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คุณยายโจอี้ วัย 96 ปี ควงหลานพิชิต 7 ทวีปสำเร็จ ปิดฉากที่ออสเตรเลีย

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย
คุณยายโจอี้ วัย 96 ปี ควงหลานพิชิต 7 ทวีปสำเร็จ ปิดฉากที่ออสเตรเลีย
Joy Ryan · Brad Ryan · Australia
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เรื่องราวบันดาลใจจากคุณยายโจอี้ ไรอัน วัย 96 ปี สหรัฐฯ ที่เพิ่งทำพาสปอร์ตครั้งแรกตอนอายุ 91 ปี และสำเร็จภารกิจท่องเที่ยวครบ 7 ทวีป โดยจบการเดินทางที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่กันยายนที่ผ่านมา

คุณยายโจอี้ ไรอัน ( Joy Ryan) ชาวอเมริกันจากรัฐโอไฮโอ วัย 96 ปี สามารถบรรลุเป้าหมายสูงสุดทางการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยการพิชิตการเดินทางครบทั้ง 7 ทวีปของโลกสำเร็จเรียบร้อย

ความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากเธอเพิ่งทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เล่มแรกในชีวิตตอนอายุ 91 ปีเพียงไม่กี่ปี โดยจุดสิ้นสุดของภารกิจรอบโลกนี้อยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย เมื่อวันที่กันยายนที่ผ่านมา

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ความประทับใจในออสเตรเลียและจุดเริ่มต้น

ประเทศออสเตรเลียถือเป็นจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่ทำให้ภารกิจเที่ยวครบ 7 ทวีปสมบูรณ์ โดยมีแบรด ไรอัน (Brad Ryan) หลานชายวัย 45 ปี คอยเป็นเพื่อนร่วมทางคนสำคัญ

คุณยายโจอี้เปิดเผยถึงความประทับใจอย่างมากต่อการได้สัมผัสกับธรรมชาติ และเห็นหมีโคอาลาพร้อมลูกน้อยที่เรียกว่า "โจอี้" ซึ่งเธอรู้สึกภาคภูมิใจที่สามารถทำตามความฝันครั้งใหญ่ได้สำเร็จในวัยใกล้ 100 ปี

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การฟื้นฟูความสัมพันธ์ผ่านธรรมชาติ

เส้นทางท่องเที่ยวระดับโลกนี้ไม่ได้เริ่มต้นจากการวางแผนรอบโลก แต่เริ่มต้นจากการแคมปิ้งที่อุทยานแห่งชาติเกรตสโมคกี้เมาน์เทนสส์ (Great Smoky Mountains) ในปี 2015

แบรดตัดสินใจติดต่อคุณยายโจอี้หลังจากห่างเหินกันมานานถึง 10 ปี เพื่อเปิดโอกาสให้คุณยายได้สัมผัสธรรมชาติและเห็นภูเขาเป็นครั้งแรกในชีวิต ซึ่งนำไปสู่การพิชิตอุทยานแห่งชาติในสหรัฐอเมริกาครบ 63 แห่งในเดือนพฤษภาคม 2023

ขยายขอบเขตสู่เอเชียและออสเตรเลีย

หลังจากตระเวนทั่วสหรัฐอเมริกา ทั้งคู่จึงตัดสินใจขยายเส้นทางไปยังต่างประเทศ โดยคุณยายโจอี้ได้เริ่มเปิดประสบการณ์ใหม่ เช่น การชมช้างในเคนยา และการชมปราสาทประวัติศาสตร์ในไอร์แลนด์

นอกจากนี้ทั้งสองยังได้เดินทางมาเยี่ยมประเทศไทย ซึ่งคุณยายโจอี้และแบรดได้เข้าชมวัดวาอาราม และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพระสงฆ์หนุ่มรูปหนึ่ง

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ข้อคิดจากการเดินทางและบทสรุป

แบรดระบุว่า การสนทนาในประเทศไทยช่วยให้เขาเข้าใจถึงความสำคัญของการเชื่อมโยงระหว่างผู้คน และการไม่ยึดติดกับความเจ็บปวดในอดีต

การเดินทางครั้งนี้จึงมีความหมายมากกว่าการสะสมจุดหมายปลายทาง แต่คือการเยียวยาความสัมพันธ์ในครอบครัว และสร้างบทใหม่แห่งความสุขให้กับทั้งสองคนในวัยเกษียณอย่างสมบูรณ์แบบ

KhaosodOnline#13 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

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