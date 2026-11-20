จยย.พ่วงข้างดับกลางฝาย ชาวบ้านช่วยได้1อีก1จมนเสียชีวิต โนนไทย
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเมื่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเครื่องยนต์ดับกลางฝายน้ำล้น ที่อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา มีผู้โดยสาร 2 คน ลื่นตกน้ำ ชาวบ้านช่วย 1 อีก 1 จมน้ำเสียชีวิต
เมื่อเวลา 16.52 น. ของวันที่ 20 พ.ย.69 ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นที่ฝายน้ำบ้านโคกน้อย ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา เมื่อรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่เกิดเหตุเครื่องยนต์ดับกลางฝายน้ำ ผู้ขับขี่ทั้ง 2 รายพยายามลงจากรถเพื่อช่วยกันสตาร์ทรถแต่กลับลื่นพลัดตกลงไปในกระแสน้ำจนนำไปสู่การเสียชีวิตของ 1 ราย
เจ้าหน้าที่กู้ภัยฮุก 31 จุดโนนไทย ได้รับแจ้งเหตุบุคคลสูญหายอยู่ในน้ำบริเวณดังกล่าว จึงได้ประสานความร่วมมือกับชุดปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำชุดเฉพาะกิจฮุก 31 รวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ชีพจากองค์การบริหารส่วนตำบลสายออ และตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรโนนไทย เข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อระดมกำลังให้การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทันทีAlso readAnthropic เข้าตลาดหุ้นวันแรก ส่งราคาซื้อขายพุ่ง
จากข้อมูลเบื้องต้นระบุว่า ชาย 2 รายได้ขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างข้ามฝายน้ำดังกล่าวแต่ระหว่างทางรถเกิดอาการเครื่องยนต์ดับขึ้นอย่างกะทันหัน ทำให้ทั้งสองลงจากรถเพื่อพยายามสตาร์ทเครื่องให้ติดใหม่แต่ด้วยความลื่นของพื้นผิวจึงทำให้ทั้ง 2 รายพลัดตกลงไปในน้ำพร้อมกัน
ชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ออกมาช่วยเหลือและสามารถดึงร่างผู้สูญหายรายหนึ่งขึ้นมาได้ก่อนจะรีบนำส่งโรงพยาบาล แต่สำหรับอีกรายหนึ่งได้จมหายไปในกระแสน้ำอย่างรวดเร็ว ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งระดมกำลังค้นหา ท่ามกลางอุปสรรคสำคัญคือกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกราก
ความยากลำบากในการค้นหาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากกระแส водыที่รุนแรง ทำให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องปรับเปลี่ยนแผนการค้นหานานาครั้งเพื่อให้ปลอดภัยและครอบคลุมทุกจุด สุดท้ายหลังจากใช้เวลาค้นหา กว่า 30 นาที จึงพบร่างของผู้สูญหายลอยอยู่เหนือน้ำและทำการนำขึ้นมาจากน้ำได้
จากการตรวจสอบตัวบัตรประชาชนจึงทราบชื่อผู้เสียชีวิตคือ นายสัมฤทธิ์ อายุ 55 ปี ซึ่งสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวและญาติๆ เป็นอย่างมาก ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินกระบวนการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเหตุเสียชีวิตในน้ำต่อไป
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