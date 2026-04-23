จับกุมมือปืน! คดีสังหาร สส.กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ คืบหน้า ผู้ต้องหารายสุดท้ายถูกสอบเข้ม

ความคืบหน้าคดีสังหารนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 5 รายได้แล้ว โดยรายล่าสุดคือ ร.อ.วิโรจน์ ซึ่งถูกควบคุมตัวและสอบสวนอย่างเข้มข้น ขณะที่ สส.กมลศักดิ์ยังคงกังวลเรื่องการตัดตอนการให้การซัดทอด
ความคืบหน้าล่าสุดในคดีสะเทือนขวัญการ สังหาร นาย กมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด นราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่สำคัญ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุทั้งหมด 5 รายได้สำเร็จ โดยการจับกุมผู้ต้องหารายล่าสุดคือ ร.
อ. วิโรจน์ ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยหลักในฐานะมือปืนที่ลงมือก่อเหตุ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาส ซึ่งเป็นสถานที่ควบคุมตัว ร. อ. วิโรจน์ หลังถูกนำตัวมาสอบสวนอย่างเข้มข้นในช่วงเช้าที่ผ่านมา ร.
อ. วิโรจน์ปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนด้วยสีหน้าเคร่งเครียด สวมเสื้อผ้าสีดำ เสื้อเกราะ และหมวกเกราะ โดยไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดๆ กับผู้สื่อข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัว ร. อ. วิโรจน์ เข้าห้องสอบสวนทันที และในช่วงระหว่างการสอบสวน ร.
อ. วิโรจน์ได้ขออนุญาตเข้าห้องน้ำ ซึ่งสังเกตได้ว่ามีสีหน้าผ่อนคลายขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อย พล. ต. ต.
ประยงค์ โคตรสาขา ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าของคดี โดยระบุว่า ร. อ. วิโรจน์ได้ให้การยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุยิงนายกมลศักดิ์ เนื่องจากมีความไม่พอใจในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนที่นายกมลศักดิ์ผลักดัน อย่างไรก็ตาม พล. ต.
ต. ประยงค์ยังคงระมัดระวังในการเชื่อคำให้การของ ร. อ. วิโรจน์ เนื่องจาก ร.
อ. วิโรจน์มีประวัติการทำงานในต่างประเทศมาอย่างยาวนาน และอาจมีความเข้าใจในกระบวนการสอบสวนเป็นอย่างดี ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงต้องทำการสอบสวนอย่างละเอียดรอบคอบเพื่อหาความจริงที่แท้จริง ด้านนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนราธิวาส พรรคประชาชาติ ได้แสดงความรู้สึกต่อการจับกุม ร.
อ.
วิโรจน์ โดยกล่าวว่ารู้สึกยินดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสุดท้ายได้ แต่ยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับกระบวนการตัดตอนการให้การซัดทอดกันไปมาระหว่างผู้ต้องหา ซึ่งอาจทำให้ไม่สามารถสืบสวนไปถึงผู้สนับสนุนหรือผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังได้ นายกมลศักดิ์จึงเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนอย่างเต็มที่และโปร่งใส เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้อย่างยุติธรรม นอกจากนี้ นายกมลศักดิ์ยังยืนยันว่าตนเองไม่เคยรู้จักผู้ต้องหาทั้ง 5 คนมาก่อน และไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ใด การจับกุมผู้ต้องหาทั้งหมด 5 รายในคดีนี้ ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการคลี่คลายคดีที่สร้างความสะเทือนใจให้กับสังคม การสอบสวนอย่างละเอียดและรอบคอบเพื่อหาความจริงที่แท้จริง รวมถึงการสืบสวนไปยังผู้สนับสนุนและผู้บงการที่อยู่เบื้องหลัง จะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน จะเป็นปัจจัยสำคัญในการแก้ไขปัญหาความรุนแรงและสร้างสันติภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
