จับงูเหลือมยาว 5 เมตร บ่อน้ำร้างพัทยา ใช้รถแบคโฮต้อนจนสุดลูกหูลูกตา
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพัทยาจับงูเหลือมเพศเมียขนาดยาวกว่า 5 เมตร จากบ่อน้ำร้างกลางเมืองพัทยา หลังคนงานพบขณะขุดดินเตรียมเกษตร พร้อมปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาได้ทำการจับงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวกว่า 5 เมตร จากบ่อน้ำร้างขนาดกว้าง 30 เมตร ยาว 100 เมตร ในพื้นที่ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เมื่อเวลา 18.00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2569 การดำเนินงานดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุจากนางสาวปวีณา ตะวะนะ อายุ 30 ปี ซึ่งพบงูขนาดใหญ่หลบซ่อนอยู่ในบ่อน้ำบนที่ดินของตัวเอง
รายละเอียดการจับงูเหลือมกลางเมืองพัทยา
เหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาได้รับแจ้งจากนางสาวปวีณา ตะวะนะ ว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่มุดซ่อนตัวอยู่ในบ่อน้ำภายในที่ดินของตนเอง บริเวณซอยกอไผ่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เจ้าหน้าที่จึงได้รีบนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์จับสัตว์เลื้อยคลานรุดไปตรวจสอบและให้การช่วยเหลือในพื้นที่ทันทีAlso readอธิบดีธรณี แจงปมอุทยานธรณีสตูลได้รับใบเหลืองยูเนสโก ยันไม่นิ่งนอนใจเร่งแก้ไข
พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ตั้งอยู่ใจกลางย่านพัทยา บริเวณตรงกลางของที่ดินมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ที่กว้างประมาณ 30 เมตร และยาว 100 เมตร เมื่อเจ้าหน้าที่เดินทางไปถึงพบว่านางสาวปวีณายืนรอขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ด้วยอาการตื่นเต้นตกใจ โดยนางสาวปวีณา เล่าว่าตนได้จ้างรถแบคโฮมาปรับหน้าดินเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับปลูกผักทำเกษตร แต่ระหว่างที่รถแบคโฮกำลังขุดลงไปในบ่อน้ำ กลับพบงูเหลือมขนาดใหญ่มีลำตัวเท่าน่องขามีความยาวกว่า 5 เมตร
วิธีการต้อนงูด้วยเครื่องจักรกลหนัก
จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ พบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวดำน้ำหลบเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในกอต้นกกบริเวณกลางสระน้ำ เจ้าหน้าที่พยายามค้นหานานกว่า 30 นาทีแต่ไม่พบตัว จึงได้ตัดสินใจให้คนขับรถแบคโฮใช้บัวเขี่ยช่วยกวนน้ำให้เกิดคลื่นเพื่อไล่งูเหลือมให้ว่ายน้ำหนีไปจนสุดริมสระ
หลังจากที่งูเหลือมว่ายน้ำหนีออกไปจนสุดริมสระแล้ว เจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันจับตัวขึ้นมาได้อย่างทุลักทุเล เนื่องจากงูมีขนาดใหญ่และมีน้ำหนักมาก เบื้องต้นตรวจสอบพบว่างูเหลือมตัวที่จับได้นั้นเป็นงูเพศเมียมีน้ำหนักกว่า 30 กิโลกรัม และมีบาดแผลถลอกเล็กน้อย
ข้อมูลเพิ่มเติมจากคนงานและแผนการจัดการ
นอกจากนี้ จากการสอบถามคนขับรถแบคโฮเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ได้ให้ข้อมูลว่ายังพบงูเหลือมขนาดใหญ่ประมาณ 2 ถึง 3 ตัว อาศัยอยู่ในบ่อน้ำแห่งนี้ด้วย อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเมืองพัทยาได้นำงูเหลือมตัวที่จับได้ไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติในพื้นที่ห่างไกลชุมชนเรียบร้อยแล้ว
เหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการตรวจสอบพื้นที่ว่างเปล่าก่อนการพัฒนาหรือใช้งานทางการเกษตร โดยเฉพาะบริเวณที่มีแหล่งน้ำซึ่งอาจเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับบุคคลและทรัพย์สินในอนาคต
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