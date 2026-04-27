จระเข้ คอร์ปอเรชั่น เตือนภัย! การใช้กาวยาแนวผิดวิธี เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ

จระเข้ คอร์ปอเรชั่น เตือนภัย! การใช้กาวยาแนวผิดวิธี เสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพ
📆4/27/2026 1:22 PM
📰ktnewsonline
บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ออกแถลงการณ์เตือนอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์กาวยาแนวผิดวิธีตามที่ปรากฏในคลิปไวรัลบนโซเชียลมีเดีย ย้ำเสี่ยงระคายเคืองผิวหนังและดวงตา พร้อมดำเนินการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเลียนแบบ

บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ออกแถลงการณ์ด่วนเพื่อเตือนถึง อันตราย จากการใช้ผลิตภัณฑ์ กาวยาแนว อย่างไม่ถูกต้องตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอที่แพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปของอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง 'เบิร์ด วันว่างว่าง' ที่มีการนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไปใช้เล่นสงกรานต์ในลักษณะที่ไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ สุขภาพ และอาจเป็น อันตราย ต่อผิวหนังและดวงตา บริษัทฯ ย้ำว่าการใช้งานผลิตภัณฑ์ผิดวิธีเช่นนี้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และกำลังดำเนินการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการเลียนแบบพฤติกรรมดังกล่าว บริษัทฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการให้ความรู้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัยมาโดยตลอด ตั้งแต่การติดฉลากสินค้า การจัดทำคู่มือการใช้งาน ไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงต่อการเกิด อันตราย บริษัทฯ ได้แสดงความห่วงใยอย่างยิ่งต่อผู้ที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ และแนะนำให้ผู้ที่มีอาการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ หรือมีความเสี่ยงที่ผลิตภัณฑ์จะเข้าดวงตา รีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการรักษาอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ติดต่อกับผู้ที่เผยแพร่คลิปดังกล่าวเพื่อขอให้ลบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกจากระบบแล้ว และกำลังปรึกษาฝ่ายกฎหมายเพื่อพิจารณาดำเนินการทางกฎหมายอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของพฤติกรรมเสี่ยงและสร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ์ บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการกระทำที่ปรากฏในคลิปดังกล่าว และการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ในลักษณะนั้นเป็นการใช้อย่างผิดวัตถุประสงค์โดยสิ้นเชิง บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกความห่วงใยจากสาธารณชน และให้คำมั่นสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพควบคู่ไปกับการส่งเสริมการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับสังคมและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ขอเน้นย้ำว่าผลิตภัณฑ์ กาวยาแนว ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น การยาแนวระหว่างกระเบื้อง การซ่อมแซมรอยแตกร้าว และการติดตั้งวัสดุต่างๆ ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเล่นสงกรานต์หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจก่อให้เกิด อันตราย ต่อ สุขภาพ และร่างกาย การใช้ผลิตภัณฑ์ผิดวิธีอาจทำให้เกิดการระคายเคือง ผิวหนังอักเสบ การแพ้ หรือแม้กระทั่งความเสียหายต่อดวงตาได้ ดังนั้น ผู้บริโภคควรศึกษาข้อมูลและปฏิบัติตามคำแนะนำบนฉลากสินค้าและคู่มือการใช้งานอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทฯ ได้ตลอดเวล.

