จอห์น เซน เฮนงยอมรับชู้สาวกับอลิซ หวง ผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับจีนขณะเดินทางเข้าไต้หวัน
จอห์น เซน เฮนง ซีอีโอเอ็นวิเดียยอมรับความสัมพันธ์กับอลิซ หวง ขณะที่ทางการไต้หวันยืนยันเธอใช้พาสปอร์ตฮ่องกงเข้าประเทศ amid การสอบสวนสายลับจีน
ทางการไต้หวันเปิดเผยเมื่อวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน ว่านาง อลิซ หวง ได้ใช้หนังสือเดินทางประจำเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเดินทางเข้ามายังประเทศอย่างถูกกฎหมายในช่วงเวลานั้น ขณะที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างละเอียดเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ที่มีความอ่อนไหวสูงทางด้านความมั่นคงของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ โดยเฉพาะในประเด็นของการก่อการร้ายหรือกิจกรรมใต้ดินที่อาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพภูมิภาค
ยืนยันการเดินทางเข้าประเทศของนางอลิซ หวง
นายหลิว หงเอิน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งชาติไต้หวัน ยืนยันอย่างเป็นทางการว่า นางอลิซ หวง ได้ใช้หนังสือเดินทางจากฮ่องกงเดินทางเข้ามายังดินแดนไต้หวันอย่างถูกต้องตามกระบวนการตรวจคนเข้าเมือง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลไต้หวันได้รับทราบข้อมูลและบันทึกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนแล้ว ซึ่งรวมถึงข้อมูลบันทึกการเข้าและออกทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาทางกฎหมายAlso readPanduit เปิดตัว 4 โซลูชันดาต้าเซ็นเตอร์และไฟเบอร์ VSSF
นายหลิว เสี่อฟาง รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไต้หวัน ให้สัมภาษณ์ต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในรัฐสภาว่า ขณะนี้ทราบว่านางอลิซ หวง ได้เดินทางเข้ามาในประเทศจริงแล้ว แต่ในช่วงเวลานี้เธอได้อยู่ในต่างประเทศไปแล้ว หากทางการรู้แน่ชัดว่าเธอเป็นสายลับของต่างประเทศ ทางการไต้หวันก็คงจะไม่อนุญาตให้เธอเข้ามายังประเทศแน่นอน ตามกฎระเบียบด้านความมั่นคงที่มีอยู่
ความสัมพันธ์ระหว่างซีอีโอเอ็นวิเดียและนักลงทุนจีน
ด้าน นายจอห์น เซน เฮนง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและร่วมก่อตั้งบริษัท NVIDIA Corporation ได้ยอมรับอย่างเปิดเผยว่า เขามีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับหญิงรายนี้ ท่ามกลางรายงานข่าวที่ระบุว่าหญิงคนดังกล่าวคือนางอลิซ หวง อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายจีนของบริษัท Megaspeed ซึ่งเป็นบริษัทที่มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ และเป็นที่รับรู้กันว่าบุคคลดังกล่าวถูกทางการสหรัฐฯ เชื่อกันว่าทำงานให้กับหน่วยข่าวกรองของจีนเพื่อวัตถุประสงค์ในการรวบรวมข้อมูลเชิงกลยุทธ์
ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริหารของบริษัท NVIDIA ได้เปิดการสอบสวนภายในอย่างเป็นทางการต่อพฤติกรรมและการทำงานของผู้บริหารระดับสูงขององค์กร โดยระบุว่านายจอห์น เซน เฮนง ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและร่วมก่อตั้งบริษัท ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องทางเครือญาติใดๆ กับนางอลิซ หวง แต่อย่างใด เพื่อแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรระดับโลก
ภาพลักษณ์และบรรยากาศในงานแสดงเทคโนโลยี Computex
เหตุการณ์ดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2025 โดยมีรายงานพบว่านางอลิซ หวง หรือนางหวง เล่อ นักธุรกิจหญิงสัญชาติจีน ได้พบเห็นร่วมรับประทานอาหารค่ำที่มีนายจอห์น เซน เฮนง เป็นเจ้าภาพ ณ ร้านอาหารจีนในกรุงไทเป ในช่วงงานนิทรรศการ Computex หรือ Computex Taipei งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียและเป็นหนึ่งในงานระดับแนวหน้าของโลก
สื่อมวลชนจำนวนมากที่ยืนรออยู่ด้านนอกของร้านอาหาร ได้บันทึกภาพผ่านหน้าต่างและประตูที่เป็นกระจก ในขณะที่นายจอห์น เซน เฮนงและหญิงคนหนึ่งซึ่งระบุชื่อว่านางอลิซ หวง ผู้สวมชุดสีชมพูลูกค้าสำคัญ กำลังพูดคุยทักทายกับผู้คนร่วมโต๊ะอื่นๆ ภาพจากการถ่ายทอดสดของสื่อเผยให้เห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่คุณจอห์น เซน เฮนง โอบแขนรอบตัวนางอลิซ หวง ในขณะที่มีจังหวะที่เธอหอมแก้มขวาของเขา
มาตรการด้านความมั่นคงและการทบทวนกฎระเบียบใหม่
โดยทั่วไปแล้ว ผู้ถือหนังสือเดินทางจากฮ่องกงสามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้ง่ายกว่าผู้ถือหนังสือเดินทางจากจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งจำเป็นต้องยื่นขออนุญาตเป็นพิเศษสำหรับการเดินทางไปที่นั่น มาตรการนี้สะท้อนถึงความแตกต่างทางนโยบายการเดินทางระหว่างสองพื้นที่ที่มีสถานะทางการเมืองแตกต่างกันอย่างชัดเจน แต่ยังคงอยู่ภายใต้กรอบความมั่นคงร่วมกันของภูมิภาค
รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไต้หวันระบุเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีการพบเห็นความผิดปกติทางการ จึงได้อนุญาตให้นางหวงเดินทางเข้าออกประเทศไปแล้ว แต่ตอนนี้เธอจะไม่สามารถเดินทางเข้าไต้หวันได้อีกต่อไป เนื่องจากอนุญาตให้นางหวงถูกเพิกถอนไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ไต้หวันปฏิเสธที่จะเปิดเผยวันที่นางอลิซ หวง เดินทางเยือนไต้หวัน หรือระบุว่าเธอเคยเดินทางมาเยือนแล้วกี่ครั้ง เพื่อprotectกระบวนการสอบสวน
นายหลิว เสริมว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงแห่งชาติของไต้หวันกำลังสืบเรื่องนี้อยู่ด้วยความกระตือรือร้น และจะทบทวนขั้นตอนการทำงานของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของการคัดกรองล่วงหน้า การสุ่มตรวจ ณ จุดตรวจค้นและสัมภาษณ์ รวมถึงมาตรการหลังการเดินทาง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดช่องโหว่ด้านความมั่นคงในอนาคต และรักษาความปลอดภัยสูงสุดของประเทศ
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