จับชายจีนเรียกค่าไถ่2ล้านยึดสินทรัพย์ดิจิทัล
ตำรวจจับกุม MR. JIAN CUI ฐานเรียกค่าไถ่หญิงชาวจีน 2 ราย ในพัทยา พร้อมยึดเงินดิจิทัล USDT หลังผู้เสียหายถูกกักขังและข่มขู่
ตำรวจจับกุม MR. JIAN CUI ชายชาวจีนอายุ 37 ปี ฐานหน่วงเหนี่ยวกักขังและเรียกค่าไถ่หญิงชาวจีน 2 ราย คือ MISS. Yu Chen อายุ 36 ปี และ MISS. Jiawen Chen อายุ 30 ปี ในพื้นที่ พัทยา จังหวัดชลบุรี
คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 21.30 น. ภายในซอยนาจอมเทียน 40 ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ โดยผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์ฮอนด้า ซิตี้ สีขาว ทะเบียน 8ขฒ-7319 กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นรถเช่า เป็นพาหนะในการก่อเหตุAlso readเลขนางฟ้า 111 333 888 1010 เสริมดวงงานตามความเชื่อตัวเลขศาสตร์
เส้นทางการพบกันผ่านแอปพลิเคชัน
ทั้งสามคนรู้จักกันผ่านแอปพลิเคชัน Xiaohongshu หรือเสี่ยวหงซู โดยนัดพบกันครั้งแรกบริเวณถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2569
ในการพบกันครั้งแรกมีการรับประทานอาหารและดื่มเครื่องดื่มร่วมกับบุคคลอื่นรวมประมาณ 5 คน ก่อนจะแยกย้ายกลับที่พัก
ต่อมาวันที่ 17 พฤศจิกายน MR. JIAN CUI เดินทางจากกรุงเทพฯ มายังเมืองพัทยา เพื่อพบกับหญิงทั้งสองรายบริเวณตลาดอาหารทะเลแห่งหนึ่ง
หลังจากนั้นทั้งคู่ได้ร่วมรับประทานอาหารและเที่ยวสถานบันเทิงในพื้นที่พัทยาใต้ โดยในช่วงแรกยังไม่มีการเกิดเหตุผิดปกติ
การกักขังและอาการผิดปกติของผู้เสียหาย
คืนวันที่ 18 พฤศจิกายน ผู้ก่อเหตุพาหญิงทั้งสองไปชมพระอาทิตย์ตก ซื้อของที่ย่านบิ๊กซีพัทยาใต้ และเที่ยวสถานบันเทิงร้าน MYST กับร้าน 168
ผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าระหว่างเดินทางมีอาการมึนงงและสติไม่แจ่มชัด ขณะที่เพื่อนอีกคนที่ยังพอมีสติสังเกตเห็นว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ขับรถจึงเริ่มสงสัย
เมื่อถึงสถานที่พัก ผู้ก่อเหตุได้แยกหญิงทั้งสองไปกักขังคนละห้อง มีการมัดมือมัดเท้าและปิดตาจนไม่สามารถระบุตำแหน่งที่พักได้
MR. JIAN CUI ยอมรับว่าเปลี่ยนสถานที่พักทั้งหมด 3 แห่งบริเวณใกล้เคียงตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบ โดยอ้างว่าที่พักเดิมครบกำหนดการจอง
เงินเรียกค่าไถ่และสินทรัพย์ดิจิทัล
ผู้ก่อเหตุเรียกร้องเงินค่าไถ่จำนวน 150,000 หยวนต่อคน รวมเป็น 300,000 หยวน หรือประมาณ 2 ล้านบาทไทย
อย่างไรก็ตาม MR. JIAN CUI ให้การว่าได้รับเงินจริงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล USDT มูลค่าเทียบเท่า 30,000 หยวน หรือประมาณ 150,000 บาท
ผู้ต้องหาอ้างว่าใช้บัญชี WeChat ซื้อ USDT โดยให้เพื่อนของผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชี WeChat ของผู้เสียหายก่อนโอนเข้ากระเป๋าของตนเอง
ด้าน พล.ต.ท. (ชื่อไม่ปรากฏในข้อมูลต้นฉบับ) และเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงินและพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริง
คดีนี้เริ่มต้นเมื่อ MR. HAOSEN ชาวจีน เข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.ปทุมวัน เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2569
ผู้แจ้งเหตุระบุว่าเพื่อนหญิงชาวจีนทั้งสองรายขาดการติดต่อ โดยเดิมมีกำหนดเดินทางกลับกรุงเทพฯ วันที่ 18 พฤศจิกายน
ต่อมาหญิงทั้งสองติดต่อผ่าน WeChat เพื่อขอยืมเงิน 500,000 บาท ก่อนจะส่งภาพถูกปิดตาและมัดมือข่มขู่ให้โอนเงินเพิ่มอีก 1.5 ล้านบาท
ตำรวจใช้ปืนช็อตไฟฟ้าระงับเหตุขณะผู้ต้องหาพยายามทำร้ายตัวเอง ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.นาจอมเทียน บาดเจ็บ 1 นาย
ขณะนี้ MR. JIAN CUI รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และจะมีกำหนดนำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดพัทยา
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