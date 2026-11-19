จับกุมหนุ่มเกาหลีใต้หนีหมายจับ 2 หมาย หลังแฝงตัวอยู่ในพัทยา
ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาค 3 ล่าตัวนายจุงยอง ชาวเกาหลีใต้ อายุ 44 ปี ผู้หลบหนีหมายจับข้อหาแรงงานและเพศจากเกาหลีใต้ มาจับกุมได้ที่พัทยา หลังแฝงตัวเป็นนักท่องเที่ยวไม่ต่อวีซ่า
พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พร้อมทีมสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 ปฏิบัติการจับกุมนาย จุงยอง วัย 44 ปี สัญชาติ เกาหลีใต้ ที่หลบหนีหมายจับจากประเทศบ้านเกิดและแฝงตัวมากบดานอยู่ในพื้นที่ จ. ชลบุรี โดยเจ้าหน้าที่ใช้กลลวงปลอมตัวเป็นพ่อครัวเพื่อรอจังหวะเข้าจับกุมอย่างราบรื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่ 19 พ.ย.69
การปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งของ พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.สตม ที่สั่งการให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกุมชาวเกาหลีใต้ที่หลบหนีคดีจากต่างประเทศและเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย โดยทีมสืบสวนประกอบด้วย พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3, พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส.บก.ตม.3, พ.ต.ท.อิธิธร ประเสริฐศักดิ์ รอง ผกก.สส.บก.ตม.3 และ พ.ต.ท.ธงไทย ไพเราะ สว.กก.สส.บก.ตม.3Also read'ธนกร' ส่ายหัว ! ติง 'โรม' อย่าอ้างนิติสงคราม หลังปปช.จ่อฟัน 'คดีอดีต44สส.ก้าวไกล' ใกล้ช่วงอภิปรายฯ
รายละเอียดหมายจับข้ามชาติ 2 หมาย
นายจุงยอง เป็นบุคคลตามประกาศสืบจับของทางการเกาหลีใต้ จำนวน 2 หมายจับ ประกอบด้วย หมายจับข้อหาฝ่าฝืนพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน และหมายจับข้อหาความผิดเกี่ยวกับเพศที่กระทำต่อบุคคลในครอบครัว หลังจากถูกออกหมายจับเพียงไม่กี่วัน ผู้ต้องหาก็เดินทางเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงต้นปี 2568 โดยแฝงตัวในคราบนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าผู้ต้องหาไม่มีการแสดงตัวเพื่อขอต่อวีซ่าต่อเจ้าหน้าที่แต่อย่างใด ทำให้สถานะการอยู่ของเขาในราชอาณาจักรถือว่าไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และจากการติดตามเบาะแสพบว่านายจุงยองมักไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารเกาหลีแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เป็นประจำ
แผนดักจับด้วยกลยุทธ์ปลอมตัวเป็นพ่อครัว
เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนโดยใช้กลยุทธ์ปลอมตัวเป็นพ่อครัวในร้านดังกล่าวเพื่อเฝ้าสังเกตการณ์พฤติกรรมของผู้ต้องหามาอย่างต่อเนื่อง กระทั่งเมื่อผู้ต้องหาปรากฏตัวที่ร้านตามปกติ เจ้าหน้าที่จึงเข้าแสดงตัวและตรวจสอบเอกสารประจำตัวทันที
ผลการตรวจสอบพบว่านายจุงยองอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด ซึ่งถือเป็นการกระทำผิดกฎหมายฐานเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวและนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทยา เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
บทเรียนและผลกระทบต่อชาวต่างชาติผิดกฎหมาย
กรณีนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเข้มงวดของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองในการสกัดกั้นอาชญากรข้ามชาติที่พยายามหลบหนีความผิด โดยการใช้เทคโนโลยีและการสืบสวนเชิงลึกช่วยติดตามจับกุมได้อย่างแม่นยำ ผู้ต้องหารายนี้จะมีกระบวนการส่งตัวกลับประเทศเพื่อรับโทษตามหมายจับของเกาหลีใต้ต่อไป
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