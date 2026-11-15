จอนนี่ มือบปราบ เปิดพฤติกรรม อำนาจ รื่นเริง ดื่มสุราซุกซน หลังรักษาตัว
จอนนี่ มือบปราบ ประสานงานกับทีมแพทย์ดูแล อำนาจ รื่นเริง อดีตรุ่นแชมป์โลก หลังพบว่าแอบดื่มเบียร์และเหล้าขาว 2 ขวด แต่ยังไม่มีอาการรุนแรง ยืนยันไม่ส่งกลับศรีราชา
จอนนี่ มือบปราบ ผู้จัดการและผู้ที่ดูแล อำนาจ รื่นเริง อดีตรุ่นแชมป์โลกมวยสากล ให้ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับพฤติกรรมของอดีตนักสู้ชื่อดัง ว่ามีการแอบออกไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนิดต่าง ๆ ไปดื่มจนครบปริมาณที่กำหนด โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเนื่องจากเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตของผู้ป่วย
รายละเอียดการดื่มเบียร์และเหล้าขาว
จอนนี่ มือบปราบ ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อแจ้งเตือนและขอคำแนะนำจากทีมแพทย์ด้านสุขภาพจิต โดยระบุชัดเจนว่า อำนาจ รื่นเริง ได้มีการไปซื้อเบียร์และเหล้าขาวจำนวน 2 ขวด มาบริโภคด้วยตนเอง โดยการใช้เงินส่วนตัวที่จอนนี่ให้ไว้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับอาหารและน้ำใจในการอุปถัมภ์ ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่อำนาจตื่นนอนและออกไปซื้ออาหารข้างทางAlso readข้อควรระวังในการอ่านคำทำนายตามวันเกิด: ต้องเทียบปฏิทินจันทรคติเวียดนาม ไม่ใช่บัตรประชาชน
แม้ว่าอำนาจจะบริโภคแอลกอฮอล์ในปริมาณดังกล่าว แต่จอนนี่ มือบปราบ ยืนยันว่าในขณะนั้นอดีตแชมป์โลกคนดังกล่าวไม่มีอาการโวยวาย หรือแสดงความก้าวร้าวรุนแรงแต่อย่างใด กลับมีพฤติกรรมปกติจนสามารถกลับมาอาบน้ำและรับประทานอาหารได้ตามกิจวัตรประจำวัน โดยแสดงท่าทีเชื่อฟังคำสั่งของจอนนี่ มือบปราบ อย่างชัดเจน
อาการเครียดและภาษาถิ่นที่แสดงออก
ในระหว่างการดูแล จอนนี่ มือบปราบ สังเกตพบสัญญาณความเครียดที่ส่งออกมาจากอำนาจ รื่นเริง ผ่านการพูดจาที่ยาวและมีการสลับมาใช้ภาษายาวีเป็นระยะ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงความกดดันภายในจิตใจของผู้ป่วย แม้ในปัจจุบันจะยังไม่พบอาการแสดงออกอื่น ๆ ที่ชัดเจน แต่จอนนี่ มือบปราบ ยังคงจับตาพฤติกรรมเหล่านี้อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจลุกลามไปยังขั้นรุนแรงในอนาคต
ก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์น่าสงสัยเกิดขึ้นเมื่ออำนาจไปชมนักมวยคู่แข่งขันและกลับมาอ้างว่ามีอาการไข้ไม่สบายต้องนอนทั้งวัน ซึ่งจอนนี่ มือบปราบ คาดการณ์ว่าอาจเกิดจากอาการเมาค้างหลังจากการดื่มสุรา ซึ่งมักเกิดขึ้นเป็นรูปแบบซ้ำ ๆ ทุกครั้งที่อำนาจออกไปชมการแข่งขันมวยในสนาม และมีความแปลกประหลาดอยู่เสมอ
แนวทางรับมือและกำหนดการพบแพทย์
จอนนี่ มือบปราบ ได้เปิดเผยว่าในวันที่ 19 พฤศจิกายนเป็นกำหนดการสำคัญที่อำนาจ รื่นเริง จะต้องเข้าพบแพทย์เพื่อประเมินอาการเป็นรอบเดือน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอำนาจมีวินัยในการดูแลสุขภาพและรับประทานยาตามกำหนดอย่างเคร่งครัด ทำให้จอนนี่ มือบปราบ ยอมรับว่ายังไม่สามารถประเมินอาการโดยรวมของผู้ป่วยได้อย่างแม่นยำ 100 เปอร์เซ็นต์
สำหรับแนวทางในการดูแล จอนนี่ มือบปราบ ได้ขอคำปรึกษาจากทีมแพทย์และเอฟซี หรือกลุ่มแฟนคลับผู้สนับสนุน อย่างตรงไปตรงมา ว่าควรปฏิบัติตัวกับผู้ป่วยจิตเวชที่มีลักษณะเช่นนี้อย่างไร โดยยืนยันว่าตนเองยังรักและห่วงใยอำนาจ รื่นเริง มาก แต่ยังต้องการคำแนะนำจากมืออาชีพเพื่อให้งานดูแลมีประสิทธิภาพสูงสุด
สถานะปัจจุบันและการส่งตัวรักษา
จอนนี่ มือบปราบ ย้ำชัดเจนว่าอำนาจ รื่นเริง ยังไม่มีอาการแสดงออกใด ๆ ที่บ่งบอกว่าต้องการกลับไปยังพื้นที่จังหวัดศรีราชา ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของแฟนมวย และยืนยันว่าจะไม่ส่งตัวกลับทันทีเพื่อไม่ให้พี่น้องชาวศรีราชาต้องหนักใจกับสถานการณ์อีก
กรณีที่มีข้อเสนอแนะให้จอนนี่ มือบปราบ ดื่มเหล้าเพื่อคลายเครียดร่วมกันนั้น จอนนี่ มือบปราบ ปฏิเสธแนวคิดดังกล่าวและเน้นย้ำว่าหากอำนาจเริ่มมีพฤติกรรมรุนแรงหรือ失控 หรือหลุดหนัก จอนนี่ มือบปราบ จะดำเนินการส่งตัวไปยังสถาบันรักษาบำบัดทันที เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญดูแลอย่างถูกวิธีและปลอดภัยต่อตัวผู้ป่วยเอง
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