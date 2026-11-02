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งานสวนนานาชาติอุดรธานี 134 วัน เปิดชมสวนโลก 32 แห่ง จาก 17 ประเทศ

Thansettakij#23 in ประเทศไทย
งานสวนนานาชาติอุดรธานี 134 วัน เปิดชมสวนโลก 32 แห่ง จาก 17 ประเทศ
สวนนานาชาติ · อุดรธานี · อุทยานโลก
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งานสวนนานาชาติอุดรธานีจัดแสดงสวนจาก 17 ประเทศ รวม 32 แห่ง เปิดให้ชม 134 วัน ราคาบัตรเริ่มต้น 199 บาท พร้อมรถรับส่งและโซนจัดแสดงพืชพรรณหลากหลาย

งาน สวนนานาชาติ กำลังจัดขึ้นที่จังหวัด อุดรธานี เป็นเวลา 134 วัน โดยมีการรวบรวม สวนนานาชาติ จาก 17 ประเทศทั่วโลกและ 2 องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งหมด 32 สวน ประกอบกับสวนขององค์กรไทยอีก 16 สวน และสวนพรรณไม้อีกกว่า 50 สวน งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ความหลากหลายของพืชพรรณและแนวคิดการจัดสวนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน

ไฮไลต์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอีสาน

ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานนี้คือการนำเสนอสถาปัตยกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอีสานทั้ง 5 แห่ง รวมถึงตลาดชุมชนริมน้ำและการแสดงวัฒนธรรมที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของสวนนานาชาติอย่างใกล้ชิด ภายในงานมีการรวบรวมพรรณไม้จากทั่วโลก นวัตกรรมด้านการเกษตร และวิถีวัฒนธรรมอีสานไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์

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ประเภทบัตรเข้าชมและสิทธิประโยชน์

สำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ราคา 199 บาท โดยอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมได้ 1 วัน และสามารถซื้อได้สูงสุด 14 ใบต่อครั้ง สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี สามารถซื้อบัตรราคา 199 บาท เพื่อเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 134 วัน โดยจำกัดเพียง 1 ใบต่อหนึ่งบุคคลเท่านั้น และจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์

สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ สามารถซื้อบัตรราคา 199 บาทเช่นเดียวกัน แต่จะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อบัตร โดยต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และสามารถซื้อใหม่ได้เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และสถานศึกษาระดับ ปวส. ถึงมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามราคาพิเศษกลุ่มได้ตามเงื่อนไขโดยติดต่อผ่าน LINE ผู้จัดงาน และบัตรจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น

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ระบบขนส่งและพื้นที่จัดแสดงภายใน

ผู้จัดงานได้เตรียมลานจอดรถภายนอกพื้นที่พร้อมบริการรถรับส่งเชื่อมต่อกับอาคารต้อนรับหรือ Welcome Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมงานโดยสะดวก สำหรับพื้นที่จัดแสดงภายในอาคารประชาสัมพันธ์จนถึงพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารอำนวยการ จะอยู่ในโซนสายสีชมพู ได้แก่ อาคาร B1 ถึง B7 ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านอีสานและเรือนกระจก

ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไม้ดอกไมประดับ สวนคาร์บอนเครดิต และอาคารเรือนกระจก จะตั้งอยู่ในโซนสายสีส้มรอบนอก ซึ่งเริ่มจากอาคารประชาสัมพันธ์อาคาร B1 ไปจนถึงนิทรรศการสวนคาร์บอนเครดิตที่อาคาร B9 การจัดเตรียมเส้นทางและโซนสีนี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเดินทางภายในงานได้อย่างเป็นระบบและสะดวกต่อการเข้าชมแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้

Thansettakij#23 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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สวนนานาชาติ อุดรธานี อุทยานโลก วัฒนธรรมอีสาน การเกษตร

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