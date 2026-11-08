คู่รักทวงหนี้ 500 บาท ถูกวัยรุ่น 5 คนรุมทำร้าย ชายเสียชีวิตคาที่
เหตุชิงทรัพย์และทำร้ายร่างกายในหนองบัวลำภู เมื่อคู่รักตามไปทวงเงิน 500 บาท กลับถูกวัยรุ่น 5 คนรุมทำร้าย จนชายเจ้าของบ้านเสียชีวิต พนักงานสอบสวนเร่งขยายผลหาผู้ต้องหาที่เหลือ
เหตุรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 7 พฤศจิกายน 2569 ในพื้นที่ตำบลลำภู อำเภอเมือง หนองบัวลำภู จังหวัด หนองบัวลำภู เมื่อกลุ่ม วัยรุ่น จำนวน 5 คนรุมทำร้ายชายวัย 20 ปี จนเสียชีวิตที่หน้าโต๊ะสนุกกลางหมู่บ้าน โดยเหตุการณ์เริ่มต้นจากคู่สามีภรรยาออกเดินทางเพื่อทวงถามเงินจำนวน 500 บาทจากกลุ่ม วัยรุ่น ที่ก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่ใกล้เคียง
เหตุการณ์เริ่มต้นจากการทวงหนี้ 500 บาท
พลตำรวจตรี คำแปลง ไชยรินทร์ รองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจภูธรเมืองหนองบัวลำภู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและตำรวจพิสูจน์หลักฐาน ได้เดินทางไปยังสถานที่เกิดเหตุเพื่อเก็บรักษาพยานหลักฐานทันที หลังเสร็จสิ้นการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องจำนวน 4 คน คือ นายศรายุทธ หรือไอซ์ อายุ 20 ปี นายสุริยะ หรือป๊อกรายนี้ระบุชื่อเต็มไม่ชัดเจนแต่มีชื่อเล่นว่าป๊อก อายุ 19 ปี นายณัฐพล หรือบาส อายุ 19 ปี และนายณัฐพงศ์ หรือบอล อายุ 19 ปี ซึ่งทั้งหมดได้เดินทางเข้ามอบตัวกับผู้ปกครองในช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 ตามลำดับAlso readS&P 500 ปรับตัวขึ้น 0.31% ดัชนีเซมิคอนดักเตอร์ฟื้นตัวแรงหลังแรงขายหนัก
หญิงภรรยาแจ้งเบาะแสขณะพยายามตามหาความช่วยเหลือ
นางสาวครองขวัญ อายุ 26 ปี ภรรยาของผู้เสียชีวิต เล่าให้พนักงานสอบสวนฟังว่า สามีของตนคือ นายฐิลาชัย หรือเนส อายุ 20 ปี มีความรู้จักคุ้นเคยกับนายศรายุทธ หรือไอซ์ มาตั้งแต่ยังเด็ก ก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่านายศรายุทธไปทะเลาะกับเจ้าของบ้านซึ่งเป็นคนให้ยืมเงิน นายศรายุทธได้ด่าทอท้า thách ท้าทายทั้งเจ้าของบ้านและนางสาวครองขวัญที่อยู่บริเวณใกล้เคียงด้วยถ้อยคำรุนแรง
นางสาวครองขวัญระบุว่าตนเองไม่พอใจที่ถูกล่วงละเมิดคำพูดจึงขับรถตามสามีเพื่อไปเจรจาและทวงเงินจำนวน 500 บาทตามคำบอกของเพื่อนบ้าน เมื่อไปถึงโต๊ะสนุกแห่งเกิดเหตุพบกลุ่มของนายศรายุทธและเพื่อนรวม 5 คน จึงเข้าไปเจรจาตามแผนที่วางไว้ แต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามยังคงมีพฤติกรรมท้าทาย นางสาวครองขวัญจึงตัดสินใจเดินออกมานอกบ้านเพื่อโทรศัพท์หาพี่ชายเพื่อขอความช่วยเหลือ
วัยรุ่น 5 คน รุมทำร้ายผู้เสียหายจนเสียชีวิต
นางสาวครองขวัญเล่าต่อว่าหลังจากเดินออกไปไม่นานเมื่อเดินกลับเข้าสู่บริเวณบ้าน พบว่ากลุ่มวัยรุ่นทั้ง 5 คนกำลังวิ่งสวนออกมาจากภายในบ้านอย่างรวดเร็ว พอเธอเดินเข้าไปใกล้ก็พบสามีของตนล้มลงจมกองเลือดอยู่บนพื้น จึงได้ตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลืออย่างสุดเสียง ก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นจะแยกย้ายกันหลบหนีไปคนละทิศคนละทางทันที
กู้ชีพฯ ได้รีบนำตัวนายฐิลาชัย ส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำภูโดยด่วน ทว่าแพทย์ไม่สามารถยื้อชีวิตไว้ได้และประกาศเสียชีวิตในเวลาต่อมา ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าไม่มีอาวุธหรือวัตถุมีคมที่ปรากฏอยู่ในบ้านเกิดเหตุว่าหายไป หรือถูกทิ้งไว้บริเวณดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้ต้องหา 4 คน รับสารภาพข้อกล่าวหาร่วมกันทำร้าย
ต่อมาในช่วงเวลาประมาณ 04.00 น. ของวันที่ 8 พฤศจิกายน 2569 กลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 4 คนได้เข้าพบพนักงานสอบสวนพร้อมผู้ปกครองเพื่อเข้ามอบตัว หลังจากถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจกดดันอย่างหนัก ส่วนผู้ต้องหาอีก 1 คนที่คาดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด เบื้องต้นพบว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง จึงยังไม่แจ้งข้อหาและรอการสอบสวนเพิ่มเติมเพื่อชี้แจงรายละเอียด
สำหรับข้อกล่าวหาของทั้ง 4 คนนั้น คือ ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย โดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่ามีส่วนร่วมในการลงมือทำร้ายผู้ตายจริงทั้งหมด แต่ยอมรับว่าอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุได้หายไปหลังจากที่พวกมันเกิดความตกใจขณะวิ่งหลบหนีออกไป
ทิศทางคดีและความเชื่อมั่นของพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปตรวจค้นสถานที่ซ่อนของกลางแต่ไม่พบวัตถุมีคมหรืออาวุธที่เกี่ยวข้องกับคดีแต่อย่างใด ซึ่งเจ้าของบ้านยืนยันว่าเครื่องมือทำครัวและวัตถุมีคมภายในบ้านยังคงครบถ้วนทุกเล่มไม่มีชิ้นใดสูญหาย ทำให้พนักงานสอบสวนสันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจพกอาวุธส่วนตัวมาและนำไปซ่อนไว้ในจุดอื่นที่มิใช่ที่เกิดเหตุ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้ตั้งข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายไว้อีกครั้ง และจะขยายผลสอบสวนเพื่อระบุข้อหาเพิ่มเติมหากพบพยานหลักฐานใหม่ ซึ่งในส่วนของผู้ต้องหาคนที่ 5 ที่ยังไม่เข้ามามอบตัว จะมีการติดตามจับกุมมาดำเนินคดีต่อไปอย่างเร่งด่วน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินไปได้ด้วยดีและได้รับความเป็นธรรมจากผู้เสียหาย
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