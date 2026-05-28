จยย. เฉี่ยวรถตำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุข้างทาง ก่อนชนแบริเออร์ หนุ่มสาวร่วงตกสะพานต่างระดับสาลีโข ที่นนทบุรี ตร. เร่งสอบสาเหตุ เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 27 พ.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์น้ำมันหมดบนสะพานต่างระดับสาลีโข ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อนมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาชนท้าย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาอีก 1 คัน
จยย. เฉี่ยว รถตำรวจ ตรวจสอบอุบัติเหตุข้างทาง ก่อนชนแบริเออร์ หนุ่มสาวร่วงตก สะพานต่างระดับสาลีโข ที่ นนทบุรี ตร.
เร่งสอบสาเหตุ เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 27 พ. ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์น้ำมันหมดบนสะพานต่างระดับสาลีโข ต.
บางพลับ อ. ปากเกร็ด จ.
นนทบุรี ก่อนมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาชนท้าย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาอีก 1 คัน เฉี่ยวชนรถตำรวจสายตรวจ ก่อนเสียหลักไปชนแบริเออร์ขอบสะพาน ตกลงไปด้านล่าง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุบนสะพานต่างระดับสาลีโข (มุ่งหน้าบางบัวทอง) พบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ ทะเบียน กทม.
จอดน้ำมันหมดอยู่บริเวณเลนซ้าย ทราบชื่อคนขับคือ นายจักรวรรดิ อายุ 40 ปี พนักงานราชการ มีรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น Forza 350 สีดำ ทะเบียน กทม. พุ่งชนท้ายรถอย่างแรง สภาพรถพังยับทั้ง 2 คัน ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายชิติพันธ์ มณเฑียรทอง อายุ 44 ปี ได้รับบาดเจ็บแขนขวาหัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งทำการปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ถัดมาประมาณ 50 เมตร พบรถจยย.
ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX สีแดง หมายเลขทะเบียน กทม. เสียหลักเฉี่ยวชนรถตำรวจสายตรวจ สภ. ชัยพฤกษ์ ที่จอดดูอุบัติเหตุแรก กระจกมองข้างด้านซ้ายหัก ก่อนจะเสียหลักเฉี่ยวชนแบริเออร์ขอบสะพาน ตกลงไปด้านล่าง ความสูงประมาณ 15-20 เมตร ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายสุรศักดิ์ จำปาแดง อายุ 31 ปี ชาว จ.
นครสวรรค์ และคนซ้อนท้ายคือ น. ส. นันทพร ธิริ อายุ 33 ปี ชาว จ. อุทัยธานี เสียชีวิตทั้ง 2 รายนายจักรวรรดิ คนขับรถยนต์ที่น้ำมันหมด กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณ 22.30 น.
ขณะกำลังขับรถขึ้นสะพานต่างระดับสาลีโข เกิดปัญหารถสะดุด คาดว่าน้ำมันหมด ทำให้ขับไปต่อไม่ได้ จากนั้นจึงได้เปิดไฟฉุกเฉิน และโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขับขี่มาชนท้าย คนขับได้รับบาดเจ็บแขนขวาหัก ตนจึงโทรเรียกกู้ภัยให้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล ระหว่างนั้นมีรถกู้ภัยและรถตำรวจขับมาปิดถนนที่เกิดเหตุ และอยู่ระหว่างเคลียร์การจราจร ต่อมาประมาณ 15 นาที มีรถจักรยานยนต์คันสีแดง ขับขี่มาด้วยความเร็ว ฝ่ากรวยกั้นมาแล้วเฉี่ยวชนรถตำรวจสายตรวจ ก่อนจะเสียหลักชนแบริเออร์ขอบสะพาน คนขับและคนซ้อนท้ายตกลงไปด้านล่างเสียชีวิตทั้ง 2 ราย ตนรู้สึกตกใจมาก คาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากฝนตกถนนลื่นด้วย แต่ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ทั้งหมด เบื้องต้น พ.
