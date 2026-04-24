งานสถาปนิก’69: TOA นำเสนอ TOAsis โอเอซิสแห่งการออกแบบและโซลูชันที่อยู่อาศัยครบวงจร

TOA จัดแสดงบูธขนาดใหญ่ที่สุดในงานสถาปนิก’69 ภายใต้แนวคิด TOAsis นำเสนอผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมที่ครอบคลุมทุกด้านของการอยู่อาศัย ตั้งแต่สี วัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ ไปจนถึงโซลูชันบ้านอัจฉริยะ พร้อมกิจกรรมและโปรโมชั่นมากมาย
ห้ามพลาด!
งานสถาปนิก’69 มาพร้อมกับบูธ TOA ที่ใหญ่ที่สุดในงาน และไฮไลต์ที่น่าสนใจจากถังสีใช้แล้วกว่า 3,200 ถัง มาร่วมค้นหา “TOAsis” โอเอซิสแห่งการออกแบบ ที่นำเสนอโซลูชันแบบครบวงจร ทั้งนวัตกรรมสี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์ และห้องน้ำอัจฉริยะ พบกันที่บูธ TOA หมายเลข S105/3 ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคมนี้ ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1 – 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมสีอันดับ 1 ของไทย และขยายสู่การเป็นผู้นำด้าน “Total Solution for Living” ที่ครบวงจร ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการอยู่อาศัยที่งานสถาปนิก’69 ภายใต้แนวคิด “TOAsis: Where Better Living Begins – โอเอซิสแห่งการออกแบบ จุดเริ่มต้นของการอยู่อาศัยที่ดีกว่า” ซึ่งได้รับการสร้างสรรค์ร่วมกับ Looklen Architects บนพื้นที่ขนาดใหญ่ถึง 391 ตารางเมตร การออกแบบภายในบูธจะพาคุณเดินทางผ่าน “โอเอซิส” ที่เต็มไปด้วยแรงบันดาลใจในทุกมิติ สัมผัสประสบการณ์การอยู่อาศัยยุคใหม่ที่ลื่นไหลและต่อเนื่อง จุดเด่นของบูธ TOA คือการนำถังสีใช้แล้วกว่า 3,200 ถัง มาผ่านกระบวนการ Reuse และออกแบบใหม่ให้เป็นองค์ประกอบสำคัญของพื้นที่ แสดงให้เห็นถึงแนวคิด Wellness Architecture และความมุ่งมั่นสู่ Zero Waste อย่างชัดเจน ภายในบูธคุณจะได้พบกับโซลูชันที่ครอบคลุมทุกความต้องการสำหรับการอยู่อาศัย ตั้งแต่สีทาอาคาร สีตกแต่งพิเศษ สีอุตสาหกรรม เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง แผ่นยิปซัม กระเบื้องเซรามิก ไปจนถึงสุขภัณฑ์ ห้องน้ำ และโซลูชันบ้านอัจฉริยะ ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสจริง ทั้งพื้นผิว สีสัน และการใช้งานจริง ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ TOA Mortar ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์มอร์ต้าประสิทธิภาพสูง เช่น “ฉลาม ออลอินวัน พลาสท์” ปูนฉาบอเนกประสงค์ที่ช่วยลดขั้นตอนการทำงานและลดการสูญเสียวัสดุ, SuperShield Metal Sheet Shield ที่เปิดโอกาสให้ทดลองเปรียบเทียบคุณสมบัติการลดเสียงของสีทาเมทัลชีทสูตรน้ำ, Special Paint ที่รังสรรค์งานศิลปะจากสีทอง TOA Gold โดยศิลปิน คุณกรพัฒน์ คชภักดี, ผนังลวดลายจาก WallTex Color+ และพื้นผิวเสมือนหินธรรมชาติ TOA Decor Stone นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ Hardware ที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทุกการใช้งาน รวมถึงงาน DIY, TOA GYPSUM ที่มีผลิตภัณฑ์ยิปซัมที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ เช่น TOA GYPSUM Air Clean แผ่นยิปซั่มฟอกอากาศที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ และการสาธิตการใช้งานผลิตภัณฑ์ลูกกลิ้งทาสี TOA รุ่น Expert และรุ่น Smooth บูธ TOA ยังมี TOA TILE ที่นำเสนอคอลเลกชันกระเบื้องดีไซน์ใหม่ที่โดดเด่นด้าน texture และความเป็นธรรมชาติ พร้อมเทคโนโลยีพื้นผิวที่ตอบโจทย์ทั้งความสวยงามและการใช้งานจริง และ TOA | JOMOO ที่นำเสนอนวัตกรรม Z1 PRO โถสุขภัณฑ์อัจฉริยะระบบสำรองไฟ (Power Storage Smart Toilet) ที่พัฒนาขึ้นเพื่อตอบโจทย์งานรีโนเวทห้องน้ำโดยเฉพาะ พร้อมฟังก์ชันอัตโนมัติครบครัน นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ครัว Kitchen Space ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานมากมาย เช่น “TOA Color Trends 2026 X 16 Personalities MBTI” ที่ช่วยค้นหา “สีที่ใช่” ผ่านการวิเคราะห์บุคลิกภาพ พร้อมรับ Personal Color ID Card, กิจกรรม แชะ-แชร์-แท็ก เพื่อรับกระเป๋า TOAsis TOTE+ รุ่นลิมิเต็ด และโครงการ ARX SEASON 2 เวทีสำหรับนักออกแบบรุ่นใหม่ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ CO KAN Common Area โดยมีเหล่า Mentor สถาปนิกชื่อดังมาร่วมพูดคุยและให้คำแนะนำ อย่าพลาดโอกาสที่จะค้นหา “โอเอซิสแห่งการออกแบบ” TOAsis — Where Better Living Begins ได้ที่บูธ TOA หมายเลข S105/3 ในงานสถาปนิก’69 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1– 3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page: TO
ห้ามพลาด! งานสถาปนิก’69 พบกับบูธ TOA ใหญ่ที่สุดในงานพร้อมไฮไลต์จากถังสีใช้แล้วกว่า 3,200 ถังร่วมค้นหา “TOAsis” โอเอซิสแห่งการออกแบบ จัดเต็มแบบ Total Solution ทั้งนวัตกรรมสี เคมีภัณฑ์ วัสดุก่อสร้าง สุขภัณฑ์และห้องน้ำอัจฉริยะ พบกันที่บูธ TOA No.S105/3 วันที่ 28 เมษายน - 3 พฤษภาคมนี้ ที่ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
