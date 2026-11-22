จับกุมพ่อค้ายาบ้าชัยนาท ยันมีสารเสพติดในปัสสาวะจริง
อำเภอเมืองชัยนาทจับกุมนายเอกชลอายุ 33 ปี พร้อมยาบ้า 10 เม็ด หลังหนีการจับกุมเข้าป่า แต่สุดท้ายถูกพบตัวบนต้นมะม่วงและตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะจริง
นายบุญญาฤทธิ์ เยี่ยมยอด นาย อำเภอเมืองชัยนาท ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภูธร จังหวัดชัยนาท และฝ่ายปกครอง อำเภอเมืองชัยนาท ดำเนินการจับกุม นายเอกชล อายุ 33 ปี ชาวอำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ได้สำเร็จเมื่อวานนี้ (22 พฤศจิกายน 2569) บริเวณถนนระหว่างบ้านแหลมหว้าและบ้านหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท โดยสามารถยึดของกลางเป็น ยาบ้า จำนวน 10 เม็ด รถจักรยานยนต์ 1 คัน และโทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ไว้ได้
แผนจับกุมและปฏิกิริยาผู้ต้องสงสัย
ปฏิบัติการครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่สายลับที่ใช้แอปพลิเคชัน Messenger ติดต่อขอซื้อยาบ้าจำนวน 10 เม็ด ในราคา 350 บาท เมื่อถึงเวลาและสถานที่นัดพบ นายเอกชล ซึ่งเป็นผู้ต้องหามีอาการระแวงสงสัยว่าอาจเป็นการดักจับ จึงตัดสินใจวิ่งหนีออกจากจุดเกิดเหตุทันที โดยทิ้งทรัพย์สินทั้งหมดรวมถึงยาบ้าและโทรศัพท์มือถือไว้เบื้องหน้าAlso read“เสก โลโซ” ขอบคุณโลโซเอฟซีที่รักกันมา 30 ปี หลังจบคอนเสิร์ตใหญ่
ผู้ต้องสงสัยได้วิ่งหนีเข้าไปในป่าและทะลุเข้าทุ่งนา โดยอาศัยความคุ้นเคยกับเส้นทางในพื้นที่เพื่อหลบหนีเจ้าหน้าที่ เป็นระยะทางไกลเกือบ 3 กิโลเมตร ขณะที่ชุดจับกุมได้ติดตามเข้าไปอย่างใกล้ชิดและรวดเร็ว ทำให้ผู้ต้องหาไม่อาจหลบหนีไปได้ไกลกว่านี้ ก่อนที่จะถูกค้นพบตัวในเวลาต่อมา
การค้นพบตัวและสภาพร่างกาย
เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสามารถติดตามผู้ต้องสงสัยจนพบตัวในขณะที่เขาแอบซ่อนอยู่บนต้นมะม่วง ซึ่งเชื่อว่าเป็นการพยายามหลบซ่อนตัวจากสายตาเจ้าหน้าที่ แต่ไม่รอดพ้นจากการตรวจสอบของชุดปฏิบัติการ เมื่อพบตัวผู้ต้องสงสัยมีสภาพร่างกายอ่อนล้าและหมดแรงอย่างมาก จากกระบวนการวิ่งหนีที่เหนื่อยล้า
เจ้าหน้าที่ได้ให้สารน้ำดื่มและให้นั่งพักฟื้นร่างกายจนหายเหนื่อยก่อนดำเนินการใดๆ เพิ่มเติม หลังจากพักร่างหายเหนื่อยแล้ว นายเอกชลได้ให้การรับสารภาพต่อหน้าเจ้าหน้าที่ว่า ก่อนหน้านี้เพิ่งเสพยาบ้าไปจำนวน 2 เม็ด ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นเพื่อหาสารเสพติดในร่างกาย
ผลการตรวจและข้อหาทางกฎหมาย
ผลการตรวจปัสสาวะเบื้องต้นยืนยันว่าพบสารเมทแอมเฟตามีนซึ่งเป็นสารเสพติดในกลุ่มที่ 1 เจือปนอยู่ในร่างกายของผู้ต้องสงสัยจริง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ยื่นฟ้องข้อหาจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างชัดเจน โดยยึดของกลางเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการสืบสวนสอบสวน
แนวทางการขยายผลคดี
ในส่วนของแหล่งที่มาของยาบ้าจำนวน 10 เม็ดที่ถูกยึดได้ นายเอกชลให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าตนเองได้รับยามาจากนายขวัญ ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในตัวเมืองชัยนาท ทำให้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับการสืบสวนต่อ การสอบปากคำเพิ่มเติมจะดำเนินการเพื่อขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายหรือแหล่งจัดจำหน่ายรายใหญ่ต่อไป
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