คุณสินนท์: ชีวิตที่สมดุลผ่านการวางแผนและการลงทุนอย่างรอบด้าน

เจาะลึกวิถีชีวิตของคุณสินนท์ ผู้ที่ให้ความสำคัญกับการวางแผนอย่างเป็นระบบระเบียบ การจัดสรรเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และการลงทุนที่หลากหลายเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและอนาคต
คุณสินนท์ ผู้ที่มีหมู่เลือดกรุ๊ปเอ ใช้ ชีวิต อย่างมีระบบระเบียบและให้ความสำคัญกับ การวางแผน อย่างละเอียดถี่ถ้วน ชีวิต ประจำวันของเขาถูกจัดระเบียบอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ตารางเวลาในแต่ละวันถูกกำหนดไว้อย่างชัดเจน แม้กระทั่งในช่วงพักกลางวันก็มี การวางแผน ว่าจะต้องศึกษาเรื่องอะไร หรือพูดคุยกับใคร เพื่อให้ทุกช่วงเวลาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ เขายังใช้สีในการแบ่งประเภทกิจกรรมต่างๆ เช่น การประชุมทั่วไป การพบปะผู้คนภายนอก หรือการประชุมบอร์ดที่ต้องเตรียมตัวเป็นพิเศษ
การวางแผนเหล่านี้ครอบคลุมไปถึงวันหยุดสุดสัปดาห์ ทำให้เขารู้สึกถึงการควบคุมชีวิตได้มากขึ้น มองว่าทั้ง 7 วันคือความสมดุลของชีวิต เชื่อว่าการแยกแยะระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงานเป็นสิ่งสำคัญ หากไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ ชีวิตจะไม่ดำเนินไปอย่างราบรื่น คุณสินนท์ใช้เวลาในตอนเช้ากับลูกชายจนถึงเวลาประมาณ 7 โมงครึ่ง และพยายามกลับบ้านในเวลา 5 โมงเย็น เพื่อใช้เวลากับลูกชายตัวน้อยให้ได้มากที่สุด เนื่องจากตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เวลาร่วมกันในครอบครัว ส่วนในช่วงเวลาพักกลางวัน เขาจะใช้เวลาไปกับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเป็นหลัก เพื่อขยายโอกาสและเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น แนวคิดหลักในการลงทุนของคุณสินนท์คือ 'การกระจายความเสี่ยง (Diversify)' และ 'การมองระยะยาว (Long-term)' เขาตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน จึงได้ลงทุนในสินทรัพย์หลากหลายประเภท เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่มั่นคง ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ต่างประเทศ (Fixed Income) ที่ให้ผลตอบแทนที่แน่นอน หุ้นปันผลทั้งในและต่างประเทศที่ให้ทั้งผลตอบแทนจากเงินปันผลและโอกาสในการเติบโตของมูลค่าหุ้น รวมถึงหุ้นบริษัทบ้านปู กองทุน Private Hedge Fund ที่มีกลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อน และสินทรัพย์ดิจิทัลอย่าง Bitcoin และ Crypto ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง การลงทุนที่หลากหลายนี้สะท้อนให้เห็นถึงความรอบคอบในการบริหารจัดการความเสี่ยงและวิสัยทัศน์ในระยะยาวของคุณสินนท
การวางแผน การลงทุน การกระจายความเสี่ยง ชีวิต ความสมดุล