งานพืชสวนโลกอุดรธานี 3 วันแรกมีผู้เข้าชม 25,121 คน ยังห่างเป้า 3.6 ล้านคน
งานพืชสวนโลกอุดรธานีมีผู้เข้าชม 3 วันแรกรวม 25,121 คน ขณะที่เป้าหมายตลอด 134 วันอยู่ที่ 3.6 ล้านคน วัชระพลระบุว่าการวัดความคุ้มค่าต้องดูประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ
งานพืชสวนโลกอุดรธานี มีจำนวนผู้เข้าชมในช่วง 3 วันแรกรวมทั้งสิ้น 25,121 คน เทียบกับเป้าหมายผู้เข้าชม 3.6 ล้านคนตลอดระยะเวลา 134 วัน โดย วัชระพล เป็นผู้ให้ข้อมูลเรื่องตัวเลขดังกล่าว ตัวเลขผู้เข้าชมรายวันของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 อยู่ที่ 3,328 คน
เมื่อถูกถามว่างานยังมีโอกาสบรรลุเป้าหมายหรือไม่ หลังจากแก้ไขปัญหาต่างๆ วัชระพลให้ความเห็นว่างานยังมีโอกาส โดยยอมรับว่าจำนวนผู้เข้าชมช่วงแรกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดAlso readกบน.หั่นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 70 สตางค์ต่อลิตร มีผลพรุ่งนี้ 5 พ.ย.
ผู้เข้าชมช่วงแรกได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศ
วัชระพลระบุว่าตัวเลขผู้เข้าชมในช่วงเริ่มต้นงานยังได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่ร้อนจัด และวันที่ 3 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งเป็นวันธรรมดา ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวเลขยังไม่สูง
วัชระพลเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซัน และผู้จัดงานแก้ไขปัญหาการให้บริการแล้ว จำนวนผู้เข้าชมจะเพิ่มขึ้น โดยพื้นที่จัดงานมีศักยภาพรองรับประชาชนได้ประมาณ 20,000 คน ซึ่งเป็นข้อมูลที่ระบุในแหล่งข่าวเท่านั้น
ความคุ้มค่าของงานวัดจากประโยชน์ต่อประชาชน
วัชระพลชี้ว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของงานไม่ใช่ยอดขายตั๋วหรือจำนวนประชาชนที่เข้าร่วม แต่อยู่ที่ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้รับประโยชน์อะไรจากงาน
ในส่วนกระแสวิจารณ์เรื่องความสวยงามและความคุ้มค่า วัชระพลระบุว่ายังมีพื้นที่จัดแสดงอีกหลายแห่งที่ประชาชนอาจยังเข้าไม่ถึง หรือยังไม่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์มากนัก
พื้นที่ดังกล่าวรวมถึงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรของหน่วยงานต่างๆ เช่น บูธของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ที่นำเสนองานวิจัยด้านพืชและเทคโนโลยีการเกษตร
การประชาสัมพันธ์จุดเด่นเป็นภารกิจร่วมกัน
การประชาสัมพันธ์จุดเด่นของงาน ได้แก่ อาคารเรือนกระจกที่จัดแสดงพันธุ์ไม้และกล้วยไม้ และนิทรรศการของกรมชลประทานเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ เป็นภารกิจที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการระดับจังหวัด และผู้รับจ้างต้องร่วมกันดำเนินการ
วัชระพลระบุว่าจะนำข้อเสนอแนะจากสาธารณชนไปใช้ปรับปรุงข้อมูลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยเฉพาะการประชาสัมพันธ์พื้นที่ที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก
Get an alert when there is news on LifestyleFollow Lifestyle