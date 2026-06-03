งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็นงานวิ่งที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+ งานนี้จัดขึ้นในช่วง Pride Month และมีระยะทางวิ่งเบาๆ 4-5 กิโลเมตร วิ่งแบบ Social Pace สไตล์หางเครื่อง เน้นเอนจอยไม่เน้นทำเวลา
งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็น งานวิ่ง ที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+ งานนี้จัดขึ้นในช่วง Pride Month และมีระยะทางวิ่งเบาๆ 4-5 กิโลเมตร วิ่งแบบ Social Pace สไตล์หางเครื่อง เน้นเอนจอยไม่เน้นทำเวลา ภายในงานยังมีมุมให้ดิ่งลึกไปกับความรู้สึกอีกเพียบ เช่น ร้านหนังสือที่จัดหมวดหมู่ตาม 'เฉดอารมณ์' (Healing / Escape / Sad) และมุม Book Swap ให้พกหนังสือเล่มโปรดมาเขียน Post-it แลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจรอให้จิบ และจอยไปกับเสียงดนตรีลูกทุ่งจังหวะมันๆ พร้อมกิจกรรมเติมความม่วน ความแซ่บ ให้สนุกกันต่อยาวๆ ตลอดคื.
งานวิ่ง 'ม่วนหลาย Pride Night Run' เป็นงานวิ่งที่มีความหลากหลายและแสดงออกถึงตัวตนความหลากหลายของชุมชน LGBTQIA+ งานนี้จัดขึ้นในช่วง Pride Month และมีระยะทางวิ่งเบาๆ 4-5 กิโลเมตร วิ่งแบบ Social Pace สไตล์หางเครื่อง เน้นเอนจอยไม่เน้นทำเวลา ภายในงานยังมีมุมให้ดิ่งลึกไปกับความรู้สึกอีกเพียบ เช่น ร้านหนังสือที่จัดหมวดหมู่ตาม 'เฉดอารมณ์' (Healing / Escape / Sad) และมุม Book Swap ให้พกหนังสือเล่มโปรดมาเขียน Post-it แลกเปลี่ยนความรู้สึกกับคนแปลกหน้า นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มเย็นๆ ชื่นใจรอให้จิบ และจอยไปกับเสียงดนตรีลูกทุ่งจังหวะมันๆ พร้อมกิจกรรมเติมความม่วน ความแซ่บ ให้สนุกกันต่อยาวๆ ตลอดคื
งานวิ่ง LGBTQIA+ Pride Month Social Pace วิ่งแบบ Social Pace
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Pride Month ฝนฉ่ำ กระหึ่ม กทม. ผู้สมัครผู้ว่าฯ แห่ร่วมเกาะกระแสเริ่มต้นขึ้นอย่างยิ่งใหญ่และทรงพลังท่ามกลางสายฝนฉ่ำเย็น สำหรับเทศกาลแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ หรือ Pride Month ประจำปี 2569
Read more »
'LOVE PRIDE 2026' เปลี่ยน EM DISTRICT เป็นแลนด์มาร์ก Pride ใจกลางกรุง“เดอะมอลล์ กรุ๊ป – เอ็ม ดิสทริค” ฉลองยิ่งใหญ่ “LOVE PRIDE 2026” ปักหมุดหมายสุขุมวิท สู่แลนด์มาร์ก Pride ใจกลางเมือง ตลอดเดือนมิถุนายน
Read more »
สยามเซ็นเตอร์-สยามดิสคัฟเวอรี่ เปิดแคมเปญ The Celebration: Right to Love 2026 ฉลอง Pride Month ใจกลางสยามสยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ จัดแคมเปญ The Celebration: Right to Love 2026 ตลอดเดือนมิถุนายน รวมงานศิลปะ นิทรรศการ เวทีเสวนา การแสดง
Read more »
เดอะมอลล์ กรุ๊ป-เอ็ม ดิสทริค จัด LOVE PRIDE 2026 ขับเคลื่อนกรุงเทพฯ เป็น Global Pride Destinationเดอะมอลล์ กรุ๊ป ร่วมกับ เอ็ม ดิสทริค (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ เอ็มสเฟียร์) และบริknuth أبو บริษัทphù InstitutoarrivedClassifierresultsvorhelyfestivalntool_call
Read more »
เริ่มแล้ว Bangkok Pride 2026 ร่วมเฉลิมฉลองความหลากหลายเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับ Bangkok Pride 2026 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด ถักทอโลกด้วยความภาคภูมิใจ
Read more »