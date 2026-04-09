ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ท่ามกลางความกังวลสถานการณ์ตะวันออกกลางและแนวโน้มดอกเบี้ย

ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าลง หลังตลาดกังวลสถานการณ์ในตะวันออกกลาง และการลดความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของ FED
ค่าเงินบาท กลับมาอ่อนค่าลงเล็กน้อย และเคลื่อนไหวเหนือ 32.
00 บาทต่อดอลลาร์อีกครั้ง ท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังคงตึงเครียด จากการโจมตีในเลบานอนของอิสราเอล และการโจมตีด้วยโดรนและขีปนาวุธของอิหร่านในหลายประเทศ รวมถึงการปิดช่องแคบ Hormuz ของอิหร่าน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบปรับตัวสูงขึ้น และเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นตามการลดความคาดหวังในการลดดอกเบี้ยของ FED\ผู้เล่นในตลาดมองว่า FED มีโอกาสเพียง 25% ที่จะลดดอกเบี้ย 1 ครั้งในปีนี้ ลดลงจาก 60% ก่อนหน้านี้ นอกจากนี้ความกังวลเกี่ยวกับตะวันออกกลางและทิศทางนโยบายการเงินของธนาคารกลางต่าง ๆ ยังกดดันให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงด้วยเช่นกัน สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ซึ่งอาจมีแนวต้านแรกอยู่ที่ 32.20-32.30 บาทต่อดอลลาร์ และแนวต้านถัดไปที่ 32.50 บาทต่อดอลลาร์ ปัจจัยที่ต้องจับตาคือ การเจรจาหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่ปากีสถาน และการจ่ายเงินปันผลให้นักลงทุนต่างชาติในไตรมาสที่ 2 ซึ่งอาจกดดันให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้อีก\สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังคงมีความไม่แน่นอนสูง ซึ่งส่งผลให้ตลาดการเงินมีความผันผวน ผู้เล่นในตลาดจึงควรใช้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ แม้ว่าเงินบาทอาจมีการแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่แนวโน้มโดยรวมยังคงเป็นการอ่อนค่า หรือแกว่งตัวในกรอบแคบ ๆ จนกว่าจะสามารถทะลุแนวต้าน 32.00 บาทต่อดอลลาร์ได้อย่างชัดเจน ในส่วนของตลาดหุ้นสหรัฐฯ กลับมาอยู่ในภาวะเปิดรับความเสี่ยง โดยได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ ขณะที่ตลาดหุ้นยุโรปตอบรับความหวังเกี่ยวกับการคลี่คลายสถานการณ์ในตะวันออกกลาง แต่ก็ได้รับแรงกดดันจากหุ้นกลุ่มพลังงานเช่นกั
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Goldman Sachs คาด! FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ เนื่องจากเศรษฐกิจเริ่มดีขึ้นนักเศรษฐศาสตร์ของ Goldman Sachs ได้คาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐหรือ FED จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยน้อยลงหลังจาก FED เปิดเผยรายงานการประชุมในเดือนมกราคม
Read more »
FED และ ECB ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ยในปีนี้หลังแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มคลายลงFED และ ECB ส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้หลังแรงกดดันเงินเฟ้อเริ่มคลายลง ขณะที่จีนเน้นการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างแบบเฉพาะจุดมากขึ้น แม้ตลาดแรงงานสหรัฐแข็งแกร่งแต่อัตราการว่างงานพุ่งขึ้นมากสุดในรอบ 2 ปี เปิดทาง FED เดินหน้าปรับลดดอกเบี้ยลงในช่วงกลางปีนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 275,000 ตำแหน่ง...
Read more »
Fed คงดอกเบี้ยที่ 4.25%-4.5% ตลาดคาดลดดอกเบี้ยในปี 2568ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) คงดอกเบี้ยที่ระดับ 4.25%-4.5% ตามคาดตลาด หลังจากปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดต่อกัน 3 ครั้ง เจอรม พาวเวล ประธาน Fed ระบุว่า Fed ไม่เร่งรีบที่จะลดดอกเบี้ย เนื่องจากเศรษฐกิจยังแข็งแรง และต้องการให้แน่ใจว่าเงินเฟ้อมีชะลอตัวลงอย่างแท้จริง การกลับมาของโดนัลด์ ทรัมป์ ทำให้ตลาดคาดว่า Fed จะลดดอกเบี้ยน้อยกว่าคาดในปี 2568
Read more »
FED คอยอัตราดอกเบี้ยไว้แต่คาดปรับขึ้นสองครั้งในปีนี้Federal Reserve (FED) ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิม แต่อย่ในส่วนของความคาดการณ์แล้ว FED คาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นสองครั้งในปีนี้ ประธาน FED เจอโรม พาวเวลล์ เตือนว่าเงินเฟ้ออาจจะดื้อรั้น
Read more »
Bank of America ชี้ หากราคาน้ำมันพุ่งสูง Fed อาจลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจBank of America วิเคราะห์ว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงและยืดเยื้ออาจทำให้ Fed ต้องลดดอกเบี้ยเพื่อพยุงเศรษฐกิจ แม้จะขัดกับแนวคิดทั่วไปที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้น บทวิเคราะห์นี้ชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้ที่ Fed จะต้องเลือกระหว่างการสกัดเงินเฟ้อและการประคองเศรษฐกิจท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวที่เกิดจากราคาน้ำมันแพงขึ้น ตลาดจึงควรติดตามสัญญาณจาก Fed และพัฒนาการในตลาดพลังงานอย่างใกล้ชิด
Read more »
เฟดเตรียมอัดฉีดเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงิน, นักลงทุนจับตาสัญญาณดอกเบี้ยธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) เตรียมอัดฉีดเงิน 6.7 พันล้านดอลลาร์เข้าสู่ระบบการเงินพรุ่งนี้ และมีแผนอัดฉีดรวมกว่า 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ตลอดสัปดาห์หน้า ก่อนการประชุม FED ที่ตลาดจับตาแนวโน้มดอกเบี้ยและคำแถลงการณ์ประธาน FED พร้อมปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อตลาดสินทรัพย์เสี่ยง
Read more »