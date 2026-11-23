งานวิจัยจีนชี้ดื่มชาช่วยลดเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจ
การศึกษาขนาดใหญ่ในจีนพบการดื่มชาสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดลดลง 11% แต่ต้องระวังอุณหภูมิและปริมาณ
การบริโภคเครื่องดื่มร้อนอย่างชาที่คนไทยคุ้นเคยอาจส่งผลดีต่อระบบไหลเวียนเลือดมากกว่าที่คิด งานวิจัย ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Internal Medicine เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกจากประเทศที่มีผู้ดื่มชาเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอย่าง จีน โดยนักวิจัยติดตามข้อมูลจาก China Kadoorie Biobank ซึ่งรวบรวมข้อมูลผู้ใหญ่ชาว จีน จำนวน 485,934 คน เป็นเวลาเฉลี่ยประมาณ 9 ปี
ในช่วงเวลาดังกล่าว พบผู้ติดเชื้อหรือป่วยด้วยโรคหลอดเลือดใหม่จำนวน 14,863 คน ข้อมูลบ่งชี้ว่ากลุ่มคนที่ดื่มชาเป็นประจำมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดโดยรวมลดลงประมาณ 11% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่ดื่ม หลังจากปรับปัจจัยด้านสุขภาพและพฤติกรรมอื่นๆ แล้ว ข้อสรุปนี้ชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการดื่มชากับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดที่ดีขึ้นAlso readเช็กเลย! กรมอุตุฯคาดหมายอากาศ 7 วันข้างหน้า “ฝน-ลม-ร้อน” มาครบ 11-17 มี.ค.67
ชาดำและชาเขียวส่งผลต่อความเสี่ยง
งานวิจัยนี้ระบุชัดเจนว่า ชาดำมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงโรคหลอดเลือดที่ต่ำลงเมื่อเทียบกับชาเขียว นอกจากนี้ ความเข้มของชาที่ชงในระดับปานกลางดูเหมือนจะมีความสัมพันธ์กับความเสี่ยงที่ต่ำที่สุดในกลุ่มผู้ดื่ม ซึ่งไม่ได้หมายความว่าชาดำชนะชาเขียวในแง่ของประโยชน์ แต่ทั้งสองชนิดมีสารพฤกษเคมีที่แตกต่างกันและมีงานวิจัยสนับสนุนประโยชน์ต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดในระดับหนึ่ง
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความเสี่ยงต่ำลงอย่างมากคือวิถีชีวิตของผู้ดื่มชา งานวิจัยพบว่าการดื่มชาในผู้ที่ไม่สูบบุหรี่และออกกำลังกายเป็นประจำ เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุด ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาพรวมของพฤติกรรมสุขภาพมีความสำคัญมากกว่าการฝากความหวังไว้ที่เครื่องดื่มชนิดเดียวเพียงอย่างเดียว
ปริมาณและอุณหภูมิในการดื่ม
ในมุมมองของปริมาณการดื่ม งานวิจัยพบว่าในกลุ่มที่ดื่มชาอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง จุดที่ความเสี่ยงต่ำที่สุดอยู่ที่ประมาณ 6 ถึง 8 แก้วต่อวัน อย่างไรก็ตาม นักวิจัยย้ำว่าไม่แนะนำให้ทุกคนพยายามดื่มในปริมาณนี้เพราะขนาดแก้วในงานวิจัยไม่ได้มาตรฐานเท่ากัน และเป็นการวิเคราะห์จากพฤติกรรมจริงไม่ใช่การทดลองควบคุม
คำแนะนำที่ใช้งานได้จริงกว่าคือควรดื่มชาไม่หวานในปริมาณที่พอเหมาะและหลีกเลี่ยงการดื่มชาที่ร้อนจัดจนลวก เนื่องจากงานวิจัยชี้ว่าคนที่ดื่มชาแบบร้อนจัดมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสูงขึ้น ในภาพใหญ่ องค์กร IARC เคยจัดหมวดหมู่เครื่องดื่มที่อุณหภูมิมากกว่า 65 องศาเซลเซียสว่าเป็นสารที่น่าจะก่อมะเร็งในมนุษย์ โดยเฉพาะมะเร็งหลอดอาหาร ซึ่งอันตรายมาจากความร้อนมากกว่าชนิดของเครื่องดื่ม
การชงชาและข้อควรระวัง
ประเด็นเรื่องการชงชานานเกินไปทำให้สารดีลดลงนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของชา โดยงานทดลองพบว่าเวลาและอุณหภูมิในการชงมีผลต่อปริมาณแคทีชินและโพลีฟีนอล บางงานพบว่าชงนานขึ้นช่วยสกัดสารเหล่านี้ได้มากขึ้น ขณะที่บางชนิดอาจถึงจุดสูงสุดในการสกัดที่ 3 ถึง 5 นาที จึงไม่จำเป็นต้องจับเวลาเป๊ะมากหากดื่มเพื่อความเพลิดเพลินและไม่หวานจัด
ส่วนข้อกังวลเรื่องใส่นมแล้วสารต้านอนุมูลอิสระหายไปนั้นยังไม่ชัดเจน งานวิจัยบางชิ้นพบว่า การเติมนมไม่ได้ลดการดูดซึมแคทีชินหรือผลต่อความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระอย่างมีนัยสำคัญ แต่ประโยชน์ทั้งหมดอาจถูกกลบด้วยน้ำตาลและพลังงานส่วนเกินจากเครื่องดื่มหวานๆ ดังนั้นการเลือกดื่มชาคุณภาพดีไม่หวานจึงเป็นทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดมากที่สุด
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