คู่มือฉบับสมบูรณ์: การดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เพื่อป้องกันแผลและลดความเสี่ยงการสูญเสียอวัยวะ

ผู้ป่วยเบาหวานควรรู้! ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงส่งผลต่อปลายประสาท ทำให้เกิดอาการเท้าชา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแผลเรื้อรังและอาจนำไปสู่การตัดเท้า ไทยรัฐออนไลน์รวบรวมเคล็ดลับการดูแลเท้าอย่างถูกวิธี ทั้งการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม ข้อควรระวังในการแช่น้ำ และ 6 ท่าบริหารเท้าเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนเลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดแผลร้ายแรงและยกระดับคุณภาพชีวิต
ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงในผู้ป่วย เบาหวาน เป็นภัยเงียบที่คุกคาม สุขภาพ ทั่วร่างกาย ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อหัวใจและไตเท่านั้น แต่ยังทำลายเส้นประสาทส่วนปลาย ทำให้เกิดอาการ ' เท้าชา ' ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายที่ไม่อาจมองข้ามได้ อาการชาที่ปลายเท้าอาจทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับเท้า ไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อย รอยถลอก หรือแม้กระทั่งของมีคมที่ทิ่มตำ เมื่อไม่ได้รับการดูแลอย่างทันท่วงที บาดแผลเหล่านี้สามารถลุกลาม กลายเป็นแผลเรื้อรัง และในกรณีที่รุนแรง อาจนำไปสู่การติดเชื้อที่รักษาได้ยาก
จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียอวัยวะอันเป็นที่รักอย่างเท้าไป ไทยรัฐออนไลน์ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหานี้ จึงได้รวบรวมข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ผู้ป่วยเบาหวานทุกท่านควรทราบและนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การดูแลสุขภาพเท้าเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ อันจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว การป้องกันที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นที่การดูแลเอาใจใส่ในทุกรายละเอียด เพราะเท้าที่แข็งแรงและปราศจากบาดแผลคือพื้นฐานสำคัญในการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน หัวใจสำคัญของการป้องกันแผลในผู้ป่วยเบาหวานเริ่มต้นจากการเลือกรองเท้าที่เหมาะสม รองเท้าทำหน้าที่เป็นด่านแรกในการปกป้องเท้าจากอันตรายภายนอก ดังนั้น การเลือกรองเท้าจึงต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษ ผู้ป่วยเบาหวานควรเลือกรองเท้าที่มีขนาดพอดีกับรูปเท้า ไม่คับหรือหลวมจนเกินไป พื้นรองเท้าควรมีความนุ่ม ยืดหยุ่น และรองรับแรงกระแทกได้ดี เพื่อลดแรงกดทับบริเวณเท้า รองเท้าที่แนะนำเป็นพิเศษคือ 'รองเท้าหุ้มส้น' ซึ่งจะช่วยปกป้องเท้าได้มิดชิด หรือรองเท้าแบบมีสายรัดด้านหลังที่สามารถปรับขนาดได้ เพื่อให้กระชับกับรูปเท้าของแต่ละบุคคล สิ่งที่ผู้ป่วยเบาหวานต้องจำให้ขึ้นใจคือ 'ห้ามเดินเท้าเปล่า' เด็ดขาด ทั้งภายในบ้านและนอกบ้าน เพื่อหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับพื้นผิวที่อาจมีสิ่งแหลมคม หรือพื้นผิวที่ร้อนจัดจนเป็นอันตราย นอกจากนี้ ก่อนที่จะสวมใส่รองเท้าทุกครั้ง ควรตรวจดูสิ่งแปลกปลอมภายในรองเท้าให้แน่ใจว่าไม่มีเศษหิน ก้อนกรวด หรือวัตถุอื่นใดที่จะก่อให้เกิดการบาดเจ็บต่อเท้า การกระทำง่ายๆ เหล่านี้สามารถป้องกันการเกิดบาดแผลที่ไม่คาดคิดและลดความเสี่ยงของการลุกลามของแผลได้อย่างมีนัยสำคัญ นอกเหนือจากการเลือกรองเท้าที่ถูกต้องแล้ว การบริหารเท้าอย่างสม่ำเสมอถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพเท้าที่ดีในผู้ป่วยเบาหวาน