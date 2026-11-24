จับ 'ไอ้เบส' ลวงฆ่าเจ้าของร้านแอร์มือสองชิงเงินสด 6 แสน บาท
ตำรวจบุกจับ 'จักรพงษ์' หรือ 'ไอ้เบส' ลอบฆ่าเจ้าของร้านสมศักดิ์แอร์มือสองชิงเงิน 6 แสนและสร้อยทอง 5 บาท หลังมีความแค้นถูกไล่ออกเพราะขโมยทองแดง
เจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวน บก.สส.ภ.1 นำโดย พล.ต.ต.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรตี ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผกก.สส.2 และ พ.ต.อ.หฤษฎ์ คำจุมพล ผกก.สส.จ.ปทุมธานี รวมทัพบุกจับกุมนายจักรพงษ์ หรือไอ้เบส อายุ 24 ปี ผู้ต้องหาหมายจับศาลจังหวัดธัญบุรีฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและชิงทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ที่บ้านพักตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เมื่อเวลา 21.00 น. วันที่ 24 พ.ย.69 โดยผู้ต้องหาลักลอบล่อลวงนายสมศักดิ์ อายุ 42 ปี เจ้าของร้าน สมศักดิ์แอร์มือสอง หรือ นายหัวโต้ง ไปยังทุ่งนาแล้วใช้ปืนยิงเสียชีวิตเพื่อชิงเงินสดจำนวน 600, 000 บาท และสร้อยคอทองคำหนัก 5 บาท พร้อมทั้งทำร้ายนายนันทพิชญ์ อายุ 25 ปี ผู้ช่วยเจ้าของร้านจนได้รับบาดเจ็บสาหัสทะลุปอด
กลลวงล่อฆ่าชิงทรัพย์ในทุ่งนา
เหตุการณ์เกิดจากการที่ นายจักรพงษ์ เคยทำงานอยู่ที่ร้านสมศักดิ์แอร์มือสองมาประมาณ 5 ปี แต่ถูกไล่ออกไปประมาณ 2 เดือน เนื่องจากข้อหาขโมยทองแดงของร้านไปขาย ทำให้มีความโกรธแค้นและเล็งเห็นช่องโหว่ที่เจ้าของร้านมีเงินสดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก ผู้ต้องหาวางแผนลวงนายสมศักดิ์ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับธุรกิจ โดยอ้างว่าจะพานายสมศักดิ์ไปขายทองแดงจำนวน 1.7 ตัน ให้กับบริษัทญี่ปุ่นและต้องรับชำระเป็นเงินสดทันที เมื่อทั้งสองคนเดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่ในพื้นที่ชนบท นายจักรพงษ์จึงชักปืนออกมากระทำผิดและยิงนายสมศักดิ์เสียชีวิตกลางทุ่งนา จากนั้นได้ตรวจค้นตัวเพื่อชิงเงินสดมูลค่า 600,000 บาท และสร้อยทองคำน้ำหนัก 5 บาทไป ก่อนที่จะนำตัวนายสมศักดิ์ซึ่งเป็นหลานชายที่เกิดเหตุร่วมกันมาทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสAlso readท็อป ทศพล เปิดใจตามจีบแจ็คกี้ ชาเคอลีน ประกาศขอแฟนทันทีหากหนังผ่าจ้านทำรายได้ 100 ล้านบาท
ปมความแค้นจากอดีตลูกจ้างขโมยทองแดง
พล.ต.อ.นัฎฐพงษ์ ศรีเพ็ญประภา ผกก.สส.2 เปิดเผยว่า เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับภาพว่าสาเหตุหลักมาจากความแค้นที่ถูกไล่ออกเนื่องจากพฤติกรรมการขโมยทองแดงไปขายในอดีต ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความพยายามปกปิดหลักฐานหลังก่อเหตุโดยนายจักรพงษ์ได้นำอาวุธปืนที่ก่อเหตุไปโยนทิ้งลงในบ่อน้ำข้างบ้านพักของตนเองซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ 4 กิโลเมตรเศษ จากนั้นได้นำเงินสดที่ชิงมาได้ไปซ่อนไว้ที่บ้านพักของแม่ยายในพื้นที่ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้การหลบหนีรอดพ้นจากสายตาเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนภ.1 และสภ.หนองเสือที่ติดตามจับกุมได้อย่างรวดเร็ว
สถานะสิ่งของมีค่าและแผนการสืบสวน
ปัจจุบันทางเจ้าหน้าที่สามารถยึดเงินสดคืนมาได้บางส่วนแล้ว แต่ยังไม่สามารถติดตามสร้อยคอทองคำน้ำหนัก 5 บาทกลับมาได้ทั้งหมด เนื่องจากผู้ต้องหาให้การว่าสร้อยดังกล่าวหลุดร่วงระหว่างที่วิ่งหลบหนีและตกลงไปในร่องรอยเท้าลักษณะพื้นนาที่โหล่มกลางทุ่งนาข้าวของชาวบ้านซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจุดเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การดังกล่าวเนื่องจากมีข้อสงสัยเรื่องพยานวัตถุ จึงเตรียมขยายผลค้นหาของกลางอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความสมบูรณ์ในชั้นพนักงานสอบสวนและศาล
การแถลงข่าวและขั้นตอนคดีต่อไป
ภายหลังการจับกุมได้ควบคุมตัวผู้ต้องขังขึ้นไปที่ห้องประชุมชั้น 2 สภ.หนองเสือ เพื่อเร่งสอบปากคำขยายผลเชิงลึกเกี่ยวกับแหล่งที่ไปยังเงินและทองคำที่สูญหาย ตลอดจนตรวจสอบความสัมพันธ์กับนายนันทพิชญ์ผู้บาดเจ็บว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเป็นเหยื่อร่วมในเหตุการณ์ด้วยหรือไม่ โดยทางชุดสืบสวนได้วางแผนจะดำเนินการแถลงข่าวรายละเอียดความคืบหน้าของคดีอย่างเป็นทางการในวันนี้ 25 พ.ย.69 เพื่อให้สังคมได้รับทราบข้อเท็จจริงและขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมอย่างครบถ้วน
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