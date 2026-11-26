จันทบุรีทลายบ่อนไพ่ป๊อกเด้ง รวบ21รายคาโต๊ะ
ตำรวจจันทบุรีบุกทลายบ่อนไพ่ป๊อกเด้งใน อ.แหลมสิงห์ ยึดของกลางและคุมตัวผู้ต้องหา 21 ราย ส่ง สภ.เกาะเปริดดำเนินคดีข้อหาเล่นการพนัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี นำโดย พล.ต.ต.ธราเทพ ตูพานิช ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต รอง ผบก.ภ.จว.จันทบุรี พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ ผ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี และ พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา รอง ผ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ได้สั่งการให้กำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.ภ.จว.จันทบุรี ร่วมกับ สภ.เกาะเปริด เปิดปฏิบัติการบุกจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 69 หลังได้รับแจ้งเบาะแสจากสายลับว่ามีกิจกรรมลักลอบเปิดบ่อนเล่นการพนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมาย
รายละเอียดการบุกจับกุมและสถานที่
เจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าปิดล้อมบ้านเป้าหมายซึ่งเป็นบ้านปูนสองชั้นขนาดใหญ่ ทันทีที่เข้าไปถึงภายในห้องโถงติดเครื่องปรับอากาศ พบกลุ่มนักพนันทั้งชายและหญิงจำนวนมากกำลังนั่งล้อมวงเล่นไพ่ป๊อกเด้ง หรือไพ่ป๊อกแปดเก้ากันอย่างขมักเขม้น เมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ามา ทุกคนต่างพากันแตกตื่นตกใจแต่ไม่สามารถหลบหนีไปได้เนื่องจากถูกปิดล้อมไว้ทุกด้าน ผลปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวนักพนันไว้ได้ทั้งหมดรวม 21 คน แบ่งเป็น ผู้หญิง 17 คน และผู้ชาย 4 คน มีชาวต่างด้าวสัญชาติลาว 1 ราย ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีหนังสือเดินทางและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรอย่างถูกต้องตามกฎหมายAlso readคลังแก้กฎกระทรวง ขยายผู้ให้บริการ e-Withholding Tax รับนโยบาย STI DEE
การจับกุมและข้อกล่าวหา
จากการตรวจค้นบริเวณโต๊ะกลางวงพนัน เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดของกลางได้ครบชุด ประกอบด้วยไพ่ป๊อก จำนวน 2 สำรับ ผ้าปูรองสำหรับเล่นการพนัน 1 ผืน ไม้สำหรับเขี่ยไพ่ 3 อัน เงินสดของกลาง จำนวน 2,900 บาท และตะกร้าพลาสติก 1 ใบ ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า ขณะที่ตำรวจควบคุมตัวกลุ่มนักพนันทั้ง 21 ราย ออกมาขึ้นรถตู้หลังการทำบันทึกจับกุม ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจันทบุรี ปรากฏว่ามีผู้ต้องหาบางรายแสดงอาการไม่พอใจตะโกนเสียงดังห้ามไม่ให้ถ่ายรูป แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์ รีบพาตัวขึ้นรถตู้ของเจ้าหน้าที่ ที่มารอรับตัวออกไปทันที เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา "ร่วมกันลักลอบเล่นการพนัน (ไพ่ป๊อกแปดเก้า) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต" ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 21 ราย พร้อมของกลางทั้งหมด นำส่งพนักงานสอบสวน สภ.เกาะเปริด เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
รายละเอียดของกลางและผู้ต้องหา
นอกจากนี้ยังพบในกลุ่มผู้ต้องหา มีทั้งเจ้ามือรับกินรับใช้ รวมถึงเจ้าบ้านที่จัดให้มีการเล่นและร่วมวงเล่นพนันอยู่ด้วย การยึดของกลางครั้งนี้ครอบคลุมอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการประกอบการพนันทั้งหมด เงินสดที่พบเป็นจำนวน 2,900 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับจำนวนผู้ต้องหาที่มีถึง 21 ราย แสดงให้เห็นว่าอาจมีการกระจายเงินกันภายในวงเล่นการพนันอย่างรวดเร็ว ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าปิดล้อม
การดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
การบุกจับครั้งนี้อยู่ภายใต้การสั่งการของ พล.ต.ต.ธราเทพ ตูพานิช ผบก.ภ.จว.จันทบุรี และทีมรองผู้อำนวยการ ได้แก่ พ.ต.อ.อรรฆพงษ์ สุนทรวิภาต และ พ.ต.อ.พีรพล เสลารัตน์ พร้อมด้วย พ.ต.ท.ธนเดช หลาบมาลา ที่มุ่งเน้นการสลายกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวอยู่ในพื้นที่ชนบท การควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมด 21 ราย ส่งให้ สภ.เกาะเปริด ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป จะเป็นการส่งสัญญาณเตือนไปยังกลุ่มที่ลักลอบเปิดบ่อนการพนันในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
บทสรุปของการปฏิบัติการ
การปฏิบัติการบุกจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่ 7 ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์ จ.จันทบุรี นี้ประสบความสำเร็จอย่างสูง สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวนมากพร้อมของกลางทั้งหมด การตรวจสอบสัญชาติของชาวต่างด้าว 1 รายว่าเป็นผู้ถูกกฎหมายแสดงถึงความละเอียดอ่อนของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่เพียงแต่จับกุม แต่ยังตรวจสอบสถานะทางกฎหมายของบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการจับผิดหรือละเมิดสิทธิของผู้อาศัยถูกต้องตามกฎหมาย
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at KhaosodOnline
Get an alert when there is news on CrimeFollow Crime