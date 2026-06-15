คุณแม่สวยมาก! ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ อุ้มท้อง 8 เดือนกว่าถ่ายแฟชั่นก่อนคลอด ท้องเนียนสวยลายดอกบัว

ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ หรือ ปุยฝ้าย AF อุ้มท้องลูกสาววัย 8 เดือนกว่าถ่ายแฟชั่นก่อนคลอดในชุดสีชมพู พร้อมวาดลายดอกบัวบนพุง เตรียมเคาท์ดาวน์ต้อนรับทายาทคนแรกของครอบครัว
คุณแม่สวยมาก!
ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ หรือที่รู้จักในนาม ปุยฝ้าย AF กำลังจะกลายเป็นคุณแม่มือใหม่เต็มตัวแล้ว เพราะตอนนี้เธอตั้งครรภ์ลูกสาววัย 8 เดือนกว่า และกำลังนับถอยหลังสู่การคลอดทายาทคนแรกของครอบครัวกับสามี ตาม เธียรวิชญ์ ซึ่งทั้งคู่มีความสุขและตื่นเต้นกับการเป็นพ่อแม่เป็นอย่างมาก ล่าสุด ปุยฝ้ายได้ออกมาเผยภาพถ่ายแฟชั่นก่อนคลอดที่สวยงามและมีความหมาย โดยเธอเลือกชุดสีชมพูหวาน พร้อมกับวาดลายดอกบัวบนพุงที่เนียนสวย ซึ่งสื่อถึงความบริสุทธิ์และการเกิดใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตของเธอ ปุยฝ้ายได้เขียนข้อความเล่าความรู้สึกถึงการตั้งครรภ์ครั้งนี้ว่า เป็นครั้งหนึ่งในชีวิตของลูกผู้หญิงที่จะมีโอกาสได้อุ้มท้องและใช้คำว่าแม่ ซึ่งแรงบันดาลใจมาจากลูกน้อยในพุงที่ชื่อเล่นว่า ถั่วน้อย ที่ตอนนี้ใกล้จะครบ 9 เดือนแล้ว เธอบอกว่า ถั่วน้อยเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์และเบิกบานในใจ ทำให้เธอตื่นรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตครั้งใหญ่ การถ่ายภาพครั้งนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแฟชั่นของน้องอแมนด้า ซึ่งเป็นลูกของเพื่อนสนิทที่สวยมากๆ เธอขอขอบคุณทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วมในการถ่ายทำครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นพี่ออมและพี่สันจาก Vanuscouture Official ที่ร่วมสนุกและสร้างผลงานที่สวยงามเสมอ ขอบคุณพี่กานต์ ศิลปินที่วาดดอกบัวบนพุงให้สวยงาม ขอบคุณช่างแต่งหน้าชื่อดังอย่าง Chart Makeup ที่ทำให้หน้าสวยปัง ขอบคุณช่างผม Gee Jiwat ที่ทำผมสวยจนต้องตบตีกับช่างหน้า รวมถึงพี่เล้งและพี่เก๋ ช่างภาพมือพระกาฬที่ทำให้ทุกภาพออกมาสมบูรณ์แบบ ปุยฝ้ายฝากให้ทุกคนติดตามอีกหนึ่งเซ็ตรูปที่กำลังจะปล่อยออกมา รวมถึงคลิปเบื้องหลังที่สนุกสนานและน่าประทับใจ สำหรับปุยฝ้ายและสามี ตาม การตั้งครรภ์ครั้งนี้เป็นของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิต พวกเขาทุ่มเทเวลาและความรักในการเตรียมตัวต้อนรับลูกสาวที่จะเข้ามาเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์ ภาพถ่ายแฟชั่นก่อนคลอดไม่เพียงแต่บันทึกความงามของคุณแม่ตั้งครรภ์เท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความหมายของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข และพลังของผู้หญิงที่ก้าวเข้าสู่บทบาทของการเป็นแม่ ปุยฝ้ายยังบอกด้วยว่า เธอตั้งใจจะเลี้ยงดูลูกสาวด้วยความรักและความเข้าใจ และหวังว่าลูกจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของสังคม แฟนคลับและคนในวงการต่างพากันกดไลก์และคอมเมนต์ชื่นชมความสวยของคุณแม่ รวมถึงภาพดอกบัวบนพุงที่สื่อถึงความสงบและความบริสุทธิ์ เช่นเดียวกับใจของแม่ที่พร้อมจะโอบรับลูกน้อยด้วยความรักที่ไม่มีวันสิ้นสุ
ปุยฝ้าย ณัฎฐพัชร์ ท้อง แฟชั่นก่อนคลอด ดอกบัว
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