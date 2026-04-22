ค้นหา 'สีที่ใช่' ด้วย AI: เจาะลึก Personal Color เพื่อความมั่นใจและบุคลิกภาพที่โดดเด่น

ไขความลับ Personal Color หรือ “สีที่ใช่” ที่ช่วยเสริมความสวยและบุคลิกภาพ ด้วยการวิเคราะห์จาก AI อย่าง ChatGPT และเรียนรู้การเลือกสีที่เหมาะสมกับสีผิว สีตา และสีผมของคุณ
กระแสการค้นหา Personal Color หรือ “ สีที่ใช่ ” ของตัวเองยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง หลายคนต้องการทราบว่าสีใดจะช่วยให้ใบหน้าดูสดใส ไม่หมองคล้ำ นอกเหนือจากการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้ว ปัจจุบัน AI อย่าง ChatGPT ก็สามารถช่วยวิเคราะห์ได้เช่นกัน เคยสงสัยหรือไม่ว่าทำไมการสวมใส่เสื้อสีฟ้าสดใสอาจทำให้ใบหน้าดูซีดเซียว ในขณะที่สีเขียวหม่นกลับช่วยให้ใบหน้าดูมีชีวิตชีวา คำตอบอยู่ที่ Personal Color หรือ “ สีที่ใช่ ” ของแต่ละบุคคล ซึ่งพิจารณาจากสีผิว (Undertone), สีตา และสีผมธรรมชาติ เพื่อค้นหาโทนสีที่เหมาะสมสำหรับเสื้อผ้า เครื่องสำอาง หรือเครื่องประดับ ที่จะช่วยขับผิวให้สว่าง สดใส และลดจุดบกพร่องต่างๆ เช่น รอยคล้ำใต้ตา หรือผิวที่ดูซีดเซียว การแบ่งประเภท Personal Color หลักๆ มี 4 ฤดูกาล ได้แก่ Spring (ฤดูใบไม้ผลิ): โทนอุ่น-สว่าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวโทนเหลือง โดยสีที่เข้ากันได้ดีคือสีสดใส สว่าง และอบอุ่น เช่น สีพีช สีครีม สีฟ้าใส Summer (ฤดูร้อน): โทนเย็น-สว่าง เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวโทนชมพู โดยสีที่เข้ากันได้ดีคือสีพาสเทล สีซีดจางโทนเย็น เช่น สีฟ้าพาสเทล สีชมพูนม Autumn (ฤดูใบไม้ร่วง): โทนอุ่น-หม่น เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวโทนเหลือง/เข้ม โดยสีที่เข้ากันได้ดีคือสีโทนเอิร์ธโทน สีตุ่นๆ เช่น สีน้ำตาลอิฐ สีเขียวมะกอก Winter (ฤดูหนาว): โทนเย็น-เข้ม/สด เหมาะสำหรับผู้ที่มีผิวโทนชมพู/ขาวจัด โดยสีที่เข้ากันได้ดีคือสีเข้มจัด สีสดชัด หรือสีขาวดำ เช่น สีน้ำเงินรอยัล สีแดงสด สีดำ การตรวจสอบ Personal Color ของตนเองด้วย ChatGPT เป็นเรื่องง่าย เพียงแค่เปิดแอป ChatGPT ในมือถือ หรือเข้าเว็บไซต์ chatgpt .com ในคอมพิวเตอร์ จากนั้นอัปโหลดภาพถ่ายของตนเองที่เห็นใบหน้าชัดเจน โดยแนะนำให้ใช้ภาพที่แต่งหน้าน้อยๆ และถ่ายในแสงธรรมชาติ ป้อนคำสั่ง “Create a personal color analysis graphic using this portrait.
Show side-by-side clothing color comparisons to highlight which colors suit the subject best. Show the best make up palette, best metal, soft autumn color palette and quick guide. Make it visual-first, with short labels only and no paragraphs.
