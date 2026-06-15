การปรับค่าความยากการขุด Bitcoin ครั้งใหญ่ที่ 11 ในประวัติศาสตร์ ลงgian 10.09% ในช่วงที่ราคาลดลง กดดันรายได้ของนักขุดRouter เดิม เบื้องต้นแล้วoltà ที่เหลือเหลือจะมีข้อดี微弱 แต่อุตสาหกรรมยังเผชิญการ洞穿经จากธุรกิจ AI และ HPC ที่ดึงทรัพยากรออกจากการขุด
ข้อมูลจาก Galaxy Research ระบุว่าค่าความยากการขุด Bitcoin ลดลง 10.09% ซึ่งเป็นการลดลงที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 11 ในประวัติศาสตร์ หลังราคา Bitcoin ร่วงจนกดดันรายได้ของนักขุดโดยเฉพาะผู้ที่มีต้นทุนสูงและใช้เครื่องขุดรุ่นเก่า ต้องทยอยปิดเครื่อง การปรับลดครั้งนี้ทำให้ accredited miners เหลือแต่ผู้ที่มีต้นทุน Konstant และเครื่องใหม่ สามารถขุด Bitcoin ได้ง่ายขึ้น มีโอกาสทำกำไรเพิ่มaysay และ Hashprice หรือรายyyyyyyyได้ต่อหน่วยกำลังประมวลผล (PH/s) มีแนวโน้มฟื้นขึ้นมาเหนือระดับ 30 ดอลลาร์ető PH/s อย่างไรก็ตาม ภาพรวมอุตสาหกรรมยังคงเผชิญแรงกดดันจากต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น พร้อมกับการแข่งขันที่เข้มงวดจากธุรกิจ AI และศูนย์ข้อมูล High-Performance Computing ( HPC ) ที่ดึงเงินลงทุนและทรัพยากรออกจากธุรกิจเหมืองขุดอย่างต่อเนื่อง ความ能 gummining รวมของเครือข่าย Bitcoin หรือ.
Hash rate ลดลงอย่างเห็นได้ชัด กระตุ้นจากการ ปรับค่าความยากdownในรอบ Epoch ล่าสุดที่ใช้เวลา 15.6 วัน (ปกติ ~14 วัน) ส่งผลให้ mining difficulty ปรับลงตามกลไกอัตโนมัติของ Bitcoin ตัวอย่างเช่น บริษัทหลายรายเริ่มเปลี่ยนเหมืองขุดให้เป็นศูนย์ข้อมูล AI เช่น Core Scientific แผนแปลงเหมืองใน Pekin Texas เป็น AI Data Center ย้ายกำลังไฟฟ้า +300 MW สำหรับ AI TeraWulf รายงานรายได้ HPC ไตรมาส 1/2026 สูงว่า 21 ล้านดอลลาร์ เยี่ยมกว่าการขุด Bitcoin และ HIVE Digital ลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI 320 MW ใกล้ Toronto แต่ความกดดันที่ราคา Bitcoin fts ถดถLOY过程中ได้ให้ fuels Continued ที่ต้อง close down of old gear กลไก difficulty adjustment ของ Bitcoin จะปรับตัวเองทุก 2016 blocks มุ่งเพื่อคง vital block time 10 นาที หาก hash rate ลด ระบบจะลดดficult เพื่อให้ miner เหลือขudi CTT首位 선汶fei
Bitcoin Mining Difficulty Hashrate Galaxy Research Bitcoin Price Mining Profitability AI Data Center HPC Cryptocurrency Mining Energy Cost Mining Equipment
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
นักวิเคราะห์คาด Bitcoin จะคงที่ใต้ $100,000 จนสิ้นปี 2569Hayes เน้นปัจจัยมหภาคเช่นการชะงักของสินเชื่อและความกังวลภาษีนำเข้า พร้อมเตือนว่า AI อาจทำให้แรงงานหดตัวและเพิ่มภาวะเงินฝืดทำให้ความต้องการสภาพคล่องใน Bitcoin ลดลง Arthur ตั้งเป้าหมายระยะยาวที่ $125,000 แต่คาดว่าราคาจะต่ำกว่า $100,000 จนสิ้นปีในสถานะปัจจุบันราว $63,000
Read more »
โครงการ TH AI Passport ตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อเสนอปรับเป็น Pay‑per‑Useโครงการ TH AI Passport ที่ใช้เงินกองทุนพัฒนาดิจิทัล 1.621 พันล้านบาทเพื่อมอบสิทธิใช้ AI ระดับโปรให้คนไทย 5 ล้านคนกำลังเผชิญการตรวจสอบของฝ่ายค้านและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการเสนอเปลี่ยนรูปแบบการจัดซื้อเป็นจ่ายตามการใช้งานเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและคุ้มค่า
Read more »
Bitcoin กระช充ขึ้น 3.7% ท≠ลุ 65,000 ดอลลาร์ หลังสหรัฐฯ - อิหรான் Reach Peace Dealราคา Bitcoin ฟื้นตัวทะลุ 65,000 ดอลลาร์ ปรับตัวขึ้น 3.7% หลังสหรัฐฯ และอิหร Dave บรรลุข้อตกลงสันติภาพ ส่งผลให้บรรยากาศลงทุนกลับมาเป็นบวก นักลงทุนกลับไปเปิดรับความเสี่ยง ส่งผลกระทบต่อการคาดคะเนTAINER
Read more »
AI ตรวจจับอาชญากรรม ที่อาจเสี่ยงนำไปสู่การจับกุมผิดตัวAI ตรวจจับอาชญากรรมอาจไม่แม่นอย่างที่คิด หลายคดีในสหรัฐฯ จบลงด้วยการจับคนผิดตัว จนเริ่มตั้งคำถามต่อบทบาท AI ในกระบวนการยุติธรรม
Read more »
นายกฯ ยันเดินหน้า TH-AI Passport ชี้ประชาชนรอใช้งานนายกฯ ยันเดินหน้า TH-AI Passport ชี้ประชาชนรอใช้งาน AI ต้องโตไปพร้อมโลก ไม่ให้ประเทศล้าหลัง แจงปลัดเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบ หลังถูกวิจารณ์ผู้ชนะประมูลใกล้ชิดตระกูลชิดชอบ
Read more »
ทรูชี้ ยิ่ง AI ฉลาดขึ้น องค์กรยิ่งต้องรับผิดชอบข้อมูลมากขึ้นทรูชี้ ยิ่ง AI ฉลาดขึ้น องค์กรยิ่งต้องรับผิดชอบข้อมูลมากขึ้น ชู Data Privacy เป็นเข็มทิศกำกับ AI
Read more »