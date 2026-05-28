จยย. เฉี่ยวรถตำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุข้างทาง ก่อนชนแบริเออร์ หนุ่มสาวร่วงตกสะพานต่างระดับสาลีโข ที่นนทบุรี ตร.

จยย. เฉี่ยวรถตำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุข้างทาง ก่อนชนแบริเออร์ หนุ่มสาวร่วงตกสะพานต่างระดับสาลีโข ที่นนทบุรี ตร.
📆5/28/2026 1:53 AM
📰Thairath_News
จยย. เฉี่ยวรถตำรวจตรวจสอบอุบัติเหตุข้างทาง ก่อนชนแบริเออร์ หนุ่มสาวร่วงตกสะพานต่างระดับสาลีโข ที่นนทบุรี ตร. เร่งสอบสาเหตุ เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 27 พ.ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์น้ำมันหมดบนสะพานต่างระดับสาลีโข ต.บางพลับ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ก่อนมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาชนท้าย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาอีก 1 คัน

จยย. เฉี่ยว รถตำรวจ ตรวจสอบอุบัติเหตุข้างทาง ก่อนชนแบริเออร์ หนุ่มสาวร่วงตก สะพานต่างระดับสาลีโข ที่ นนทบุรี ตร.

เร่งสอบสาเหตุ เมื่อเวลา 23.20 น. วันที่ 27 พ. ค. 69 เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. ชัยพฤกษ์ ได้รับแจ้งเหตุรถยนต์น้ำมันหมดบนสะพานต่างระดับสาลีโข ต.

บางพลับ อ. ปากเกร็ด จ.

นนทบุรี ก่อนมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาชนท้าย มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 1 ราย และมีรถจักรยานยนต์ขับขี่ตามหลังมาอีก 1 คัน เฉี่ยวชนรถตำรวจสายตรวจ ก่อนเสียหลักไปชนแบริเออร์ขอบสะพาน ตกลงไปด้านล่าง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย จึงพร้อมด้วยอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง และทีมแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ไปตรวจสอบ ที่เกิดเหตุบนสะพานต่างระดับสาลีโข (มุ่งหน้าบางบัวทอง) พบรถยนต์ ยี่ห้อ MG สีดำ ทะเบียน กทม.

จอดน้ำมันหมดอยู่บริเวณเลนซ้าย ทราบชื่อคนขับคือ นายจักรวรรดิ อายุ 40 ปี พนักงานราชการ มีรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ Honda รุ่น Forza 350 สีดำ ทะเบียน กทม. พุ่งชนท้ายรถอย่างแรง สภาพรถพังยับทั้ง 2 คัน ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายชิติพันธ์ มณเฑียรทอง อายุ 44 ปี ได้รับบาดเจ็บแขนขวาหัก เจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงเร่งทำการปฐมพยาบาลและนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ถัดมาประมาณ 50 เมตร พบรถจยย.

ยี่ห้อ Honda รุ่น PCX สีแดง หมายเลขทะเบียน กทม. เสียหลักเฉี่ยวชนรถตำรวจสายตรวจ สภ. ชัยพฤกษ์ ที่จอดดูอุบัติเหตุแรก กระจกมองข้างด้านซ้ายหัก ก่อนจะเสียหลักเฉี่ยวชนแบริเออร์ขอบสะพาน ตกลงไปด้านล่าง ความสูงประมาณ 15-20 เมตร ทราบชื่อผู้ขับขี่คือ นายสุรศักดิ์ จำปาแดง อายุ 31 ปี ชาว จ.

นครสวรรค์ และคนซ้อนท้ายคือ น. ส. นันทพร ธิริ อายุ 33 ปี ชาว จ. อุทัยธานี เสียชีวิตทั้ง 2 รายนายจักรวรรดิ คนขับรถยนต์ที่น้ำมันหมด กล่าวว่า เหตุเกิดประมาณ 22.30 น.

ขณะกำลังขับรถขึ้นสะพานต่างระดับสาลีโข เกิดปัญหารถสะดุด คาดว่าน้ำมันหมด ทำให้ขับไปต่อไม่ได้ จากนั้นจึงได้เปิดไฟฉุกเฉิน และโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ระหว่างนั้นมีรถจักรยานยนต์ขับขี่มาชนท้าย คนขับได้รับบาดเจ็บแขนขวาหัก ตนจึงโทรเรียกกู้ภัยให้ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาล ระหว่างนั้นมีรถกู้ภัยและรถตำรวจขับมาปิดถนนที่เกิดเหตุ และอยู่ระหว่างเคลียร์การจราจร ต่อมาประมาณ 15 นาที มีรถจักรยานยนต์คันสีแดง ขับขี่มาด้วยความเร็ว ฝ่ากรวยกั้นมาแล้วเฉี่ยวชนรถตำรวจสายตรวจ ก่อนจะเสียหลักชนแบริเออร์ขอบสะพาน คนขับและคนซ้อนท้ายตกลงไปด้านล่างเสียชีวิตทั้ง 2 ราย ตนรู้สึกตกใจมาก คาดว่าสาเหตุอาจจะเกิดจากฝนตกถนนลื่นด้วย แต่ตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่กันพื้นที่ทั้งหมด เบื้องต้น พ.

ต. อ. วุฒิชัย สุคนธวิท ผกก. สภ.

ชัยพฤกษ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ และจะเร่งทำหนังสือถึงกรมทางหลวงชนบท เพื่อติดตั้งแผงกั้นแบริเออร์ป้องกันอุบัติเหตุ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไ

