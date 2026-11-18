จับคนงานเมียนมาตีเพื่อนดับคาเปลสุพรรณบุรี เหตุทะเลาะวิวาทตอนเมา
ตำรวจสุพรรณบุรีจับคนงานเมียนมา วัย 25 ปี ฆ่าเพื่อนร่วมห้องวัย 27 ปี ดับคาเปลด้วยเหล็กแป๊บ หลังผู้ตายเมาและไปหาเรื่องระรานเพื่อนร่วมงานก่อนหน้านี้
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี ประสบความสำเร็จในการควบคุมตัว นายซอ เทวิน อู อายุ 25 ปี ชาวเมียนมา ผู้ต้องหาข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา หลังก่อเหตุใช้อุปกรณ์เหล็กตีใบหน้าเพื่อนร่วมงานจนเสียชีวิตคาเปลนอน บริเวณพื้นที่หมู่ 3 ตำบลวัดดาว อำเภอ บางปลาม้า จังหวัด สุพรรณบุรี เมื่อคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569
รายละเอียดเหตุอาชญากรรมและการค้นหาหลักฐาน
เมื่อเวลา 23.30 น. ของคืนวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุพบศพคนงานเสียชีวิตภายในบ้านพักคนงานโรงสีพื้นที่ตำบลวัดดาว จึงรีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุพร้อมทีมแพทย์เพื่อชันสูตรพลิกศพAlso readสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ยังเกินเกณฑ์ ศกพ. เตือนประชาชนเฝ้าระวัง
การตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ พบศพ นายซอ สุ้ย องซี อายุ 27 ปี ชาวเมียนมา นอนเสียชีวิตอยู่บนเปลนอน โดยบริเวณใบหน้ามีบาดแผลฉกรรจ์จากอุบัติเหตุหรือการทำร้ายทำให้มีเลือดไหลนองพื้นรอบตัว
จุดเกิดเหตุพบบุคคลสำคัญที่เกี่ยวข้องคือขวดเหล้าขาว 1 ขวด วางอยู่ข้างศพผู้ตาย และมีเหล็กแป๊บยาวประมาณ 1 เมตรเศษ ทิ้งวางอยู่บริเวณใกล้ร่างกายผู้เสียชีวิต ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นอาวุธชนิดหลักที่ใช้ก่อเหตุ
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบและควบคุมตัว นายซอ เทวิน อู อายุ 25 ปี ผู้ต้องสงสัยหลักไว้ได้สำเร็จ จากนั้นได้นำหมายค้นไปตรวจสอบห้องพักของผู้ต้องสงสัย เพื่อค้นหาหลักฐานเพิ่มเติม
ผลจากการค้นพบหลักฐานสำคัญคือ เหล็กแป๊บอีกท่อนหนึ่ง ยาวประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธที่ใช้ลงมือทำจริง ซ่อนอยู่ในตะกร้าพลาสติกภายในห้องพักของผู้ต้องสงสัย ก่อนจะมีการนำตัวผู้ต้องหาไปสอบสวนที่สถานีตำรวจ
พฤติการณ์ก่อเหตุและแรงจูงใจในการต่อสู้
จากการสืบสวนและสอบสวนเบื้องต้น ทราบว่าก่อนเกิดเหตุ ทั้งผู้ตายและ ผู้ก่อเหตุ ต่างคนต่างดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำให้เกิดสภาวะเมาค้างและขาดสติในการควบคุมอารมณ์
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้ก่อเหตุได้เข้านอนหลับในห้องพักคนงานก่อน แต่ผู้ตายซึ่งเป็นฝ่ายเมาได้ถือเหล็กแป๊บยาวประมาณ 1 เมตรเศษ เดินมาเคาะประตูห้องพักของผู้ก่อเหตุเพื่อหาเรื่องทะเลาะวิวาท
นายซอ เทวิน อู ผู้ก่อเหตุ เล่าว่าตนเองทนเสียงรบกวนและการถูกใส่เกเรไม่ไหว จึงตัดสินใจลุกขึ้นมาจากที่นอน และตัดสินใจใช้ความรุนแรงตอบโต้เพื่อป้องกันตัวเองจากความกลัวว่าจะถูกทำร้ายก่อน
หลังจากออกจากห้องพัก ผู้ต้องหาพบผู้ตายกำลังนอนอยู่บริเวณเปล จึงย่องเข้าไปหาเหล็กแป๊บที่มีขนาดยาวประมาณ 50 เซนติเมตร แล้วใช้เหล็กดังกล่าวตีเข้าไปที่บริเวณใบหน้าของผู้ตายจนส่งผลให้มีอาการบาดเจ็บสาหัส
หลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้น ผู้ต้องหาได้กลับไปนอนพักผ่อนในห้องพักเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและจับกุมตัวได้ในเวลาต่อมา ซึ่งผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีความผิดจริง
ปมขัดแย้งส่วนตัวและพฤติกรรมก่อนเกิดเหตุ
นางหนิง เพื่อนร่วมงานคนหนึ่งในโรงสีเดียวกัน ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ว่า ผู้ตายมักมีพฤติกรรมเมาง่ายและชอบไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทกับเพื่อนคนงานด้วยกันเป็นประจำ ทำให้เพื่อนร่วมงานต่างก็เกรงกลัวและเอือมระอากับพฤติกรรมนี้
ในทางตรงข้าม ผู้ก่อเหตุคือ นายซอ เทวิน อู เป็นคนที่ไม่ค่อยมีเรื่องวุ่นวายกับใคร และไม่เคยมีประวัติการก่อเหตุรุนแรงมาก่อน ซึ่งเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่คิดว่าผู้ตายเป็นฝ่ายเปิดเรื่องด้วยตนเอง
ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกล่าวเสริมว่า ครั้งนี้ดูเหมือนว่าผู้ตายจะเป็นฝ่ายรบกวนก่อนจึงถูกตีตอบโต้จนเสียชีวิตคาเปล ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นชนวนจากปัญหาส่วนตัวระหว่างเพื่อนร่วมงานด้วยกันเอง
กระบวนการทางกฎหมายและขั้นตอนต่อไป
หลังจากดำเนินการสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องจนครบถ้วนแล้ว เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำตัวนายซอ เทวิน อู ผู้ต้องหา ส่งตัวไปยังศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อขออำนาจจับกุมและดำเนินคดีตามกฎหมายอาญา
ในส่วนของศพ นายซอ สุ้ย องซี เจ้าหน้าที่ได้ส่งศพไปไว้ที่โรงพยาบาลเพื่อชันสูตรพลิกศพหาสาเหตุการตายที่แน่ชัด และจะดำเนินการแจ้งญาตินำศพไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไป
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