จับ 2 ผู้ต้องหาชิงทอง 1.6 ล้านบาท หลบหนีไปรีสอร์ตจังหวัดน่าน

ตำรวจภูธรภาค 7 และสมุทรสาครแถลงจับกุม 2 ผู้ต้องหาชิงทองมูลค่า 1.6 ล้านบาทจากห้างทองในอำเภอโคกขาม ผู้ต้องหาหลบหนีไปพักที่รีสอร์ตในจังหวัดน่าน เตรียมหลบหนีออกนอกประเทศ
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 ที่กองบังคับการ ตำรวจ ภูธรจังหวัด สมุทรสาคร ได้มีการแถลงข่าวสำคัญเกี่ยวกับการ จับกุม ผู้ต้องหา 2 รายที่เกี่ยวข้องกับการ ชิงทอง มูลค่าสูงจากห้างทองชื่อดังในพื้นที่อำเภอโคกขาม จังหวัด สมุทรสาคร โดยการแถลงข่าวครั้งนี้มี พล.
ต. ท. พิสิฐ ตันประเสริฐ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 และ พล. ต.
ต.
ธีระเดช อธิภัคกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกันเปิดเผยรายละเอียดของคดีและความสำเร็จในการติดตามตัวผู้กระทำผิด เหตุการณ์ชิงทองเกิดขึ้นเมื่อวันที่… (วันที่เกิดเหตุไม่ได้ระบุในข่าวต้นฉบับ) ผู้ต้องหาที่ชื่อนายโจ๊ก ได้ลงมือก่อเหตุชิงทองคำจำนวน 23 บาท ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 1.6 ล้านบาท จากห้างทองแห่งหนึ่งในอำเภอโคกขาม หลังก่อเหตุ นายโจ๊กได้ทำการหลบหนีโดยใช้รถจักรยานยนต์ที่เตรียมไว้ ก่อนที่จะทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ในซอยใกล้เคียง และเปลี่ยนไปใช้รถเก๋งเพื่อหลีกเลี่ยงการติดตามของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีผู้ต้องหาอีกรายที่ชื่อนายยักษ์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมวางแผนในคดีนี้ จอดรถยนต์รออยู่เพื่อพาหลบหนีขึ้นภาคเหนือ และพักค้างคืนที่รีสอร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน โดยมีแผนที่จะหลบหนีออกนอกประเทศ เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนจากภาค 7 จังหวัดสมุทรสาคร และอำเภอโคกขาม ได้ทำการสืบสวนติดตามผู้ต้องหาอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว จนกระทั่งทราบว่าผู้ต้องหาพักอยู่ในรีสอร์ตแห่งหนึ่งในจังหวัดน่าน เจ้าหน้าที่จึงได้วางแผนเข้าจับกุมอย่างรอบคอบ เนื่องจากผู้ต้องหามีอาวุธปืนอยู่ในครอบครอง เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการปิดล้อมรีสอร์ตไว้ และรอจนถึงช่วงเช้า จึงให้พนักงานของรีสอร์ตเข้าไปเคาะประตูห้องพักของผู้ต้องหา และนำอาหารเข้าไปให้ เมื่อผู้ต้องหาเปิดประตูออกมา เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมก็เข้าทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ทันที พร้อมทั้งนำตัวกลับมายังจังหวัดสมุทรสาครเพื่อทำการสอบสวนเพิ่มเติม จากการสอบปากคำเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงให้การปฏิเสธในเรื่องสถานที่ซ่อนทองคำที่ชิงมา และอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ โดยนายโจ๊ก ผู้ที่ลงมือก่อเหตุชิงทอง ได้ให้การว่า นายยักษ์เป็นผู้ที่วางแผนและจัดหาอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการก่อเหตุทั้งหมด รวมถึงชุดปืน และรถยนต์ โดยตนเองทำไปเพื่อตอบแทนบุญคุณนายยักษ์ที่เคยให้ความช่วยเหลือด้านที่พักอาศัย และเงินจำนวน 3,000 บาท เพื่อใช้ในการก่อเหตุครั้งนี้ และมีแผนที่จะหลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนนายยักษ์ยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบประวัติของนายยักษ์ พบว่ามีประวัติการกระทำผิดในคดีเกี่ยวกับทรัพย์สินมาอย่างยาวนาน และเพิ่งพ้นโทษออกจากเรือนจำมาได้ไม่นาน ทั้งยังเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ร้านทองในลักษณะเดียวกันนี้มาก่อน ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะนำมาใช้ในการสอบสวนและดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้งสองรายต่อไป การจับกุมครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความสามารถของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนติดตามผู้กระทำผิด และนำตัวมาลงโทษตามกฎหมาย เพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นคงให้กับประชาช
