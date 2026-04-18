คุนญ่าฮีโร่! แมนฯ ยูไนเต็ด บุกเชือด เชลซี 1-0 คว้าสามแต้มสำคัญ จ่อการันตีตั๋ว UCL

มาเตอุส คุนญ่า กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อซัดประตูชัยพา "ปีศาจแดง" บุกไปเอาชนะ เชลซี 1-0 ถึงถิ่น สแตมฟอร์ด บริดจ์ ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 33 เมื่อวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ส่งผลให้ทีมคว้าสามแต้มสำคัญ พร้อมยึดอันดับ 3 ของตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โอกาสคว้าตั๋วไปเล่น ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้าสดใส ขณะที่ "สิงห์บลูส์" ยังคงฟอร์มไม่สม่ำเสมอ จมอยู่ที่อันดับ 6 ของตาราง
ศึก พรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 33 ประจำวันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2569 ได้เปิดฉากบิ๊กแมตช์ที่สนาม สแตมฟอร์ด บริดจ์ เป็นการพบกันระหว่าง 'สิงห์บลูส์' เชลซี ทีมอันดับ 6 ของตาราง ที่เปิดบ้านรับการมาเยือนของ 'ปีศาจแดง' แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 3 ของตาราง โดยเกมนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทั้งสองทีม เนื่องจากสามคะแนนในเกมนี้จะส่งผลโดยตรงต่อการลุ้นคว้าตั๋วไปเล่นในศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ในฤดูกาลหน้า
เกมการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอย่างดุเดือด โดยทั้งสองทีมพยายามเปิดเกมรุกเข้าใส่กันตั้งแต่ต้น แต่จังหวะที่น่าหวาดเสียวครั้งแรกเกิดขึ้นในนาทีที่ 25 เมื่อ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้โอกาสจากจังหวะการเปิดบอลเร็วของ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ที่จ่ายทะลุช่องให้ ไบรอัน เอ็มเบอโม่ หลุดเดี่ยวเข้าไปในกรอบเขตโทษ ก่อนที่เอ็มเบอโม่จะหักบอลเข้ากลางประตู แต่ทว่า มาเตอุส คุนญ่า ที่วิ่งเข้ามาในจังหวะดังกล่าว พยายามจะแต่งบอลก่อนยิง แต่กลับจับบอลยาวเกินไป ทำให้บอลเลยไปเข้าทาง มาโล กุสโต้ ของเชลซี ซึ่งสุดท้ายแล้ว ผู้ตัดสินเป่าเป็นฟาวล์ให้กับทางฝั่งเชลซี และมาโล กุสโต้ ก็ได้รับใบเหลืองจากการเข้าสกัดดังกล่าว
เชลซี เองก็ไม่ยอมแพ้ และมีโอกาสทองในการทำประตูตีเสมอในนาทีที่ 33 จากจังหวะที่ เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ ไปแย่งบอลจาก นุสแซร์ มาซราวี บริเวณกลางสนาม ก่อนที่จะได้โอกาสปั่นบอลด้วยขวาจากนอกกรอบเขตโทษ แต่ทว่าบอลที่ปั่นออกมานั้นเกิดโค้งไม่พอ ทำให้บอลถากเสาออกไปอย่างน่าเสียดาย เป็นโอกาสทองที่หลุดลอยไป
