จับกุมนายนพ อดีตผู้ต้องขวงหลบเรือนจำบุรีรัมย์ ค้ายาบ้าและไอซ์ซุกป่าอ้อย
ตำรวจบุรีรัมย์จับนายนพ อายุ 32 ปี และนายโฟน อายุ 22 ปี เครือข่ายค้ายาเสพติด พร้อมยึดยาบ้า 2,000 เม็ด ยาไอซ์ 11 ถุง ซุกในป่าอ้อย หลังนพเพิ่งพ้นโทษจากคดีจลาจลเรือนจำปี 63
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ นำโดย พล.ต.ต.เอนก ศรีกิจรัตน์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด บุรีรัมย์ และ พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รองผู้บังคับการ นำกำลังปฏิบัติการจับกุม นายนพ อายุ 32 ปี และ นายโฟน อายุ 22 ปี สมาชิกเครือข่ายค้ายาเสพติดรายสำคัญ ในพื้นที่ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัด บุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569 โดยสามารถยึดของกลาง ยาบ้า จำนวน 2,000 เม็ด และ ยาไอซ์ อีก 11 ถุง ที่ผู้ต้องหาทั้งสองซุกซ่อนฝังดินไว้กลางป่าอ้อย
รายละเอียดการจับกุมและของกลางยาเสพติด
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายนพ ให้การรับสารภาพว่ายาบ้าและยาไอซ์จำนวนดังกล่าวเป็นของตัวเขาเอง โดยรับมอบมาจากเครือข่ายค้ายาเสพติดที่มีแหล่งกำเนิดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อนำมากระจายจำหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนนายโฟนนั้นถูกจับกุมในฐานะเครือข่ายผู้ช่วยในการค้ายาเสพติดด้วยกัน การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานที่เข้มงวดของชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ที่นำโดยพ.ต.ท.สุวัฒน์ นามมงคล หัวหน้าชุดฯ ซึ่งสามารถติดตามจับกุมผู้กระทำผิดได้ despite การซ่อนเร้นที่ดีAlso readVelodrome Huamakh repairs complete, Thai cycling champs resume Nov 23
ประวัติอาชญากรรมและเหตุการณ์หลบหนีเรือนจำปี 2563
การตรวจสอบประวัติของนายนพ revealed ว่าเขาเป็นบุคคลที่มีพยานหลักฐานทางอาชญากรรมร้ายแรง โดยเคยถูกจับกุมในคดียาเสพติดและคดียาอาวุธปืน พร้อมถูกส่งตัวฝากขังไว้ที่เรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อรอการสั่งฟ้องและกระบวนการทางกฎหมาย ตามรายงานระบุว่าในช่วงที่เขาถูกคุมขังอยู่นั้น ได้เกิดเหตุการณ์จลาจลรุนแรงขึ้นภายในเรือนจำ โดยนายนพได้ร่วมมือกับผู้ต้องขังคดีอื่น ๆ อีกจำนวน 5 คน รวมเป็น 6 คน ก่อเหตุจลาจลจุดไฟเผาเรือนนอนก่อนจะพากันหลบหนีออกจากเรือนจำในเวลาต่อมา
เหตุการณ์จลาจลและหลบหนีเรือนจำดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2563 โดยผู้ต้องหาทั้ง 5 คนที่หลบหนีไป ถูกเจ้าหน้าที่สามารถตามจับกุมตัวคืนได้ในเวลาต่อมา และถูกลงโทษเพิ่มโทษตามประมวลกฎหมายอาญา อย่างไรก็ตาม นายนพเพิ่งจะพ้นโทษจากคดีดังกล่าวและออกจากเรือนจำในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2569 หรือประมาณ 4 เดือนก่อนหน้าการจับกุมในครั้งนี้
พฤติกรรมหลังพ้นโทษและการกระทำความผิดซ้ำ
แม้จะเพิ่งพ้นโทษออกมายังไม่ทันไร แต่ นายนพ กลับไม่รู้จักเข็ดหลาบกับบทเรียนที่ได้พบมาก่อนหน้านี้ โดยหวนกลับมาสู่วังวนเดิมทั้งการเสพและค้ายาเสพติดอีกครั้งอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นถึงความ顽固ของพฤติกรรมผู้ต้องขังที่มีประวัติอาชญากรรมซ้ำซาก การกลับมากระทำความผิดในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องยืนยันว่ากระบวนการ resocialization หรือการฟื้นฟูสภาพผู้กระทำผิดยังไม่สัมฤทธิผลอย่างเต็มที่ ส่งผลให้เขาตัดสินใจกลับมาค้าขายยาเสพติดเพื่อหารายได้อีกครั้ง โดยไม่สนใจกฎหมายที่บังคับใช้
ขั้นตอนทางกฎหมายและข้อหาที่เผชิญ
หลังจากทำการจับกุมและตรวจสอบของกลางเรียบร้อยแล้ว ชุดจับกุมได้นำตัวผู้ต้องหาทั้งสองราย ได้แก่ นายนพ และนายโฟน ส่งมอบให้แก่พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธρκูเมือง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ในเบื้องต้นทั้งสองถูกแจ้งข้อหา possession of controlled substances without permission หรือการมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ได้แก่ เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) และสารไอซ์ ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และข้อหาที่สองคือความผิดร่วมกันในกรณีที่มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
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