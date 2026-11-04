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งานพืชสวนโลกอุดรธานี 3 วันแรกมีผู้เข้าชม 25,121 คน ยังห่างเป้า 3.6 ล้านคน

thestandardth#16 in ประเทศไทย
งานพืชสวนโลกอุดรธานี 3 วันแรกมีผู้เข้าชม 25,121 คน ยังห่างเป้า 3.6 ล้านคน
งานพืชสวนโลกอุดรธานี · วัชระพล · กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
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งานพืชสวนโลกอุดรธานีมีผู้เข้าชม 3 วันแรกรวม 25,121 คน ขณะที่เป้าหมายตลอด 134 วันอยู่ที่ 3.6 ล้านคน วัชระพลระบุว่าการวัดความคุ้มค่าต้องดูประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ

งานพืชสวนโลกอุดรธานี มีจำนวนผู้เข้าชมในช่วง 3 วันแรกรวมทั้งสิ้น 25,121 คน เทียบกับเป้าหมายผู้เข้าชม 3.6 ล้านคนตลอดระยะเวลา 134 วัน โดย วัชระพล เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องตัวเลขดังกล่าว ตัวเลขผู้เข้าชมรายวันของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 อยู่ที่ 3,328 คน

เมื่อถูกถามว่างานยังมีโอกาสบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หลังจากแก้ไขปัญหาต่างๆ วัชระพลให้ความเห็นว่างานยังมีโอกาส โดยยอมรับว่าจำนวนผู้เข้าชมช่วงแรกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด

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ผู้เข้าชมช่วงแรกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ

วัชระพลระบุว่าตัวเลขผู้เข้าชมในช่วงเริ่มต้นงานยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันธรรมดา ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขยังไม่สูง

วัชระพลเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน และผู้จัดงานแก้ไขปัญหาการให้บริการแล้ว จำนวนผู้เข้าชมจะเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่จัดงานมีศักยภาพรองรับประชาชนได้ประมาณ 20,000 คน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุในแหล่งข่าวเท่านั้น

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ความคุ้มค่าของงานวัดจากประโยชน์ต่อประชาชน

วัชระพลชี้ว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของงานไม่ใช่ยอดขายตั๋วหรือจำนวนประชาชนที่เข้าร่วม แต่อยู่ที่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับประโยชน์อะไรจากงาน

ในส่วนกระแสวิจารณ์เรื่องความสวยงามและความคุ้มค่า วัชระพลระบุว่ายังมีพื้นที่จัดแสดงอีกหลายแห่งที่ประชาชนอาจยังเข้าไม่ถึง หรือยังไม่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มากนัก

พื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ เช่น บูธของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่นำเสนองานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร

การประชาสัมพันธ์จุดเด่นเป็นภารกิจร่วมกัน

การประชาสัมพันธ์จุดเด่นของงาน ได้แก่ อาคารเรือนกระจกที่จัดแสดงพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ และนิทรรศการของกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เป็นภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการระดับจังหวัด และผู้รับจ้างต้องร่วมกันดำเนินการ

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วัชระพลระบุว่าจะนำข้อเสนอแนะจากสาธารณชนไปใช้ปรับปรุงข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก

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เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

งานพืชสวนโลกอุดรธานี วัชระพล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวนผู้เข้าชมงาน สวทช. กรมชลประทาน จังหวัดอุดรธานี

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เริ่มแล้วงานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 ที่อุดรธานี

งานมหกรรมพืชสวนโลก 2569 เริ่มต้นขึ้นที่พื้นที่หนองแด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2570 รวม 134 วัน ภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิต สายสัมพันธ์แห่งผู้คน สายน้ำ และพืชพรรณ สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืน นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลมุ่งหวังให้งานนี้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างทั่วถึง ทั้งเกษตรกร โรงแรม และธุรกิจบริการ พร้อมยกระดับบทบาทจังหวัดอุดรธานีในฐานะแหล่งเกษตร อาหาร และการท่องเที่ยว ไฮไลต์สำคัญคือการรวมตัวของสวนนานาชาติ 32 สวน จาก 17 ประเทศ และ 2 องค์กรนานาชาติ พร้อมสวนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยอีก 16 สวน และสวนจัดแสดงพรรณไม้กว่า 50 สวน รวบรวมต้นไม้หายากและพืชพันธุ์โดดเด่นจากทั่วโลก รวมถึงไม้ดอกไม้ประดับหมุนเวียนกว่า 1 ล้านต้น รัฐบาลคาดหวังว่างานนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยตั้งเป้าดึงดูดผู้เข้าชมกว่า 3.6 ล้านคน คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้านบาท ครอบคลุมธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทาง สินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์ชุมชน ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการท้องถิ่น และต่อยอดจังหวัดอุดรธานีเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับนานาชาติ และเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

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