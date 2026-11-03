จับขบวนการลักลอบขนอาวุธสงครามทางทะเล จ.ตราด ยึดปืนกว่า 3 หมื่นนัด
ตำรวจน้ำและกองทัพเรือจับขบวนการลักลอบขนอาวุธสงครามทางทะเลใน จ.ตราด ยึดกระสุนปืนกว่า 3 หมื่นนัด พบมีการเชื่อมโยงกับการส่งคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย
เจ้าหน้าที่ตำรวจน้ำร่วมกับกองทัพเรือ ปฏิบัติการจับกุม ขบวนการลักลอบขนอาวุธ สงครามทางทะเลในน่านน้ำ จังหวัดตราด โดยสามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาร่วม 5 ราย และยึดของกลางจำนวนมาก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการที่สืบสวนต่อเนื่องจากการตรวจยึดอาวุธในอดีต
ปฏิบัติการจับกุมขบวนการลักลอบขนส่งอาวุธทางทะเล
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ณ บช.ก. พลตำรวจตรี ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผู้บังคับการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วย พลตำรวจตรี พรศักดิ์ เล่ารุจิวณิชย์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และพลเรือตรี ศิริพัฒน์ แพงพันธ์ุ เสนาธิการกองทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกันแถลงข่าวผลการปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งอาวุธทางทะเลAlso readจับหมอดูกำมะลอใช้ AI ลวงดูดวงหลอกเงินเหยื่อกว่า 8 หมื่นบาทที่นนทบุรี
การปฏิบัติการในครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่เคยตรวจยึดอาวุธและเครื่องกระสุนปืนจำนวนมากเมื่อเดือนสิงหาคม 2569 โดยเป็นการตรวจพบกระสุนปืนอาก้าขนาด 7.62 มิลลิเมตร จำนวน 23,640 นัด และกระสุนปืนกลขนาด 12.7 มิลลิเมตร จำนวน 765 นัด
จากการขยายผลพบว่าผู้กระทำผิดจะกลับมากระทำความผิดซ้ำ โดยมีการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายปกครองในพื้นที่และกองทัพเรือ จนทราบว่ามีแผนลักลอบนำเรือสปีดโบ้ตออกไปรับสิ่งของกลางทะเลบริเวณเกาะกูด จังหวัดตราด
โดยมีเป้าหมายจะลำเลียงสิ่งของดังกล่าวขึ้นฝั่งบริเวณแม่น้ำเวฬุ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นรอยต่อระหว่างจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่จึงวางแผนเฝ้าติดตามการเคลื่อนไหวของเรือเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
กระทั่งเวลาประมาณ 05.40 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตรวจพบเรือสปีดโบ้ตลำดังกล่าวแล่นกลับเข้ามายังแม่น้ำเวฬุ จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบ ผลการตรวจค้นพบผู้ต้องหา 5 รายอยู่ในเรือพร้อมกระสอบหลายกระสอบที่พันด้วยกระดาษกาว
จากการตรวจค้นภายในกระสอบพบเครื่องกระสุนปืนอาก้าและเครื่องกระสุนปืนอีกหลายรายการถูกซ่อนอยู่ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมตรวจยึดของกลางก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กองบังคับการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินคดีและขยายผลไปยังผู้บงการ
รายละเอียดของกลางและประวัติการรับจ้างขนส่ง
จากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ควบคุมเรือให้การรับสารภาพว่าได้รับว่าจ้างจากบุคคลที่ไม่ทราบชื่อและนามสกุล ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับคำสั่งให้นำเรือไปรับคนชาวกัมพูชาและสิ่งของที่ไม่ทราบว่าเป็นอะไร
โดยจะมีเรือแพลอยยาววิ่งมาจากฝั่งกัมพูชาเพื่อนำคนและสิ่งของมาส่ง ซึ่งจุดนัดพบอยู่บริเวณกลางทะเลใกล้กับเกาะกูดในน่านน้ำไทย เมื่อรับคนและสิ่งของเรียบร้อยให้นำเรือไปจอดที่ท่าเรือธรรมชาติริมแม่น้ำเวฬุ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ประกอบด้วย เครื่องกระสุนปืนอาก้าหรือ AK-47 ขนาด 7.62 มิลลิเมตร จำนวน 31,680 นัด บรรจุในกล่องเหล็กจำนวน 44 กล่อง กล่องละ 720 นัด
รวมถึงเครื่องกระสุนปืนอาก้าอีก 200 นัด วัตถุต้องสงสัยคล้ายแท่งดินสอ 3 แท่ง เรือยนต์สปีดโบ้ตสีขาวไม่มีชื่อและหมายเลขทะเบียน ติดตั้งเครื่องยนต์ฮอนด้าขนาด 115 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง และโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง
บูรณาการความร่วมมือกองทัพเรือและตำรวจน้ำ
พลเรือตรี ศิริพัฒน์ แพงพันธ์ุ เสนาธิการกองทัพเรือภาคที่ 1 ระบุว่า การจับกุมครั้งนี้เป็นความเร็จจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจน้ำ กรมข่าวทหารเรือ และเจ้าหน้าที่ข่าวทหารเรือภาคที่ 1 ในการรวบรวมข้อมูลและสืบสวนจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้สำเร็จ
ทั้งนี้ กองทัพเรือมีความเข้มงวดในการตรวจสอบและปกป้องอธิปไตย ตลอดจนป้องกันการลักลอบนำเข้าสินค้าผิดกฎหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกที่ติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษเนื่องจากยังคงมีความขัดแย้งกันอยู่
การขยายผลเครือข่ายและข้อกล่าวหา
ส่วนการขยายผลไปยังเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังนั้น จากการสืบสวนพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยในพื้นที่ภาคตะวันออก ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยเชื่อว่า การจับกุมผู้ต้องหากลุ่มนี้จะช่วยให้การสืบสวนขยายผลไปถึงผู้เกี่ยวข้องรายอื่นได้ แม้ก่อนหน้านี้พยานหลักฐานอาจยังไม่เพียงพอที่จะดำเนินคดี
นอกจากนี้ ยังเชื่อว่ามีเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่เกี่ยวข้องเฉพาะการลักลอบขนอาวุธสงครามเท่านั้น แต่อาจเชื่อมโยงกับการลักลอบขนส่งสิ่งผิดกฎหมายประเภทอื่นด้วย โดยเบื้องต้นพบข้อมูลว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นคนไทย และมีข้อสงสัยว่าอาวุธสงครามที่ลำเลียบผ่านชายฝั่งทะเล อาจใช้ประเทศไทยเป็นเส้นทางผ่านไปยังประเทศที่สามทั้งในพื้นที่ทางตอนใต้และทางตะวันตกของประเทศไทย
เบื้องต้น ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาเกี่ยวกับร่วมกันมีเครื่องกระสุนปืนหรือวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ครอบครองได้โดยผิดกฎหมาย รวมถึงความผิดเกี่ยวกับการครอบครองยุทโธปกรณ์ประเภทอาวุธและอุปกรณ์ทางทหารโดยไม่ได้รับอนุญาต
และความผิดตามกฎหมายคนเข้าเมืองในส่วนของผู้ต้องหาร่วมทั้งนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสอบสวนขยายผลเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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