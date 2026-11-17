งูเหลือมยักษ์ 70 กก. เขมือบไก่ชนในท่อระบายน้ำโคราช
เจ้าหน้าที่กู้ภัยเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ไล่จับงูเหลือมยักษ์หนักกว่า 70 กิโลกรัมที่ซ่อนตัวอยู่ในท่อระบายน้ำ หลังมันกินไก่ชนราคาแพงของชาวบ้านไป
เจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่าง กู้ภัยเมตตาธรรมสถาน นครราชสีมา ได้รับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากชาวบ้านเมื่อเวลา 19.20 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2569 ว่าพบงูเหลือมขนาดใหญ่ผิดปกติกำลังซ่อนตัวอยู่ภายใน ท่อระบายน้ำ สาธารณะ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณชุมชน ท้าวธุระ ซอย 3 ซึ่งตั้งอยู่หลังศาลเจ้าพ่อเสือ ในเขตตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด นครราชสีมา
เมื่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่มีความชำนาญการด้านสัตว์ร้ายเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุ พบว่างูเหลือมตัวดังกล่าวมีขนาดมหึมา โดยมีน้ำหนักตัวมากกว่า 70 กิโลกรัม และความยาวของลำตัววัดได้กว่า 5 เมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดที่ใหญ่เกินกว่างูทั่วไปในพื้นที่ urban ส่วนใหญ่ และสร้างความตื่นตะลึงให้กับประชาชนที่สัญจรไปมาบริเวณใกล้เคียงอย่างมากAlso read‘สกสค.’ วางเกณฑ์โปร่งใส พิมพ์แบบเรียนปี ’70 เน้นคุณภาพ–ส่งทันเปิดเทอม
รายละเอียดเชิงลึกสาเหตุการล่าเหยื่อ
สาเหตุที่งูเหลือมยักษ์ตัวนี้เลือกที่จะเข้ามาซุกซ่อนตัวในท่อระบายน้ำใต้ดินบริเวณดังกล่าว เป็นผลมาจากพฤติกรรมการล่าเหยื่อที่ชัดเจน โดยก่อนหน้านี้งูตัวนี้ได้เลื้อยเข้าไปภายในบริเวณบ้านหรือพื้นที่ใกล้เคียงของชาวบ้านและกัดกินไก่ชนที่เลี้ยงไว้
เจ้าของไก่เกิดข้อสงสัยและตื่นตระหนกเมื่อพบว่าไก่ชนที่มีราคาซื้อขายตั้งแต่หลักหมื่นบาทขึ้นไปหายสาบสูญไปจากคอก ซึ่งนอกจากความเสียหายทางเศรษฐกิจแล้ว เจ้าของยังพบร่องรอยขนไก่กระจายอยู่ทั่วไปบริเวณใกล้เคียงกับจุดที่ไก่หายไป ซึ่งเป็นเบาะแสสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่างูกำลังมีอาหารในกระเพาะอาหารแล้ว
จากการสืบค้นร่องรอยและพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของงูเหลือมตัวนี้ พบว่าพวกมันมักจะใช้ท่อระบายน้ำหรือรอยแตกของพื้นคอนกรีตเป็นเส้นทางลับในการเคลื่อนที่เพื่อหลบหนีผู้ล่าหรือเพื่อค้นหาอาหาร ดังนั้นการที่งูขนาดใหญ่ขนาดนี้จะโผล่ขึ้นมาในท่อระบายน้ำกลางเมือง จึงเป็นสัญญาณว่ามันอิ่มอาหารแล้วและกำลังหาที่ซ่อนตัวเพื่อทำการย่อยอาหาร
การประสานงานและมุมมองของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังจากที่เจ้าของไก่และชาวบ้านตรวจสอบพบเบาะแส จึงได้ประสานไปยังมูลนิธิสว่างกู้ภัยเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา เพื่อขอความช่วยเหลือในการจับและเคลื่อนย้ายงูออกจากรถไฟฟ้าใต้ดิน โดยเน้นย้ำว่าสัตว์ชนิดนี้มีขนาดใหญ่มากและอาจก่อให้เกิดอันตรายได้หากจัดการอย่างไม่ถูกต้อง
