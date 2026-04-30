งานแต่งหรู อานุช โลเฮีย ที่โมร็อกโก – ส่องชีวิตสังคมชั้นสูง

สรุปข่าวสังคม: งานแต่งงานสุดอลังการของบุตรชายมหาเศรษฐีอินโดรามา เวนเจอร์ ที่โมร็อกโก, ความเปลี่ยนแปลงของวันเพ็ญ ธนธรรมสิริ, ทริปครอบครัวของพริมรตา, และการเดินทางไปชิมอาหารของประสิทธิ์ วชิรัคศศวกุล
เมื่อเร็วๆ นี้ วง สังคม ชั้นสูงของไทยได้ร่วมเฉลิมฉลองงานวิวาห์อันหรูหราของ อานุช โลเฮีย บุตรชายของ อาลก โลเฮีย มหาเศรษฐีเจ้าของอินโดรามา เวนเจอร์ ซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เป็นเวลา 3 วัน 3 คืน ณ เมือง Marrakech ประเทศ โมร็อกโก งานแต่งงาน ครั้งนี้เต็มไปด้วยความอลังการและแขกเหรื่อมากมายจากทั่วทุกมุมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรากฏตัวของ พรนภา จันศิริ หรือ มาดามไทย ยูเนี่ยน ที่สะท้อนความสง่างามในชุดส่าหรีประยุกต์หรูหราที่นำเข้าจากประเทศอินเดีย พร้อมเครื่องประดับที่หนักอึ้งหลายกิโลกรัม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทและความใส่ใจในรายละเอียดของเธอในการแต่งกายเพื่อเข้าร่วมงานสำคัญนี้ ขณะเดียวกัน วันเพ็ญ ธนธรรมสิริ ก็ได้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้พบเห็นด้วยลุคใหม่ที่ดูเป็นสาวชาวเกาะ ผิวสีเข้มขึ้นจากเดิม เนื่องจากช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเธอใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่เกาะยาวน้อย เพื่อช่วยดูแลและบริหารจัดการ โรงแรม ใหม่ของลูกชาย พงศ์ ซึ่งประกอบด้วย The Woods โรงแรม รูปแบบเต็นท์พักแรมสุดหรู และ Amber Pool villas วิลล่าส่วนตัวพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว อย่างไรก็ตาม โรงแรม ทั้งสองแห่งเพิ่งเปิดให้บริการได้ไม่นาน มีเพียง 12 ยูนิตเท่านั้น ทำให้การจองห้องพักเป็นไปอย่างยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนฝูงและคนรู้จักของเธอต่างต้องการเข้าพักในช่วงเวลาเดียวกัน ทำให้ต้องรอคิวนานหลายเดือน ในส่วนของครอบครัว พริมรตา ก็ได้พาลูกชายฝาแฝดวัยซน อาริค และ แอริค ไปพักผ่อนและเสริมสร้างประสบการณ์ในช่วงปิดเทอมเช่นเคย โดยปีนี้ได้เลือกเดินทางไปที่เมืองเพิร์ธ ประเทศ ออสเตรเลีย เพื่อให้เด็กๆ ได้สัมผัสกับธรรมชาติและสัตว์ป่าที่น่าสนใจ เช่น หมีโคอาล่า และปลากระเบน stingray ที่ว่ายน้ำเข้ามาใกล้ๆ ทริปนี้ สุพัฒพงษ์ และ ฐิติมา พันธ์มีเชาว์ ก็ได้ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อดูแลและเฝ้าดูความสนุกสนานของหลานๆ โดยคุณยายอ่อน และ ฐิติมา ต้องเผชิญกับความท้าทายในการหาร้าน อาหาร อร่อยๆ ที่ถูกปากคุณตา พงษ์ ซึ่งเป็นนักชิมตัวยงและมีความต้องการสูงในเรื่องรสชาติ อาหาร โดยคุณตา พงษ์ พร้อมที่จะเดินทางไปไกลเพียงใดก็ตามเพื่อตามหารสชาติที่ถูกใจ ล่าสุด ประสิทธิ์ วชิรัคศศวกุล ผู้บริหารร้านเพชรพรีเมียม FADAMAS ได้นำทีมเพื่อนสนิทกว่าสิบคนเดินทางไปที่ ฮ่องกง เพื่อลิ้มลอง อาหาร กวางตุ้งรสเลิศที่ร้าน อาหาร ระดับตำนานในย่าน Central ซึ่งได้รับรางวัลระดับโลกมากมาย และติดอันดับ 1 ใน Asia’s 50 Best Restaurants ทั้งในปี 2021 และ 2026 โดย Chairman ของร้าน อาหาร แห่งนี้ได้ตอบรับคำเชิญของ คุณนิด และ ประสิทธิ์ ให้ได้ลิ้มลองเมนูพิเศษอย่างปูนึ่งเหล้าจีนและน้ำมันกระเทียม หลังจากที่รอคอยมานานกว่าหนึ่งปี ซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาที่รวดเร็วสำหรับผู้ที่ต้องการสัมผัสประสบการณ์การรับประทาน อาหาร ที่ร้านนี.
