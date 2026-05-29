จับข้าราชการท้องถิ่นมุกดาหาร คดียาเสพติด หลังตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษ สืบสวนจนสามารถจับกุมข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด อบต. ข้อหาเสพยาบ้า พร้อมควบคุมตัวส่งดำเนินคดี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2569 ผู้สื่อข่าวจังหวัด มุกดาหาร รายงานว่า ภายใต้การอำนวยการของนายประสิทธิชัย สุวรรณไขศรี นายอำเภอดงหลวง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด อำเภอดงหลวง (ศป.
ปส. อ. ดงหลวง) ได้สั่งการให้ นายหมวดตรีชัช โชติชูชัย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เจ้าพนักงาน ป. ป.
ส. และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการด้านการข่าว กอ. รมน.
จังหวัดมุกดาหาร พร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง หลังจากได้รับแจ้งเบาะแสจากเครือข่ายข่าวกรองว่า มีข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสพสารเมทแอมเฟตามีน หรือที่รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ยาบ้า เจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเป็นระบบ โดยใช้เทคนิคการเฝ้าสังเกตและการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ต้องสงสัยเป็นเวลาหลายวัน จนกระทั่งมีหลักฐานเพียงพอที่จะขอหมายค้นจากศาล จากนั้นในวันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษได้เข้าตรวจค้นบ้านพักของผู้ต้องสงสัย ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านก่ง อำเภอดงหลวง ผลการตรวจค้นพบว่าผู้ต้องสงสัยอาศัยอยู่เพียงลำพัง และภายในบ้านพักพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดบางอย่าง เจ้าหน้าที่จึงขอให้ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการตรวจปัสสาวะ ซึ่งผลตรวจเบื้องต้นออกมาเป็นบวก โดยพบสารเมทแอมเฟตามีนในร่างกาย จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องสงสัยซึ่งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.
) แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอดงหลวง ให้การรับสารภาพว่า ได้เสพยาบ้าจริง โดยอ้างว่าเกิดจากความเครียดส่วนตัวและปัญหาชีวิต เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาว่า 'เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย' ซึ่งมีอัตราโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.
ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผู้ต้องหาอาจต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมผลตรวจปัสสาวะ และพยานหลักฐานอื่นๆ ส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอดงหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอดงหลวงยังคงเดินหน้าสืบสวนขยายผล เพื่อหาที่มาของยาเสพติดและกลุ่มผู้ค้ายาในพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติม เพื่อเปิดโปงเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องกับข้าราชการรายอื่น เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนขวัญให้กับวงการข้าราชการท้องถิ่นในพื้นที่ เนื่องจากเป็นการจับกุมข้าราชการระดับหัวหน้าสำนักปลัด ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารอำเภอและจังหวัดได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และย้ำถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาด โดยไม่มีการยกเว้นสำหรับข้าราชการหรือบุคคลในวงการราชการ นอกจากนี้ ยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและเฝ้าระวังพฤติกรรมของบุคลากรอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำอีก ทั้งนี้ คาดว่าการดำเนินคดีในครั้งนี้จะเป็นตัวอย่างสำคัญในการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังของรัฐบาลและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการกวาดล้างยาเสพติดทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มข้าราชการ ซึ่งเป็นที่คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนทั่วไป การสืบสวนยังคงดำเนินต่อไป และคาดว่าจะมีผู้ถูกดำเนินคดีเพิ่มเติมในเร็วๆ นี
