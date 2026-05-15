จับ "ปลัดอำเภอฮอด" หลังพบพิรุธช่วยทำเอกสารสวมสัญชาติไทยให้ "หมิงเฉิน ซัน" เครือข่ายอาวุธสงคราม

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รายงาน คณะทำงาน DOPA N.I.C.E. สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ "เผยเงามังกร" เข้าจับกุม นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (อดีตปลัดอำเภอเชียงดาว) พร้อมพวก ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ม.157) และความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนราษฎร รวมถึง พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์การจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากกรณีของ นายหมิง เฉิน ซุน ชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนจำนวนมาก
จับ " ปลัดอำเภอฮอด " หลังพบพิรุธช่วยทำ เอกสาร สวม สัญชาติไทย ให้ " หมิงเฉิน ซัน " เครือข่ายอาวุธสงคราม มหาดไทย จ่อแถลงรายละเอียดเย็นนี้ 15 พ.
ค. 2569 สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กรมประชาสัมพันธ์ รายงาน คณะทำงาน DOPA N.I. C.E.
สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เปิดปฏิบัติการ "เผยเงามังกร" เข้าจับกุม นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์ ปลัดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ (อดีตปลัดอำเภอเชียงดาว) พร้อมพวก ในข้อหาปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ (ม.157) และความผิดตาม พ. ร. บ. ทะเบียนราษฎร รวมถึง พ.
ร. บ.
คอมพิวเตอร์การจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลจากกรณีของ นายหมิง เฉิน ซุน ชาวจีนที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคมที่ผ่านมา ซึ่งเจ้าหน้าที่ตรวจพบอาวุธสงคราม วัตถุระเบิด และเครื่องกระสุนจำนวนมาก จากการสืบสวนเชิงลึกพบข้อมูลการดำเนินการด้านเอกสารและการย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจเข้าข่ายการได้มาซึ่งสัญชาติไทยโดยมิชอบคำให้การผู้ต้องหา : นายฉัตรเทพให้การ ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าปฏิบัติงานตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการ และไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ พร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ทั้งนี้ นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีกำหนดการแถลงรายละเอียดและผลสรุปของปฏิบัติการอย่างเป็นทางการในเวลา 16.00 น. ณ สำนักงาน ป. ป. ช. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม
จับกุม ปลัดอำเภอฮอด หมิงเฉิน ซัน เครือข่ายอาวุธสงคราม มหาดไทย ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ อาวุธสงคราม วัตถุระเบิด เครื่องกระสุน เอกสาร ย้ายชื่อเข้าทะเบียนบ้าน สัญชาติไทย ได้มาซึ่ง กระบวนการยุติธรรม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สำนักงาน ป.ป.ช. ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ศาลยกคำร้อง ธนาธร ฟ้อง 7 กกต. ปมเร่งรัดทำคดีถือหุ้นสื่อวีลัคศาลยกคำร้องธนาธร ฟ้อง 7 กกต.ปมเร่งรัดทำคดีถือหุ้นสื่อ ส่อผิด ม.157 ชี้ ระเบียบไม่ได้บังคับต้องพิจารณาทุกข้อ และเป็นการวินิจฉัยซ้ำประเด็นเดียวกับศาล รธน.
Read more »
ฎีกาคุก 2 ปี เบญจา หลุยเจริญ กับพวกรวม 5 คนข่าวหน้า1 ศาลฎีกาพิพากษาจำคุก 2 ปี 'เบญจา หลุยเจริญ' อดีต รมช.คลัง ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบ ช่วยลูกชาย-ลูกสาว อดีตนายกฯทักษิณเลี่ยงภาษีการซื้อหุ้นชินคอร์ปฯ เมื่อปี 49
Read more »
รองโฆษกอัยการฯ เผยเหตุสั่งฟ้องชัยวัฒน์ - ลูกน้อง ข้อหาเดียวทนายชัยวัฒน์ เผย 3 กุมภาพันธ์ ไปรายงานตัวครบฝากขังสุดท้าย ยังไม่รู้ผลสั่งคดีบิลลี่ รองโฆษกอัยการ เตรียมตั้งโต๊ะแถลงสั่งฟ้อง ม.157 ข้อหาเดียว
Read more »
จับ 3 จนท.รัฐ แจ้งเกิดเท็จให้แก๊งจีนเทา 'นายก ทต.โพธิ์กลาง' ตรวจย้อนหลัง 5 ปี ยันเอาผิดถึงที่สุดความคืบหน้ากรณีเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง จ.นครราชสีมาที่เกิดขบวนการทุจริตแจ้งเกิดเท็จให้ลูกชาวจีน-เมียนมา เพื่อให้ได้สัญชาติไทย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา ปฏิบัติการ “ย้อนเกล็ดมังกร” ขยายผลต่อเนื่อง หลังคณะทำงาน DOPA N.I.C.E.
Read more »
นายอธิบดีกรมการปกครองสั่งการตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎร 2 ชาวจีนกรมการปกครองได้สั่งการให้ DOPA N.I.C.E. ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานต่อต้านภัยความมั่นคงตรวจสอบความถูกต้องทางทะเบียนราษฎรของบุคคลที่เกี่ยวข้องจำนวน 2 รายอย่างเร่งด่วน เช่น นายหมิงเฉิน ซัง กับนายเฉิงเจ้า หวู…
Read more »
กรมการปกครอง สั่งตรวจสอบ ทะเบียนราษฎร์ การออกบัตรให้ 2 ชาวจีนอธิบดีกรมการปกครองสั่ง DOPA N.I.C.E.ตรวจสอบทะเบียนราษฎร การออกบัตรให้ คนจีน ซุกคลังแสง
Read more »