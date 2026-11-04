จอน ออสซอฟฟ์ ชนะเลือกตั้งวุฒิสภาจอร์เจีย เดโมแครตยึดเสียงข้างมาก
จอน ออสซอฟฟ์ ชนะเลือกตั้งกลางเทอม จอร์เจีย ทำให้พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในวุฒิสภา สร้างความกดดันให้ประธานาธิบดีทรัมป์ ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวลง
จอน ออสซอฟฟ์ สว.เดโมแครตรัฐจอร์เจีย ได้รับเลือกกลับมาอีกครั้งในศึกเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 โดยเอาชนะ ไมค์ คอลลินส์ ส.ส.พรรครีพับลิกัน อย่างหวุดหวิด แม้ก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันจะดูสูสีและรีพับลิกันมองว่าตนเองได้เปรียบ แต่สุดท้ายคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่ตกต่ำลงอย่างชัดเจนได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลการเลือกตั้งในระดับชาติ
ผลลัพธ์นี้ทำให้พรรคเดโมแครตคว้าเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐฯ ได้สำเร็จ ซึ่งถือเป็นความพ่ายแพ้ครั้งสำคัญของพรรครีพับลิกัน ท่ามกลางบรรยากาศทางการเมืองที่ตึงเครียด โดยตลาดหุ้นล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกาตก และค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทันทีหลังมีแนวโน้มว่าเดโมแครตจะยึดอำนาจบริหารรัฐสภา ซึ่งนักลงทุนกังวลต่อความเสี่ยงของการเมืองชะงักงัน (gridlock) ภายใต้การแบ่งแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหารและนิติบัญญัติAlso readอนันดา - ณัฐณิชชา พา น้องภู่คิญ ออกงานอีเวนต์ครั้งแรก
ผลสำรวจเอ็กซิตโพลสะท้อนแรงต่อต้านทรัมป์
ผลสำรวจหน้าคูหาเลือกตั้ง (เอ็กซิตโพล) ที่จัดทำโดย SSRS ในนามของกลุ่มสื่อมวลชนสหรัฐอเมริกาหลายสำนัก รวมถึงเครือข่ายโทรทัศน์รายใหญ่และสำนักข่าวเอพี ระบุว่า ผู้ลงคะแนนเสียงทั่วประเทศจำนวนครึ่งหนึ่งมองว่าการเลือกตั้งกลางเทอมปี 2026 เป็นโอกาสในการแสดงความไม่เห็นด้วยกับนโยบายของประธานาธิบดี ขณะเดียวกันสามในสี่ของผู้ลงคะแนนกล่าวว่าการตนเองรู้สึกโกรธหรือไม่พอใจกับทิศทางที่ประเทศกำลังดำเนินไปภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
นอกจากอารมณ์เชิงลบที่มีต่อผู้นำประเทศแล้ว ผู้ลงคะแนนเสียงที่ร่วมให้ข้อมูลถึง 70% ยังระบุว่าพวกเขาต้องการให้รัฐสภาเข้ามามีหน้าที่ตรวจสอบและถ่วงดุลอำนาจประธานาธิบดีมากขึ้น ซึ่งเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าประชาชนต้องการระบบการตรวจสอบถ่วงดุลที่เข้มแข็งเพื่อลดทอนอำนาจเบ็ดเสร็จของฝ่ายบริหารในห้วงเวลาที่มีความขัดแย้งทางการเมืองสูง
การวิเคราะห์ผลการแข่งขันในรัฐจอร์เจีย
จอน ออสซอฟฟ์ สมาชิกวุฒิสภาจอร์เจียจากพรรคเดโมแครต เป็นผู้ถูกมองว่าเป็นว่าที่ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี 2028 โดยเขาสามารถเอาชนะ ไมค์ คอลลินส์ ส.ส.พรรครีพับลิกัน ในการแข่งขันที่ถูกประเมินไว้เบื้องต้นว่ารีพับลิกันมีโอกาสชนะสูง แต่กระแสต้านทรัมป์และประเด็นภายในท้องถิ่นได้พลิกสถานการณ์ทำให้เดโมแครตยึด seats สำคัญในรัฐสวิงสเตตแห่งนี้กลับคืนมาได้
ชัยชนะในครั้งนี้ไม่เพียงแต่รักษาเก้าอี้ของ ออสซอฟฟ์ ไว้ได้เท่านั้น แต่ยังส่งผลเชิงกลยุทธ์ต่อสมดุลอำนาจในวอชิงตัน ดีซี เนื่องจากเดโมแครตต้องได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพียง 3 เสียงเพิ่มเติมจากการแข่งขันใน 48 เขตที่เหลือ ก็จะสามารถคว้าเสียงข้างมากในสภาล่างได้ ซึ่งจะทำให้พรรคเดโมแครตสามารถควบคุมวาระการประชุมและกระบวนการตรวจสอบนโยบายของรัฐบาลทรัมป์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ผลกระทบทางเศรษฐกิจและขั้นตอนต่อไป
การคาดการณ์ผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในราว 12 เขตยังคงไม่มีผู้ชนะชัดเจนในเวลานี้ โดยสื่อสหรัฐอเมริกาคาดการณ์ผลหลังปิดหน่วยเลือกตั้งใน 10 รัฐ เวลา 19.30 น. ตามเวลาฝั่งตะวันออก หรือ 7.30 น. ตามเวลาประเทศไทย ซึ่งความไม่แน่นอนนี้ส่งผลให้ความผันผวนของตลาดการเงินทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากการเมืองชะงักงันอาจกระทบต่อกฎหมายงบประมาณและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อมองไปสู่ขั้นตอนต่อไป การที่เดโมแครตครองเสียงข้างมากในทั้งสองสภา จะทำให้กระบวนการนิติบัญญัติต้องเผชิญกับอุปสรรคมากขึ้นในการผ่านกฎหมายสำคัญของรัฐบาลทรัมป์ ทั้งในด้านการต่างประเทศและการคลัง โดยประชาชนและผู้บริโภคต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดว่าความขัดแย้งระหว่างสองสภาจะส่งผลต่อนโยบายภาษีและการดูแลเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างไร และผลสุดท้ายของที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎรจะออกมาเป็นเช่นไร
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