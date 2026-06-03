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งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็นงานวิ่งที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+

ข่าวการเมือง News

งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็นงานวิ่งที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+
งานวิ่งLGBTQIA+Pride Month
📆6/3/2026 10:18 AM
📰thestandardth
30 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 32% · Publisher: 63%

งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็นงานวิ่งที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+ งานนี้จัดขึ้นในช่วง Pride Month และมีระยะทางวิ่งเบาๆ 4-5 กิโลเมตร วิ่งแบบ Social Pace สไตล์หางเครื่อง เน้นเอนจอยไม่เน้นทำเวลา

งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็น งานวิ่ง ที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+ งานนี้จัดขึ้นในช่วง Pride Month และมีระยะทางวิ่งเบาๆ 4-5 กิโลเมตร วิ่งแบบ Social Pace สไตล์หางเครื่อง เน้นเอนจอยไม่เน้นทำเวลา ภายในงานยังมีมุมให้ดิ่งลึกไปกับความรู้สึกอีกเพียบ เช่น ร้านหนังสือที่จัดหมวดหมู่ตาม 'เฉดอารมณ์' (Healing / Escape / Sad) และมุม Book Swap ให้พกหนังสือเล่มโปรดมาเขียน Post-it แลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจรอให้จิบ และจอยไปกับเสียงดนตรีลูกทุ่งจังหวะมันๆ พร้อมกิจกรรมเติมความม่วน ความแซ่บ ให้สนุกกันต่อยาวๆ ตลอดคื.

งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็นงานวิ่งที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+ งานนี้จัดขึ้นในช่วง Pride Month และมีระยะทางวิ่งเบาๆ 4-5 กิโลเมตร วิ่งแบบ Social Pace สไตล์หางเครื่อง เน้นเอนจอยไม่เน้นทำเวลา ภายในงานยังมีมุมให้ดิ่งลึกไปกับความรู้สึกอีกเพียบ เช่น ร้านหนังสือที่จัดหมวดหมู่ตาม 'เฉดอารมณ์' (Healing / Escape / Sad) และมุม Book Swap ให้พกหนังสือเล่มโปรดมาเขียน Post-it แลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจรอให้จิบ และจอยไปกับเสียงดนตรีลูกทุ่งจังหวะมันๆ พร้อมกิจกรรมเติมความม่วน ความแซ่บ ให้สนุกกันต่อยาวๆ ตลอดคื

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thestandardth /  🏆 16. in TH

งานวิ่ง LGBTQIA+ Pride Month Social Pace วิ่งแบบ Social Pace

 

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