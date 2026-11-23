คุณบอย ออกมาให้ข้อเท็จจริง กรณี พีธ ปิติศักดิ์ เสียชีวิต ยืนยันไม่เป็นความจริง
คุณบอย ออกมาชี้แจง กรณี พีธ ปิติศักดิ์ เสียชีวิต ยืนยันข่าวลือขาดทุน 8 ล้านบาทไม่เป็นความจริง ห่วงหลาน ขอหยุดแชร์ข่าวที่ยังไม่มีข้อเท็จจริง ชี้ชีวิตมีคุณค่ากว่าตัวเลข
คุณบอย ได้ให้สัมภาษณ์ถึงเหตุการณ์การจากไปของ พีธ ปิติศักดิ์ เพื่อนสนิท โดยระบุว่าตนเองเปิดอ่านข้อความดังกล่าวล่าช้าไปประมาณ 1 ชั่วโมง จึงคาดการณ์ว่าเหตุการณ์สลดน่าจะเกิดขึ้นไปแล้ว ขณะที่เนื้อหาในข้อความมีลักษณะเหมือนการระบายความในใจ ซึ่ง พีธ ปิติศักดิ์ ไม่ได้แสดงออกมาก่อนหน้านี้ และมีการฝากฝังให้ช่วยดูแลภรรยาและลูกชาย
สัญญาณความเครียดที่มองไม่เห็น
คุณบอย ยืนยันว่าเริ่มสังเกตเห็นสัญญาณความเครียดของ พีธ ปิติศักดิ์ มาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2569 จึงพยายามอยู่ด้วยกันบ่อย ๆ และคอยสอบถาม แต่ พีธ ปิติศักดิ์ เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดหรือระบายเรื่องราวให้ใครฟัง และตัดสินใจออกมาชี้แจงเพราะเป็นห่วงสภาพจิตใจของหลาน ซึ่งเป็นลูกของ พีธ ปิติศักดิ์ เนื่องจาก พีธ ปิติศักดิ์ รักลูกมาก และข่าวที่ออกไปหลายวันเริ่มส่งผลกระทบต่อครอบครัวAlso readแดงไม่เดือดเพราะหงส์ยำฝ่ายเดียว
ชี้ข่าวลือขาดทุนไม่เป็นความจริง
คุณบอย ยืนยันว่าจะรักษาสัญญาตามที่เพื่อนฝากฝังไว้ให้ดีที่สุด และขอเป็นตัวแทนครอบครัววอนให้หยุดพูดถึงประเด็นข่าวที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงชัดเจน โดยเฉพาะการนำเรื่องปัญหาครอบครัวที่เป็นเรื่องส่วนตัว ปัญหาธุรกิจ และข่าวลือเรื่องการขาดทุน 8 ล้านบาทจากการจัดคอนเสิร์ต ที่ชาวเน็ตโยงไปถึงคอนเสิร์ตของ โป่ง หินเหล็กไฟ มาเชื่อมโยงกับการจากไปของ พีธ ปิติศักดิ์ โดยย้ำว่าตนเองไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจหรือคอนเสิร์ตของเพื่อน
ชีวิตมีคุณค่ามากกว่าตัวเลข
คุณบอย แสดงความคิดเห็นว่า ขอให้ทุกฝ่ายอย่าเพิ่งด่วนสรุปหากยังไม่รู้ความจริง 100% โดยเล่าว่าช่วง 2-3 วันแรกที่ข่าวคลาดเคลื่อนแพร่สะพัด ตนเครียดจนเลื่อนดูฟีดไม่ได้และต้องเก็บโทรศัพท์ไว้ เพราะมองว่าเรื่องราวแตกประเด็นไปเลอะเทอะ พร้อมย้ำในฐานะเพื่อนและตัวแทนครอบครัวว่ากระแสข่าวที่ออกไปก่อนหน้านี้ไม่เป็นความจริง และมีความเชื่อส่วนตัวว่าชีวิตของ พีธ ปิติศักดิ์ มีคุณค่ามากกว่าตัวเลขขาดทุนนั้นอย่างแน่นอน
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