ฆาตกรรมสยอง! น้องใช้มีดจ้วงแทงพี่สาวกว่า 50 แผล ดับคาคอนโด พบมีประวัติป่วยจิตเวช

น.ส. สิ้วชง อายุ 23 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ปลายเตียงติดหน้าต่าง ตรวจสอบตามร่างกายมีรอยบาดแผลลักษณะคล้ายถูกของมีคมฟันตามร่างกายกว่า 50 แผล เลือดกระจายทั่วทั้งห้อง
ฆาตกรรม สยอง! น้องใช้มีดจ้วง แทง พี่สาว กว่า 50 แผล ดับคาคอนโด พบมีประวัติป่วยจิตเวช น. ส.
สิ้วชง อายุ 23 ปี นอนเสียชีวิตอยู่ปลายเตียงติดหน้าต่าง ตรวจสอบตามร่างกายมีรอยบาดแผลลักษณะคล้ายถูกของมีคมฟันตามร่างกายกว่า 50 แผล เลือดกระจายทั่วทั้งห้อง โดยแพทย์ชันสูตรเบื้องต้นพบว่าบาดแผลที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตมีจำนวน 20 กว่าแผล จากนั้นได้ส่งศพไปชันสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุพบเป็นมีดปอกผลไม้ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ตำรวจได้มีการเก็บไว้เป็นหลักฐาน จากการสอบถาม นายเชง อายุ 69 ปี ชาวจีนซึ่งเป็นพ่อของผู้เสียชีวิต บอกว่า ปกติที่ห้องพักเกิดเหตุจะพักอยู่ด้วยกัน 4 คนพ่อแม่ลูก ช่วงเช้าประมาณ 08.30 น.
ตนได้ออกไปทำงาน ส่วนภรรยาชาวไทยได้ออกไปทำธุระในห้องจึงเหลือเพียง ลูกสาว 2 คน คือ น. ส. สิ้วชง อายุ 23 ปี (พี่สาว) และ น. ส.
ลิ้วหุย ลูกสาวคนเล็ก อายุ 21 ปี ต่อมาเมื่อแม่กลับมาจากทำธุระข้างนอก และมารับนางสาวลิ้วหุย ลูกสาวคนเล็กเพื่อจะออกไปทำธุระอีกครั้ง โดยนัดพบกันที่บริเวณด้านหน้าคอนโดฯ เมื่อแม่เจอกับลูกสาวคนเล็ก ลูกสาวคนเล็กก็บอกว่าพี่สาวนอนหลับอยู่ในห้อง แต่แม่เห็นท่าทีลูกสาวคนเล็กผิดปกติจึงขึ้นไปดูข้างบนห้องและดูโดยรอบ จนกระทั่งพบศพจึงได้แจ้งสามีและแจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบ เบื้องต้น มีรายงานว่า นางสาวลิ้วหุย ซึ่งเป็นลูกสาวคนเล็กที่เป็นผู้ก่อเหตุ มีอาการป่วยทางจิตเวช เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลและต้องกินยาอย่างต่อเนื่อง ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 14.30 น.
ตำรวจได้นำตัวนางสาวลิ้วฮุย ลูกสาวคนเล็กซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุ มาที่ห้องสืบสวน สน. ยานนาวา พร้อมกับผู้เป็นพ่อ นางสาวลิ้วฮุย มีสีหน้านิ่งเฉยก่อนที่จะเดินเข้าไปยังห้องสอบสวน โดยไม่ได้ตอบคำถามใด
ฆาตกรรม น้องใช้มีดจ้วง พี่สาว 50 แผล ดับคาคอนโด พบมีประวัติป่วยจิตเวช
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