ต. อ. วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก. สภ.
ชัยพฤกษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และจะเร่งทำหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท เพื่อติดตั้งแผงกั้นแบริเออร์ป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไ
จยย. รถตำรวจ สะพานต่างระดับสาลีโข นนทบุรี ตร. เร่งสอบสาเหตุ
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
สลดซ้ำ! แผ่นดินไหวระลอกใหม่ แรง 5.6 เขย่าตุรกี ดับแล้ว 1 เจ็บครึ่งร้อยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ สำนักข่าวเอพีรายงานว่า ตุรกียังเผชิญกับธรณีพิบัติภัยไม่จบสิ้น ล่าสุด เกิดแผ่นดินไหวความรุนแรง 5.6 เขย่าพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศขึ้นอีกในวันจันทร์(27 ก.พ.)นี้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1 ราย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก 69 ราย ในเหตุแผ่นดินไหวที่มีศูนย์กลางแรงสั่นสะเทือนอยู่ในเมืองเยซิลเยิร์ต จังหวัดมาลัตยา ซึ่งยังเป็นผลให้มีอาคารสิ่งปลูกสร้างกว่า 20 หลังพังถล่มเสียหายด้วย
Read more »
“ศาลเขมร” สั่งจำคุก 27 ปี “กึม สุขา” แกนนำฝ่ายค้านในข้อหากบฏสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า คณะผู้พิพากษาศาลแขวงพนมเปญ กรุงพนมเปญ เมืองหลวงของกัมพูชา มีคำตัดสินในการพิจารณาคดีเมื่อวันศุกร์นี้ ให้จำคุกนายกึม สุขา แกนนำฝ่ายค้านแห่งพรรคสังเคราะห์ชาติกัมพูชา หรือซีเอ็นอาร์พี เป็นเวลา 27 ปีในคดีกบฏ ด้วยข้อกล่าวหาที่ถูกระบุว่า สมคบคิดกับต่างชาติกระทำความผิดในกัมพูชาและสถานที่อื่นๆ พร้อมทั้งยังถูกตัดสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงการลงสมัครรับเลือกตั้ง และการออกเสียงเลือกตั้ง รายงานข่าวแจ้งว่า นายกึม วัย 69 ปี ซึ่งเป็นแกนนำของพรรคสังเคราะห์ชาติกัมพูชา ที่ถูกศาลมีคำสั่งให้ยุบพรรคไปแล้วนั้น ได้ถูกนำตัวจากศาลไปกักบริเวณที่บ้านพักของเขาทันทีที่เสร็จสิ้นการพิพากษา พร้อมก
Read more »
สาวหล่อโมโหเพื่อนสาวที่ทำร้ายตนหลังมีปากเสียงคว้ามีดแทงท้องตัวเองประชดเจ็บสาหัสผู้สื่อข่าวรายงาน ว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567 เวลา 23.20 น.
Read more »
เดือด!! พี่เมียทะเลาะน้องเขย ยิง-แทงเจ็บทั้งคู่ต้องจับแยกส่งโรงพยาบาลเมื่อวันที่ 23 มี.ค.67 เวลา 23.20 น.
Read more »
รวบแล้ว! คนร้ายบุกแทงเจ้าอาวาสในวัดดังภูเก็ตสถานีตำรวจภูธรถลางจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า ด้วยเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลาประมาณ 23.20 น ได้เกิดเหตุคนร้ายจำนวน 1 คนใช้อาวุธมีดแทง เจ้าอาวาสวัดพระทองได้รับบาดเจ็บและหลบหนีไปสถานที่เกิดเหตุ บริเวณหน้ากุฏิภายในวัดพระทอง หมู่ 1
Read more »
ระทึก! ปิกอัพบรรทุกพลุระเบิดกลางราชบุรี รถพังนับ 10 คัน บ้านปชช.เสียหายหลายหลัง เจ็บ 2วันที่ 9 ก.ย.2568 เวลา 23.20 น.
Read more »