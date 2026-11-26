จับกุมผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์เสี่ยโต้ง ภรรยาและญาติกดดันตำรวจหน้า สภ.หนองเสือ
ตำรวจภูธรภาค 1 นำตัวนายจักรพงษ์ หรือเบส ไปฝากขังศาลธัญบุรี หลังลวงนายสมศักดิ์ หรือเสี่ยโต้ง ฆ่าชิงทรัพย์ สลด ญาติกว่า 10 คนดักรอทำร้ายผู้ต้องหาหน้า สภ.หนองเสือ
พนักงานสอบสวน สภ.หนองเสือ จังหวัดปทุมธานี นำตัว นาย จักรพงษ์ เงินประเสริฐ หรือ เบส อายุ 24 ปี ผู้ต้องหา คดีฆ่าชิงทรัพย์ นำตัวส่ง ศาลจังหวัดธัญบุรี เพื่อขออำนาจศาลฝากขังในวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2569) หลังจากเมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2569) เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมตัวได้ภายในบ้านพักที่ตำบลคลอง 7 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
เหตุการณ์เกิดขึ้นจากความตึงเครียดอย่างหนักเมื่อ นางปราณี จักรแก้ว อายุ 49 ปี ภรรยาของผู้เสียชีวิต พร้อมญาติพี่น้องกว่า 10 คน ได้มารอทำร้ายผู้ต้องหาที่หน้าโรงพัก สภ.หนองเสือ ก่อนนำตัวขึ้นรถไปฝากขัง ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องตรึงกำลังป้องกันเหตุการณ์รุนแรงไว้จำนวนมากAlso readรู้จัก 10 สนามแข่งขันศึกยูโร 2024 ใน 10 เมืองของเจ้าภาพเยอรมนี
รายละเอียดเหตุการณ์ลวงฆ่าชิงทรัพย์
ก่อนหน้านี้ ตำรวจภูธรภาค 1 ได้แถลงข่าวการจับกุมนายจักรพงษ์ เงินประเสริฐ หรือ เบส ซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าชิงทรัพย์ นายสมจักรแก้ว หรือ เสี่ยโต้ง อายุ 42 ปี เจ้าของร้านรับซื้อแอร์ โดยผู้ต้องหาได้ลวงผู้เสียชีวิตไปซื้อขายท่อทองแดง
ภายในเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้ต้องหาใช้อาวุธปืนยิงนายสมจักรแก้ว เสียชีวิตภายในรถยนต์ พร้อมทั้งสังหารนาย นันทพิท วุฒิลาวัฒน์ อายุ 26 ปี ลูกจ้างร้าน ให้ได้รับบาดเจ็บสาหสาสจากกระสุนทะลุปอดและเข้าบริเวณแขนซ้าย
หลังจากก่อเหตุเสร็จสิ้น ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปพร้อมเงินสดกว่า 6 แสนบาท และสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท ก่อนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะติดตามจับกุมตัวได้ที่บ้านพัก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อวานนี้ (25 พฤศจิกายน 2569)
ปฏิกิริยาญาติผู้เสียชีวิตกดดันกระบวนการยุติธรรม
บรรยากาศความกดดันเกิดขึ้นอย่างชัดเจนเมื่อเจ้าหน้าที่ สภ.หนองเสือ ได้นำตัวนายเบส ออกจากห้องขังเพื่อนำส่งศาลจังหวัดธัญบุรี ในช่วงเวลาประมาณ 11.00 น. ของวันนี้ (26 พฤศจิกายน 2569) ด้าน พ.ต.อ. วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ ได้เจรจากับนางปราณี จักรแก้ว ให้หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
อย่างไรก็ตาม ทันทีที่เปิดประตูด้านหลังรถเพื่อขึ้นผู้ต้องหา ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตกว่า 10 คนได้กรูเข้าทำร้ายและตะโกนด่าทอผู้ต้องหาด้วยความโกรธแค้น เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเข้ามาช่วยกันผลักดันและแยกครอบครัวผู้เสียชีวิตออกมาจากเหตุการณ์
หลานสาวของ นายสมจักรแก้ว หรือ เสี่ยโต้ง ได้เปิดใจแสดงความเจ็บปวดภายหลังเผชิญหน้ากับคนร้าย โดยระบุว่าผู้ต้องหาไม่ได้แสดงท่าทีสำนึกผิดแต่อย่างใด แม้แต่คำพูดใดๆ
เธอเล่าว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่พบกัน ผู้ต้องหาก็เงียบกริบ ไม่ยอมพูดคุยใดๆ ทำให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตเสียใจอย่างมากที่ไม่สามารถทำใจได้ และไม่มีสมาชิกคนไหนในครอบครัวจะให้อภัยการกระทำดังกล่าว
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและสาเหตุแห่งการก่อเหตุ
ด้าน พ.ต.อ. วัชรวิชญ์ นิธิวรรัชย์ ได้เปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นว่า ผู้ต้องหาอ้างว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุเป็นเรื่องส่วนตัว และยังไม่เคยวางแผนว่าจะนำเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาไปทำอะไร
สำหรับประเด็นเรื่องเงินพนันออนไลน์ จากการสอบถามเบื้องต้นยังไม่พบข้อมูลเชื่อมโยงดังกล่าว และอยู่ระหว่างตรวจสอบหลักฐานในโทรศัพท์มือถือของผู้ต้องหาเพื่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ยังมีการตรวจสอบเรื่องเสียงที่ใช้โทรศัพท์ลวงผู้เสียชีวิตว่า ไม่ใช่การใช้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงเสียงแต่อย่างใด แต่เป็นเสียงจริงของผู้ต้องหาเอง ซึ่งอาจมีการสวมหน้ากากขณะพูดคุยทำให้เสียงฟังดูอู้อี้
พฤติการณ์อำพรางตัวและสถานะผู้เสียหายรายอื่น
ในส่วนของพฤติการณ์ขณะก่อเหตุและการหลบหนี ตำรวจขอสงวนรายละเอียดในสำนวนคดี โดยยืนยันว่าผู้ต้องหาเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์สำหรับอำพรางตัวไปเองก่อนเกิดเหตุ
ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องการใช้เพลิงเผารถยนต์เพื่ออำพรางคดี และตรวจสอบเรื่องทองรูปพรรณจำนวน 5 บาท ซึ่งยังไม่ครบจำนวนตามรายการที่ยึดของกลางได้ในตอนนี้
สำหรับ นาย ปิ๊ก (นามสมมติ) ลูกจ้างรายอื่นที่ได้รับบาดเจ็บค่อนข้างสาหัส ทำให้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ แต่เบื้องต้นตำรวจเตรียมส่งตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้
หลานสาวของผู้เสียชีวิต ยืนยันในท้ายที่สุดว่า นายสมจักรแก้ว ได้ปฏิบัติต่อนายเบสอย่างดีมาตลอด ราวกับลูกคนหนึ่ง ไม่เคยใช้ถ้อยคำด่าทอหรือรุนแรงใดๆ มาก่อนเหตุการณ์นี้
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