การบริหารเท้าช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเท้า ป้องกันอาการข้อติด และที่สำคัญที่สุดคือช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหิตไปยังปลายเท้า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยเบาหวานที่มีปัญหาการไหลเวียนเลือดบกพร่อง ท่าบริหารเท้ามีหลายท่าที่สามารถทำได้ง่ายๆ ด้วยตนเอง โดยมี 6 ท่าแนะนำดังนี้ 1. เขย่งส้นเท้า: ยืนตรง หาที่จับที่มั่นคงเพื่อทรงตัว จากนั้นค่อยๆ เขย่งปลายเท้าขึ้น ค้างไว้ 1-3 วินาที แล้วค่อยๆ วางส้นเท้าลง ทำซ้ำ 10 ครั้ง ท่านี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อน่องและข้อเท้า 2. บิดข้อเท้า: นั่งบนเก้าอี้ ยกเท้าลอยจากพื้น จากนั้นค่อยๆ บิดปลายเท้าไปทางซ้ายและขวา ขึ้นและลง และหมุนเป็นวงกลมในแต่ละทิศทาง ทำอย่างละ 10 ครั้ง เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของข้อเท้า 3. เหยียดเข่า: นั่งบนเก้าอี้ ห้อยเท้าลง ยืดขาตรงไปข้างหน้า ให้เข่าเหยียดตรงและข้อเท้างอตั้งฉาก ค้างไว้ 1-10 วินาที แล้วกลับสู่ท่าเริ่มต้น ทำซ้ำ 10 ครั้ง ท่านี้ช่วยบริหารกล้ามเนื้อต้นขาและเข่า 4. ยกขาตั้งฉาก: นอนราบกับพื้น ยกขาขึ้นให้ตั้งฉากกับลำตัว ค้างไว้ 1-10 วินาที แล้วค่อยๆ วางขาลง ทำซ้ำ 10 ครั้ง ท่านี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหน้าท้องและขา 5. งอปลายเท้า: นั่งราบกับพื้น โดยให้ขาทั้งสองข้างเหยียดตรง จากนั้นค่อยๆ งอปลายเท้าเข้าหาลำตัว ค้างไว้ 1-10 วินาที แล้วเหยียดปลายเท้าออก ทำซ้ำ 10 ครั้ง ท่านี้ช่วยยืดกล้ามเนื้อน่องและปลายเท้า 6. บริหารนิ้วเท้า: นั่งบนเก้าอี้ วางกระดาษไว้บนพื้น ใช้ปลายนิ้วเท้าขยำและฉีกกระดาษให้เป็นชิ้นเล็กๆ จากนั้นใช้ปลายนิ้วเท้าเก็ยกระดาษที่ฉีกแล้วรวมกันเป็นก้อน แล้วนำไปทิ้งลงถังขยะ การบริหารนิ้วเท้าช่วยเพิ่มความคล่องแคล่วและกำลังของนิ้วเท้า นอกเหนือจากการดูแลทั่วไปแล้ว ผู้ป่วยเบาหวานควรรู้ข้อควรระวังและสัญญาณอันตรายที่ควรพบแพทย์ทันที การสูบบุหรี่เป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด เนื่องจากส่งผลให้หลอดเลือดตีบตันและลดการไหลเวียนเลือดอย่างรุนแรง นอกจากนี้ 'ห้ามแช่เท้าในน้ำร้อนหรือน้ำเย็น' โดยเด็ดขาด เนื่องจากผิวหนังบริเวณเท้าของผู้ป่วยเบาหวานมีความเปราะบางและสูญเสียความชุ่มชื้นได้ง่าย หากแช่น้ำร้อนอาจทำให้เกิดแผลไหม้ และหากแช่น้ำเย็นจัดอาจส่งผลเสียต่อการไหลเวียนเลือดได้ง่ายขึ้นเนื่องจากอาการเท้าชา รวมถึง 'ห้ามตัดหนังแข็งหรือตาปลาด้วยตนเอง' โดยเด็ดขาด ควรปรึกษาแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำการรักษาอย่างถูกวิธี เมื่อไหร่ที่ควรไปพบแพทย์ก่อนนัด? หากพบว่ามีแผลใหม่เกิดขึ้น หรือแผลเดิมมีอาการบวม แดง ร้อน มีหนอง หรือมีน้ำเหลืองไหลออกมาผิดปกติ หากเท้ามีอุณหภูมิผิดปกติอย่างเห็นได้ชัด คือร้อนจัดหรือเย็นจัด หรือมีสีม่วงคล้ำผิดปกติ หรือมีอาการปวดหรือเจ็บเท้าอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ความผิดปกติของหลอดเลือด ควรไปพบแพทย์ทันที การดูแลเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวานอาจดูเหมือนเป็นภาระ แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยความเข้าใจ ความใส่ใจ และวินัยในการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ การเลือกรองเท้าที่เหมาะสม การบริหารเท้าเป็นประจำ และการปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ จะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นกับเท้า และส่งผลให้ผู้ป่วยเบาหวานมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน โดยข้อมูลอ้างอิงจากฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด
