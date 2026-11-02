งานสวนนานาชาติอุดรธานี 134 วัน เปิดชมสวนโลก 32 แห่ง จาก 17 ประเทศ
งานสวนนานาชาติอุดรธานีจัดแสดงสวนจาก 17 ประเทศ รวม 32 แห่ง เปิดให้ชม 134 วัน ราคาบัตรเริ่มต้น 199 บาท พร้อมรถรับส่งและโซนจัดแสดงพืชพรรณหลากหลาย
งาน สวนนานาชาติ กำลังจัดขึ้นที่จังหวัด อุดรธานี เป็นเวลา 134 วัน โดยมีการรวบรวม สวนนานาชาติ จาก 17 ประเทศทั่วโลกและ 2 องค์กรระหว่างประเทศ รวมทั้งหมด 32 สวน ประกอบกับสวนขององค์กรไทยอีก 16 สวน และสวนพรรณไม้อีกกว่า 50 สวน งานนี้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ความหลากหลายของพืชพรรณและแนวคิดการจัดสวนจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
ไฮไลต์สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมอีสาน
ไฮไลต์สำคัญของการจัดงานนี้คือการนำเสนอสถาปัตยกรรมที่สะท้อนเอกลักษณ์ของอีสานทั้ง 5 แห่ง รวมถึงตลาดชุมชนริมน้ำและการแสดงวัฒนธรรมที่ชวนให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสบรรยากาศของสวนนานาชาติอย่างใกล้ชิด ภายในงานมีการรวบรวมพรรณไม้จากทั่วโลก นวัตกรรมด้านการเกษตร และวิถีวัฒนธรรมอีสานไว้ในพื้นที่เดียวกันเพื่อสร้างประสบการณ์ที่สมบูรณ์Also readหมาก ปริญ ฟันธง ณเดชน์ ฮอรโมนพังต้องกินยาตลอดชีวิต เตือนเรื่องสุขภาพต้องระวัง
ประเภทบัตรเข้าชมและสิทธิประโยชน์
สำหรับผู้เข้าชมทั่วไปและนักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถซื้อบัตรเข้าชมได้ราคา 199 บาท โดยอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมได้ 1 วัน และสามารถซื้อได้สูงสุด 14 ใบต่อครั้ง สำหรับผู้มีภูมิลำเนาในจังหวัดอุดรธานี สามารถซื้อบัตรราคา 199 บาท เพื่อเข้าเยี่ยมชมได้ตลอดระยะเวลาการจัดงาน 134 วัน โดยจำกัดเพียง 1 ใบต่อหนึ่งบุคคลเท่านั้น และจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์
สำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวลำภู และบึงกาฬ สามารถซื้อบัตรราคา 199 บาทเช่นเดียวกัน แต่จะอนุญาตให้เข้าเยี่ยมชมได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วัน นับจากวันที่ซื้อบัตร โดยต้องแสดงบัตรประชาชนเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และสามารถซื้อใหม่ได้เมื่อบัตรเดิมหมดอายุ สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม และสถานศึกษาระดับ ปวส. ถึงมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามราคาพิเศษกลุ่มได้ตามเงื่อนไขโดยติดต่อผ่าน LINE ผู้จัดงาน และบัตรจะถูกจัดส่งทางไปรษณีย์เท่านั้น
ระบบขนส่งและพื้นที่จัดแสดงภายใน
ผู้จัดงานได้เตรียมลานจอดรถภายนอกพื้นที่พร้อมบริการรถรับส่งเชื่อมต่อกับอาคารต้อนรับหรือ Welcome Center เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่เดินทางมาเยี่ยมชมงานโดยสะดวก สำหรับพื้นที่จัดแสดงภายในอาคารประชาสัมพันธ์จนถึงพิพิธภัณฑ์พืชมีชีวิตในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ และอาคารอำนวยการ จะอยู่ในโซนสายสีชมพู ได้แก่ อาคาร B1 ถึง B7 ซึ่งครอบคลุมหมู่บ้านอีสานและเรือนกระจก
ในส่วนของการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับไม้ดอกไมประดับ สวนคาร์บอนเครดิต และอาคารเรือนกระจก จะตั้งอยู่ในโซนสายสีส้มรอบนอก ซึ่งเริ่มจากอาคารประชาสัมพันธ์อาคาร B1 ไปจนถึงนิทรรศการสวนคาร์บอนเครดิตที่อาคาร B9 การจัดเตรียมเส้นทางและโซนสีนี้ช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเดินทางภายในงานได้อย่างเป็นระบบและสะดวกต่อการเข้าชมแต่ละพื้นที่ที่กำหนดไว้
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