เมื่อเกมกำลังจะเข้าสู่ช่วงท้ายครึ่งแรก เป็นฝ่ายทีมเยือน แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่มาได้ประตูขึ้นนำไปก่อนในนาทีที่ 43 จากจังหวะที่ บรูโน่ แฟร์นันด์ส ยังคงโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในเกมนี้ ด้วยการคัทแบ็กบอลเข้ากลางประตูอย่างสวยงาม ให้กับ มาเตอุส คุนญ่า ที่วิ่งเข้ามาเติมเกมก่อนจะแปบอลเข้าไปตุงตาข่าย ส่งให้ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ขึ้นนำ เชลซี 1-0 ก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้
เข้าสู่ครึ่งหลัง เชลซี พยายามเปิดเกมรุกเพื่อหวังจะตีเสมอ แต่ก็ยังไม่สามารถเจาะแนวรับของ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่ยืนปักหลักได้อย่างเหนียวแน่น ในช่วงท้ายเกมนาทีที่ 85 เจ้าบ้านมาได้โอกาสทองอีกครั้งจากลูกยิงไกลของ มอยเซส ไกเซโด้ ที่ซัดบอลด้วยความแรง แต่ทว่าบอลพุ่งเฉียดเสาออกไปนิดเดียว เป็นอีกครั้งที่แฟนบอลเชลซีต้องผิดหวัง
สุดท้ายเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดของกรรมการ เป็นอันจบเกมการแข่งขัน โดย เชลซี เปิดบ้านพ่ายให้กับ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ไปอย่างเฉียดฉิว 0-1 ส่งผลให้ 'ปีศาจแดง' เก็บเพิ่มเป็น 58 คะแนน ยึดอันดับ 3 ของตารางไว้ได้อย่างเหนียวแน่น โอกาสในการคว้าตั๋วไปลุยศึก ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก ฤดูกาลหน้า ถือว่าสดใสอย่างมาก ในขณะที่ 'สิงห์บลูส์' ฟอร์มยังคงไม่ฟื้น และยังคงจมอยู่ที่อันดับ 6 ของตาราง มี 48 คะแนนเท่าเดิม โดยตามหลัง ลิเวอร์พูล ทีมอันดับ 5 อยู่ 4 คะแนน และตามหลัง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 3 ถึง 10 คะแนน ทำให้สถานการณ์ของเชลซีในการลุ้นโควต้า UCL ยิ่งยากลำบากมากขึ้น
สำหรับ 11 ผู้เล่นตัวจริงของทั้งสองทีม ประกอบด้วย เชลซี ประกอบด้วย โรเบิร์ต ซานเชซ ลงเฝ้าเสา โดยมี มาโล กุสโต้, เวสเล่ย์ โฟฟาน่า, จอร์เรล ฮาโต้, และ มาร์ก กูกูเรย่า เป็นแผงกองหลัง ขณะที่แดนกลางใช้บริการ มอยเซส ไกเซโด้ และ เอ็นโซ่ เฟร์นานเดซ ในการคุมเกม โดยมี เอสเตเวา, โคล พาลเมอร์, และ เปโดร เนโต้ เป็นสามประสานในแนวรุก สนับสนุนโดย เลียม ดีแลป ในแดนหน้า
ส่วนทางฝั่ง แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประกอบด้วย ดีโอโก้ ดาโลต์, นุสแซร์ มาซราวี, เอย์เดน เฮฟเว่น, และ ลุค ชอว์ เป็นแผงกองหลัง โดยมี กาเซมีโร่ และ ค็อบบี้ เมนู เป็นห้องเครื่องในแดนกลาง ส่วนในแนวรุกมี ไบรอัน เอ็มเบอโม่, บรูโน่ แฟร์นันด์ส, และ มาเตอุส คุนญ่า คอยปั้นเกมและจบสกอร์ โดยมี เบนยามิน เชชโก้ เป็นกองหน้าตัวเป้
United States Latest News, United States Headlines
ปี 2569 ปีสุดท้ายที่โลกอยู่ใน 'โซนปลอดภัย' ก่อนอุณหภูมิเฉลี่ยทะลุ 1.5°Cปี 2569 ถูกคาดการณ์ว่าอาจเป็นปีสุดท้ายที่โลกยังอยู่ใน “โซนปลอดภัย” ก่อนที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะทะลุเกณฑ์ 1.5 องศา ภายในสิ้นปี 2569 โลกมีโอกาสถึง 33% ที่จะร้อนเกิน 1.5°C และมีความเป็นไปได้สูงขึ้นอีกในปีถัดไป
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »
Read more »