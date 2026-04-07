คุณยายวัย 90 ปี พิการตาบอด เสียชีวิตจากอากาศร้อนจัด: อุทาหรณ์เตือนใจ

คุณยายวัย 90 ปี ผู้พิการทางสายตา เสียชีวิตในบ้านพักที่บุรีรัมย์ หลังบ่นกับลูกสาวว่าร้อนมาก อุณหภูมิพุ่งสูงถึง 44 องศาเซลเซียส เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ใส่ใจสุขภาพในช่วงอากาศร้อน
คุณยายวัย 90 ปี ผู้ พิการทางสายตา เสียชีวิต ภายในบ้านพัก หลังบ่นกับลูกสาวว่ารู้สึกร้อนจัด ก่อนจะสิ้นลมหายใจ เหตุการณ์สลดใจนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลา 15.30 น.
ของวันที่ 6 เมษายน 2569 ณ บ้านปูนชั้นเดียว หมู่ 5 บ้านหนองสะแก ตำบลเจริญสุข อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ คุณยายบุญช่วย ผู้เป็นผู้พิการทางสายตาวัย 90 ปี ได้เสียชีวิตอย่างสงบภายในบ้านพักของตนเอง นางชิงโชค ลูกสาวของคุณยาย เปิดเผยว่า ตนเองดูแลคุณแม่เป็นอย่างดีมาโดยตลอด คอยดูแลเรื่องน้ำดื่มและการอาบน้ำให้เป็นประจำ เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงนี้ โดยก่อนเกิดเหตุ คุณยายบุญช่วยได้บ่นกับลูกสาวว่า “ร้อนมาก ร้อนจนจะไม่ไหวแล้ว” ก่อนจะขอนอนพักตามปกติ นางชิงโชคจึงปล่อยให้คุณแม่พักผ่อนตามอัธยาศัย ต่อมาเมื่อนางชิงโชคเข้าไปดูอีกครั้งก็พบว่าคุณแม่เสียชีวิตไปแล้ว สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับครอบครัวเป็นอย่างมาก\บรรยากาศในพื้นที่เกิดเหตุเต็มไปด้วยความเศร้าสลด ชาวบ้านต่างพากันแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณยาย พร้อมทั้งกล่าวถึงสภาพอากาศที่ร้อนจัดในวันนี้ โดยหลายคนยืนยันว่าอากาศร้อนอบอ้าวอย่างมาก แม้จะเปิดพัดลมก็ไม่รู้สึกเย็นสบายเลย หลายคนได้ตรวจสอบอุณหภูมิจากโทรศัพท์มือถือ พบว่าอุณหภูมิในช่วงบ่ายพุ่งสูงถึง 44 องศาเซลเซียส ซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 40-41 องศาเซลเซียส ชาวบ้านส่วนใหญ่คาดว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณยายซึ่งเป็นผู้สูงอายุและมีข้อจำกัดทางร่างกายทนสภาพอากาศไม่ไหว ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีเพียงพัดลม ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ทำให้การรับมือกับสภาพอากาศร้อนเป็นไปได้ยาก เหตุการณ์นี้ถือเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลสุขภาพในช่วงที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดเช่นนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เช่น การอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก การดื่มน้ำให้เพียงพอ และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเป็นเวลานาน\เหตุการณ์นี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพอากาศร้อนที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความรู้และคำแนะนำแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพในช่วงฤดูร้อน รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น พัดลม หรือเครื่องปรับอากาศ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้มีรายได้น้อย เพื่อช่วยให้พวกเขาสามารถรับมือกับสภาพอากาศร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ชุมชนควรมีการส่งเสริมการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามวิกฤต เช่น การจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ไม่มีที่พักอาศัยหรือไม่มีเครื่องปรับอากาศ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสภาพอากาศร้อนจัด การเสียชีวิตของคุณยายบุญช่วยครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนใจให้ทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตนเองและคนรอบข้างให้มากขึ้น พร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่อาจเกิดขึ้นในอนาค
อากาศร้อน เสียชีวิต ผู้สูงอายุ พิการทางสายตา บุรีรัมย์ อุทาหรณ์ 44 องศา