ด้านตัวแทนของมูลนิธิสว่างกู้ภัยเมตตาธรรมสถานนครราชสีมา ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ในเขตเมืองโคราช กล่าวว่า การเข้าดำเนินการในกรณีแบบนี้ต้องอาศัยความระมัดระวังอย่างยิ่งยวด เนื่องจากงูเหลือมขนาด 5 เมตร มีพละกำลังมหาศาล และอาจตอบสนองต่อการคุกคามด้วยการรัดหรือฟาดหาง ซึ่งอาจสร้างความเสียหายต่อท่อระบายน้ำหรือทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บได้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า การดำเนินการครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการจับงูขนาดใหญ่มาแล้วก็ตาม แต่ขนาดของงูตัวนี้มีขนาดใหญ่กว่าที่คาดคิดไว้เดิมอย่างมาก ซึ่งทำให้กระบวนการควบคุมตัวต้องใช้ความพยายามและความสามัคคีสูงมากกว่ากรณีปกติทั่วไปหลายเท่าตัว
ผลกระทบและความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น
ในระหว่างที่เกิดเหตุ ชาวบ้านจำนวนประมาณ 5 คน ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่กู้ภัย เนื่องจากงูมีพละกำลังมากและดิ้นขัดขืนอย่างรุนแรง ซึ่งเจ้าหน้าที่เพียงลำพังอาจไม่สามารถควบคุมตัวมันให้อยู่กับที่ได้ง่ายๆ และอาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของทุกคนในจุดเกิดเหตุ
การใช้แรงรวมกันของชาวบ้านและเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงเต็ม จึงจะสามารถนำงูออกมาจากท่อระบายน้ำและควบคุมตัวมันไว้ได้สำเร็จในช่วงแรก ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรสำหรับภารกิจประเภทนี้ในเมืองที่มีความหนาแน่นของประชากร
อุปสรรคสำคัญอีกประการหนึ่งที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการควบคุมตัวคือ ขนาดของลำตัวงูที่ใหญ่มากจนไม่สามารถยัดเข้าไปในกระสอบผ้ามาตรฐานที่เจ้าหน้าที่เตรียมมาไว้ได้ ซึ่งกระสอบปุ๋ยสีขาวที่ใช้โดยทั่วไปไม่สามารถรองรับความกว้างของงูที่มีความยาวถึง 5 เมตรได้
เพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เจ้าหน้าที่และชาวบ้านจึงต้องช่วยกันจับประคองลำตัวงูให้งอตัวเป็นรูปโค้งเพื่อลดความกว้างในบางจุด จากนั้นจึงค่อยๆ ดันและยัดลำตัวงูเข้าไปในกระสอบทีละส่วนอย่างระมัดระวังและช้าที่สุด เพื่อให้แน่ใจว่างูจะไม่ถูกบอบช้ำหรือหลุดรอดออกมาในช่วงเวลาวิกฤตนี้ได้
ผลกระทบในทางปฏิบัติและขั้นตอนถัดไป
หลังจากสามารถบรรจุงูเข้าไปในกระสอบได้สำเร็จ เจ้าหน้าที่จึงได้เคลื่อนย้ายงูเหลือมยักษ์ตัวนี้ออกจากรถไฟฟ้าใต้ดินและนำออกจากพื้นที่ชุมชนท้าวธุระ ไปยังจุดที่ปลอดภัยเพื่อทำการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไป
การปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่หน่วยงานกู้ภัยสัตว์ป่ามักดำเนินการหลังจากจับงูที่เป็นภัยต่อชีวิตหรือทรัพย์สินได้สำเร็จ โดยจะต้องนำมันไปปล่อยในพื้นที่ห่างไกลจากชุมชนหรือในป่าอนุรักษ์ เพื่อป้องกันไม่ให้งูกลับมาสร้างความวุ่นวายหรือทำร้ายสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านในพื้นที่เดิมอีกครั้ง
เหตุการณ์นี้จึงถือเป็นบทเรียนสำคัญสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะสัตว์ที่มีมูลค่าสูงอย่างไก่ชน ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลพื้นที่รอบบ้านหรือบริเวณรั้วให้มิดชิด เพื่อป้องกันการเข้าถึงของสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่อาจหลงเข้ามาในพื้นที่เมืองได้
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