” กด Enter และรอผลลัพธ์ภายใน 5 นาที คุณจะได้รับภาพวิเคราะห์ Personal Color พร้อมพาเล็ตสีเสื้อผ้า เครื่องสำอาง สีผม และเครื่องประดับ รวมถึงคำแนะนำต่างๆ อย่างไรก็ตาม การใช้ AI เป็นเพียงเครื่องมือวิเคราะห์เบื้องต้น ซึ่งอาจไม่แม่นยำเท่ากับการปรึกษาผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ปัจจุบันมีบริการวิเคราะห์ Personal Color ให้เลือกมากมาย ราคาตั้งแต่หลักร้อยไปจนถึงหลักพัน การรู้ Personal Color ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน แต่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มความมั่นใจและสื่อสารบุคลิกภาพได้ดีขึ้น ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณในการเลือกซื้อเสื้อผ้าและเครื่องสำอาง เสริมออร่าให้ใบหน้า ทำให้ผิวดูเรียบเนียน ตาดูเป็นประกาย และฟันดูขาวขึ้น สร้าง First Impression ที่ดี และช่วยให้การแต่งตัวง่ายขึ้
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
AIS ผนึก อว.-จุฬาฯ เปิดคอร์ส อุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy เรียนฟรีทุกที่อุ่นใจไซเบอร์ AI Literacy เรียนฟรีจาก AIS อว. และจุฬาฯ ครอบคลุม AI พื้นฐานถึงภัยไซเบอร์ เรียนได้เลยบน Thai MOOC และแอป อุ่นใจ CYBER
Read more »
เปิดวิกฤตความเสี่ยง AI ปี 2570 เตือนองค์กรเร่งปรับระบบ Cyber GRC ป้องกันค่าปรับมหาศาลวิเคราะห์ความท้าทายด้านความปลอดภัยและกฎระเบียบ AI ที่องค์กรต้องเผชิญ ทั้งปัญหาหนี้ข้อมูลสะสม (AI Data Debt) และอธิปไตยด้านข้อมูล พร้อมแนะแนวทางใช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนการกำกับดูแลแทนแรงคน
Read more »
‘Canva AI 2.0’ อัปเกรดใหญ่ 'แค่พูดไอเดีย-รันงานได้เอง' จำสไตล์แบรนด์แม่นสรุปความล้ำ ‘Canva AI 2.0’ ระบบปฏิบัติการอัจฉริยะ อัปเกรดใหญ่ในรอบ 10 ปี มาเพื่อ ‘ทำงานแทนเรา’ ของจริง ฟีเจอร์ล้ำทั้งสั่งงานด้วยเสียง-จำสไตล์แบรนด์แม่น สั่งงานทิ้งไว้แล้วปล่อยให้ AI รันงานเองได้แม้ตอนหลับ
Read more »
ส.ส. นิวยอร์ก ปิ๊งไอเดียเด็ด ชงแจกเงินเยียวยาคนโดน AI แย่งงานสรุปข่าว ส.ส. นิวยอร์ก เสนอนโยบายเงินปันผล AI หรือ “AI Dividend” โดยจะนำเงินจากการเก็บภาษีใช้งาน AI และสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท AI
Read more »
แครมเมอร์มอง CrowdStrike ไม่น่ารังเกียจ แม้เผชิญความท้าทายจาก AIJim Cramer มองว่าหุ้น CrowdStrike ไม่ควรถูกเทขาย แม้จะมีความกังวลเรื่องการแข่งขันจากบริษัท AI อย่าง Anthropic และความผันผวนของราคาหุ้นก่อนหน้านี้ โดยมองว่า AI อาจเป็นตัวกระตุ้นการใช้จ่ายด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์มากกว่าที่จะเป็นคู่แข่ง KeyBanc ก็ได้อัพเกรดหุ้นนี้เช่นกัน
Read more »
Canva สร้างแล็บ AI พัฒนาโมเดลเฉพาะทางงานดีไซน์ พร้อมเปิดตัว Canva AI 2.0Canva พัฒนา Canva AI 2.0 และตั้งแล็บวิจัยเอไอของตัวเองชื่อ CORE เพื่อสร้างโมเดลเอไอสำหรับงานออกแบบโดยเฉพาะ เช่น Proteus และ Lucid Origin ที่เน้นความเร็วและต้นทุนต่ำกว่าโมเดลระดับแนวหน้าอื่นๆ
Read more »