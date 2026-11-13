จับ 'อุ๊ คลองพา' อายุม 32 ปี ซุกยาบ้า 10,000 เม็ด ในกล่องพัสดุ จ.สุราษฎร์ธานี
เจ้าหน้าที่ ปปส.ร่วม ตชด.417 จับกุม นายสุเชษฐา หรืออุ๊ วัย 32 ปี ขณะรับพัสดุซุกยาบ้า 10,000 เม็ด หลังขยายผลจากเหตุระนอง ยันเป็นยาเสพติดประเภท 1 พร้อมของกลางสมบูรณ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยสืบสวนพิเศษ ร่วมกันจับกุม นายสุเชษฐา หรือ อุ๊ อายุ 32 ปี ที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี ภายหลังขยายผลจากกรณีตรวจยึดยาเสพติดในพัสดุที่จังหวัดระนอง เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์ปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี การจับกุมครั้งนี้ส่งผลให้ยึดของกลางเป็นยาบ้าจำนวน 10, 000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในกล่องพัสดุ 1 กล่อง พร้อมโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และรถยนต์กระบะทะเบียน บค 6565 สุราษฎร์ธานี
รายละเอียดการจับกุมและกลไกการทำงาน
เหตุการณ์ดังกล่าวสืบเนื่องมาจากเมื่อวันอังคารที่ 11 พฤศจิกายน 2569 หน่วยจับกุมศูนย์ปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 และสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 ได้รับแจ้งประสานงานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง กรณีทหารร้อยตำรวจทหารราบที่ 2521 และหน่วยร่วมนั้นตรวจยึดยาบ้าซุกซ่อนในกล่องพัสดุจำนวน 6,001 เม็ด บริษัทส่งพัสดุ หมู่ 2 ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง และขยายผลจับกุมผู้รับปลายทางคือ นายอับดุลเลาะห์Also readเบลลา รัชนีย์ ยอมรับถอยห่างจาก ชวิณ เจียรวนนท์ แต่ระบุสถานะยังคุยกันอยู่
จากการสืบสวนขยายผลพบว่ามีพัสดุซุกซ่อนยาเสพติดส่งมาจากกรุงเทพมหานคร โดยใช้ชื่อผู้ส่งว่า MRS EMS SHOP และยังมีพัสดุต้องสงสัยว่าเป็นยาเสพติดมายังพื้นที่อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 จึงได้ติดตามจับตามองและพบว่ามียอดส่งพัสดุจากกรุงเทพมหานครมายังสุราษฎร์ธานีจำนวน 1 กล่อง ซึ่งจะมาถึงยังคลังบริษัทขนส่งในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ปรากฏว่ามีพัสดุดังกล่าวจริง โดยมีบุคคลมารับเองทุกครั้งที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่จึงได้ซุ่มรอจนกระทั่งเวลา 11.45 น. ผู้ต้องหาได้ขับรถยนต์มาที่คลังสินค้าเพื่อขอรับกล่องพัสดุ เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเข้าจับกุม
ท่าทีของผู้ต้องหาและกระบวนการสอบสวน
จากการสอบสวนเบื้องต้น นายสุเชษฐา ให้การรับสารภาพว่า ได้อรับพัสดุชิ้นดังกล่าวจริง ก่อนนำตัวกลับมายังศูนย์ปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 เพื่อทำการสอบสวนและขยายผลเกี่ยวกับผู้ร่วมขบวนการ โดยผู้ต้องหาให้การยอมรับว่าเป็นผู้รับพัสดุดังกล่าวด้วยตนเอง ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการเชื่อมโยงกับเครือข่ายการขนส่งยาเสพติดข้ามจังหวัด
ทั้งนี้ การจับกุมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานประสานกันอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์ปราบปรามยาเสพติด กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 417 สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 8 และเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรท่าชนะ ซึ่งทำหน้าที่ร่วมกันในการสกัดกั้นการไหลเวียนของยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ใกล้เคียง
ผลกระทบทางสังคมและกระบวนการยุติธรรม
หลังจากการจับกุมและสอบสวนขยายผลแล้ว เจ้าหน้าที่ได้ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรท่าชนะ ดำเนินคดีในข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่าย โดยกระทำเพื่อการค้าอันก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นคดีที่มีความรุนแรงและส่งผลโดยตรงต่อความมั่นคงปลอดภัยของสังคม
การจับกุมครั้งนี้ถือเป็นผลสำเร็จในการสกัดกั้นยาเสพติดจำนวนมหาศาลที่พยายามไหลเข้าสู่ชุมชน ซึ่งยาบ้า 10,000 เม็ด หากหลุดรอดไปยังตลาดมืด จะก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน และสร้างปัญหาอาชญากรรมอื่นๆ ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ทางเจ้าหน้าที่จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหากพบเห็นผู้ต้องสงสัยหรือพฤติกรรมน่าสงสัยในการรับ-ส่ง พัสดุ
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