งานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ยอดเข้า 1.8 แสนคน ดันเศรษฐกิจเติบโต
งานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 เปิดงาน 25 วัน มีผู้เข้าชมเกือบ 1.8 แสนคน ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสบายดีสร้างรายได้กว่า 28,150 ล้านบาท กระทรวงเกษตรฯ เตรียมกิจกรรมต่อเนื่อง ธ.ค.-ม.ค.
การดำเนินงานของงาน พืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 ส่งผลให้เกิดแรงส่งสำคัญต่อภาค การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างชัดเจน โดยตัวเลขสรุปแสดงว่ามีผู้เข้าชมนับตั้งแต่เริ่มต้นงานจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 มีจำนวนสะสมเกือบ 180,000 คน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยการเข้าชมวันละประมาณ 7,000 คน
นายรพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารหลักที่ดูแลโครงการนี้ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการจัดงานดังกล่าวว่า ภาคบริการและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีได้รับประโยชน์โดยตรงจากการขยายตัวของการเดินทางมาเยือนของผู้คนAlso readโฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ ยกเครื่องอุตสาหกรรมยานยนต์ ดึงลงทุนญี่ปุ่น 1.3 แสนล้าน รักษาฐานผลิต 7.5 แสนคน
สถิติผู้เข้าชมและยอดเงินสะพัด
ข้อมูลระบุว่า จำนวนผู้เข้าชมงานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 ในระยะ 25 วันแรกนั้นมีมูลค่าสูงถึงระดับที่ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินทุนอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับภาพรวมของการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัด "สบายดี" ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย บึงกาฬ และหนองบัวลำภู ที่มีการเติบโตของยอดใช้จ่ายสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
จากการประเมินโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง พบว่า ในช่วง 10 เดือนแรกของปี 2569 การท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวสามารถสร้างรายได้รวมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้มากกว่า 28,150 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่านโยบายการจัดงานมหกรรมพืชสวนสามารถแปลงเป็นการจ้างงานและรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
สัญญาณการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ในแง่ของกลไกเศรษฐกิจ นายรพีภัทร์ ได้ชี้แจงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจว่า ตั้งแต่เดือนกันยายน 2569 เป็นต้นมา จังหวัดอุดรธานีเริ่มแสดงสัญญาณการขยายตัวในด้านการผลิตและการใช้จ่ายเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2568
ปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนการขยายตัวนี้มาจากแรงสนับสนุนของการเบิกจ่ายงบลงทุนในพื้นที่ ซึ่งเมื่อนำไปประกอบกับแรงหนุนจากการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นจากการจัดงานพืชสวนโลก จึงทำให้ภาคบริการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้รายได้เข้าสู่ภาคประชาชนในวงกว้างมากขึ้นตามไปด้วย
แผนกิจกรรมพิเศษช่วงปลายปี
เพื่อรักษาโมเมนตัมของความคึกคักเหล่านี้ให้คงอยู่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนจะจัดกิจกรรมพิเศษต่อเนื่องไปตลอดช่วงเดือนธันวาคม 2569 ถึงเดือนมกราคม 2570 เพื่อสร้างสีสันและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ยังคงเดินทางเข้ามาในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
กิจกรรมที่เตรียมไว้ประกอบด้วย วันดินโลก ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 5-6 ธันวาคม 2569 เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องทรัพยากรดิน ตามด้วยกิจกรรมเฉลิมฉลอง 134 ปี ของจังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 1 มกราคม 2570 ซึ่งถือเป็นวันสำคัญของการก่อตั้งจังหวัด
นอกจากนี้ ยังมีการเตรียมการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2570 อีกด้วย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่จะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาชมพรรณไม้หายากและบรรยากาศภายในงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่อีกด้วย
อนาคตของการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
การดำเนินงานของงานพืชสวนโลกอุดรธานี 2569 จึงไม่ใช่เพียงแค่การจัดนิทรรศการ แต่เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ผ่านการเชื่อมโยงภาคเกษตรกรรมกับการท่องเที่ยวเข้าด้วยกัน
ความสำเร็จในระยะแรกที่มีผู้เข้าชมเกือบ 1.8 แสนคนภายใน 25 วัน ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับการวางแผนระยะยาว โดยภาครัฐและเอกชนต้องร่วมมือกันรักษาคุณภาพบริการและเนื้อหาของการจัดกิจกรรมให้มีความหลากหลาย เพื่อให้เศรษฐกิจท้องถิ่นเติบโตได้อย่างยั่งยืน
เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่Read the full story at nnanews
Get an alert when there is news on EconomyFollow Economy