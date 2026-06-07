คุณปู่นักเขียนชื่อดังเผชิญวิกฤตหนี้สิน มูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าเสี่ยงปิดตัว

นักเขียนนิยายชื่อดังในอดีตวัย 75 ปี กำลังเผชิญวิกฤตทางการเงินอย่างหนัก เนื่องจากรายได้ลดลงแต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้ากลับเพิ่มสูงขึ้น หากไม่สามารถชำระหนี้ 5 ล้านบาทได้ มูลนิธิที่ให้ที่พักพิงแก่เด็กกำพร้ากว่า 50 คนจะต้องปิดตัวลง แต่กลุ่มแฟนคลับเก่าได้รวมตัวกันระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ ทำให้เกิดความหวังขึ้นอีกครั้ง
คุณ ปู่ นักเขียน นิยายชื่อดังวัย 75 ปี ที่เคยสร้างผลงานอันโด่งดังในอดีต กำลังเผชิญวิกฤตทางการเงินอย่างหนักหน่วง หลังจากที่รายได้จากงานเขียนลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าที่เขาก่อตั้งขึ้นมาหลายสิบปีเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันเขามีหนี้สินรวมกว่า 5 ล้านบาท และหากไม่สามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้ภายในสิ้นเดือน มูลนิธิแห่งนี้ซึ่งให้ที่พักพิงแก่เด็กกำพร้ากว่า 50 คน จะต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณ ปู่ เล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า เขาเริ่มต้นเขียนนิยายตั้งแต่ยังหนุ่มและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมาย ทำให้เขามีชื่อเสียงและทรัพย์สิน แต่เมื่อเวลาผ่านไป กระแสความนิยมเปลี่ยนไป ผู้คนหันไปอ่านหนังสือแนวอื่น ผลงานของเขากลับไม่ได้รับความสนใจดังเดิม รายได้ลดลงเรื่อยๆ แต่เขายังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่ง เขาจึงใช้เงินเก็บทั้งหมดและกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการมูลนิธิต่อไป จนกระทั่งวันนี้ เขาไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มแฟนคลับเก่าของเขาได้ทราบเรื่องราวและรวมตัวกันระดมทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขาต้องการช่วยเหลือคุณ ปู่ และมูลนิธิให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายระดมทุนจำนวน 5 ล้านบาทภายใน 30 วัน ซึ่งนับเป็นทางรอดที่ไม่คาดคิดสำหรับคุณ ปู่ เขากล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าไม่คิดว่าจะมีคนยังจดจำเขาได้ และพร้อมที่จะมอบผลงานการเขียนของเขาให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคเป็นของที่ระลึก ขณะนี้ยอดบริจาคได้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว และทุกคนหวังว่ามูลนิธิจะยังคงอยู่เพื่อดูแลเด็กกำพร้าต่อไ.
คุณปู่นักเขียนนิยายชื่อดังวัย 75 ปี ที่เคยสร้างผลงานอันโด่งดังในอดีต กำลังเผชิญวิกฤตทางการเงินอย่างหนักหน่วง หลังจากที่รายได้จากงานเขียนลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการดูแลมูลนิธิบ้านเด็กกำพร้าที่เขาก่อตั้งขึ้นมาหลายสิบปีเพิ่มสูงขึ้น ปัจจุบันเขามีหนี้สินรวมกว่า 5 ล้านบาท และหากไม่สามารถชำระหนี้ก้อนนี้ได้ภายในสิ้นเดือน มูลนิธิแห่งนี้ซึ่งให้ที่พักพิงแก่เด็กกำพร้ากว่า 50 คน จะต้องปิดตัวลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ คุณปู่เล่าด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือว่า เขาเริ่มต้นเขียนนิยายตั้งแต่ยังหนุ่มและมีผลงานที่ได้รับความนิยมมากมาย ทำให้เขามีชื่อเสียงและทรัพย์สิน แต่เมื่อเวลาผ่านไป กระแสความนิยมเปลี่ยนไป ผู้คนหันไปอ่านหนังสือแนวอื่น ผลงานของเขากลับไม่ได้รับความสนใจดังเดิม รายได้ลดลงเรื่อยๆ แต่เขายังคงยึดมั่นในปณิธานที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่ไร้ที่พึ่ง เขาจึงใช้เงินเก็บทั้งหมดและกู้ยืมเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการมูลนิธิต่อไป จนกระทั่งวันนี้ เขาไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้ได้อีกแล้ว อย่างไรก็ตาม มีข่าวดีเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มแฟนคลับเก่าของเขาได้ทราบเรื่องราวและรวมตัวกันระดมทุนผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พวกเขาต้องการช่วยเหลือคุณปู่และมูลนิธิให้รอดพ้นจากวิกฤตครั้งนี้ โดยตั้งเป้าหมายระดมทุนจำนวน 5 ล้านบาทภายใน 30 วัน ซึ่งนับเป็นทางรอดที่ไม่คาดคิดสำหรับคุณปู่ เขากล่าวด้วยความซาบซึ้งใจว่าไม่คิดว่าจะมีคนยังจดจำเขาได้ และพร้อมที่จะมอบผลงานการเขียนของเขาให้กับผู้ที่ร่วมบริจาคเป็นของที่ระลึก ขณะนี้ยอดบริจาคได้ใกล้ถึงเป้าหมายแล้ว และทุกคนหวังว่ามูลนิธิจะยังคงอยู่เพื่อดูแลเด็กกำพร้าต่อไ
นักเขียน วิกฤตหนี้สิน มูลนิธิเด็กกำพร้า การกุศล ปู่
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