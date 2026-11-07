จับกุมตัวฉ้อโกงอ้างเจ้าพนักงานขอค่าคุ้มครอง 3.5 ล้าน ที่ชลบุรี
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายร่วมกับชุดควบคุมมลพิษจับกุม นายวรินทรณ์ หลังก่อเหตุหลอกลวงอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐในจังหวัดชลบุรี เพื่อเรียกเงินค่าคุ้มครองจากธุรกิจ
เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกับตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี ดำเนินการจับกุมชายต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อข่มขู่และเรียกเงินจำนวนสูงจากเจ้าของธุรกิจในพื้นที่ จังหวัด ชลบุรี เมื่อวานนี้ (6 พฤศจิกายน 2569) โดยการจับกุมครั้งนี้เป็นผลมาจากการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมสอบสวนภาคประชาชนและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่น
รายละเอียดการจับกุมและเหตุการณ์
เหตุการณ์ดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2569 เวลาประมาณ 12.40 น. โดยกลุ่มชายหลายรายได้ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐชั้นนำของประเทศ รวมถึงรัฐสภา กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงแรงงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเข้าไปตรวจสอบยังสถานที่แห่งหนึ่งในตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรีAlso readรมต.สุชาติ สั่งชุด ฉก.และ ทส. วางแผนจับกุมแก๊งตบทรัพย์ เจ้าของโรงงาน 3.5 ล้าน อ้างเป็นเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานของรัฐ ตามนโยบายนายกฯอนุทิน
กลุ่มชายเหล่านี้ได้แสดงตนว่าเป็นเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ พร้อมเจรจาต่อรองกับผู้เสียหายโดยอ้างว่าจะระงับการตรวจสอบของบริษัทหากมีการชำระเงินค่าดำเนินการจำนวน 3.5 ล้านบาท เพื่อแลกกับความร่วมมือและไม่ให้หน่วยงานที่ถูกอ้างชื่อเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายต่อธุรกิจดังกล่าว
กระบวนการสืบสวนและหลักฐาน
หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจภูธรภาค 2 นำโดย พล.ต.ท.วันสน์ เตชะอัครเกษม ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 ได้ออกคำสั่งให้ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีภายใต้การบังคับบัญชาของ พล.ต.ต.ชาตรี สุขศิริ และตำรวจภูธรภาค 2 นำโดย พล.ต.ต.เกียรติศักดิ์ สระทองอยู่ ดำเนินการสอบสวนอย่างเร่งด่วน
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรคลองกิ่ว พ.ต.อ.ปพนพชร ใบยา ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากจุดเกิดเหตุ พร้อมทั้งนำภาพจากกล้องวงจรปิดและรายละเอียดลักษณะทางกายภาพของผู้ต้องหาไปใช้ในการสืบหาตัวตน จนสามารถระบุตัวตนและขอหมายจับจากศาลจังหวัดชลบุรีได้สำเร็จ
คำกล่าวของรัฐบาลและการปราบปราม
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายเด็ดขาดในการปราบปรามการทุจริตและปิดกั้นช่องทางการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบอย่างเข้มงวด โดยกระทรวงพร้อมสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่จะไม่ยอมให้ผู้ใดนำชื่อหน่วยงานรัฐไปแอบอ้างเพื่อข่มขู่หรือเรียกเงินจากประชาชน
รมว.ทรัพยากรฯ ชี้แจงว่าข้าราชการในสังกัดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงินหรือผลประโยชน์ใดๆ ภายใต้ชื่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ หากพบผู้แอบอ้างจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเชื่อมั่นในระบบราชการ
ช่องทางแจ้งเบาะแสและการตรวจสอบ
หากประชาชนหรือผู้ประกอบการพบเห็นบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อเรียกรับผลประโยชน์ สามารถแจ้งเบาะแสหรือร้องทุกข์ไปยังสถานีตำรวจในพื้นที่ หรือหน่วยงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดนั้นๆ เพื่อตรวจสอบและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime