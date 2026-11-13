คึกฤทธิ์ อภัยวงศ์ ตัดสินใจเยือนจีน หลังข่าวลือเขมรแดงบุกกรุงเทพฯ
นายกรัฐมนตรีคึกฤทธ์ อภัยวงศ์ ตัดสินใจเดินทางเยือนจีนทันทีหลังการประชุมสภาความมั่นคง เพื่อสกัดกั้นการบุกของเขมรแดงและเวียดนาม ท่ามกลางความกังวลว่ากองทัพจะยึดอำนาจ
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญได้เกิดขึ้นเมื่อผู้นำทหารและกองกำลังคอมมิวนิสต์จาก เขมรแดง ซึ่งเวียดนามแต่งตั้งให้เป็นรัฐบาลกัมพูชา ได้เคลื่อนกำลังพลมาประชิดชายแดนไทยทางทิศตะวันออก และแสดงท่าทีข่มขู่ว่าจะข้ามมาโจมตีกรุงเทพมหานคร ข่าวการบุกครองเมืองหลวงของไทยในครั้งนั้นทำให้ผู้รายงานข่าวและฝ่ายทหารตระหนักถึงสถานการณ์ที่วิกฤตอย่างมาก
ปฏิกิริยาฉุกเฉินของนายกรัฐมนตรี
หลังจากที่นายคึกฤทธ์ อภัยวงศ์ ได้รับแจ้งจากฝ่ายทหารเกี่ยวกับสถานการณณ์ที่น่ากลัวดังกล่าว ท่านได้แสดงความตกใจและตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ทันที ท่าทางที่แสดงออกนั้นเต็มไปด้วยความจริงจังจนสร้างความตกใจให้กับผู้ฟังอย่างมาก ในขณะนั้น นายกรัฐมนตรีมีอำนาจตามกฎหมายในการเรียกประชุมสภาความมั่นคงได้อย่างทันท่วงทีAlso readฟรีน สโรชา เบ็คกี้ รีเบคก้า สร้างสถิติ 13 เดือน 11 วัน สัมฤทธิ์ผลวงการบันเทิง
คำสั่งด่วนจึงถูกส่งไปยังเลขาธิการสภาความมั่นคงเพื่อให้จัดประชุมโดยเร็วที่สุด มีรัฐมนตรีทางการเมืองอย่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง แต่ในส่วนของฝ่ายทหารนั้นส่งตัวแทนที่มีระดับรองลงมาเข้าร่วมประชุม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงระดับความสำคัญและการเคารพที่อาจมีไม่เท่าเทียมกันระหว่างผู้นำพลเรือนและผู้นำทางทหารในยุคนั้น
คำถามสำคัญในการประชุมความมั่นคง
หลังจากที่ผู้แทนทหารรายงานสรุปสถานการณ์เสร็จสิ้นลง นายกรัฐมนตรีได้ถามคำถามสำคัญที่สะท้อนถึงความกังวลใจอย่างลึกซึ้ง ว่าหากเขมรแดงบุกเข้ามาจริง ๆ会使用多长时间才能到达曼谷 แทนทหารได้ตอบกลับด้วยคำเดียวสั้น ๆ ว่า "วัน" คำตอบนี้ทำให้บรรยากาศในการประชุมตึงเครียดยิ่งขึ้น และหลังจากการประชุมสิ้นสุดลงและทหารออกไปหมดแล้ว นายกรัฐมนตรีก็ได้หันไปหารือกับพลตรีชาติชาย ชุณหะวัณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
นายคึกฤทธ์ ได้ออกคำสั่งเด็ดขาดว่า "พี่ชาติ เราต้องไปประเทศจีนกันเสียแล้ว" การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมือง ที่มุ่งหวังจะยับยั้งการบุกเข้ามาของคอมมิวนิสต์โดยตรง แม้ในความเป็นจริงกองกำลังเขมรแดงและเวียดนามจะหยุดยั้งอยู่เพียงตามชายแดน ทำให้ฝ่ายความมั่นคงของไทยมีโอกาสจัดซื้ออาวุธและเสริมสร้างความแข็งแกร่งตามแนวชายแดนก่อนที่รัฐบาลจะประกาศปิดด่านชายแดนต่าง ๆ อย่างถาวร
การเดินทางประวัติศาสตร์สู่ประเทศจีน
การประกาศความสัมพันธ์กับจีนแดงได้รับการต่อต้านอย่างหนักจากฝ่ายทหาร แต่การดำเนินการของคณะทำงานที่นำโดยนายอานันท์ ปันยารชุน ที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยใช้เวลารวมเพียงหนึ่งเดือนก็เดินทางไปถึงประเทศจีนและได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลจีนอย่างดียิ่ง
ในพิธีลงนามเปิดความสัมพันธ์ นายโจว เอินไหล นายกรัฐมนตรีของจีน แม้ในขณะนั้นจะมีสุขภาพย่ำแย่ ก็ยังพยายามลุกขึ้นนั่งเพื่อต้อนรับและร่วมลงนามในพิธีอย่างเรียบร้อย นอกจากนี้ ประธานเหมาเจ๋อตุง ซึ่งไม่ได้มีกำหนดการเดิมที่จะพบผู้นำไทย เนื่องจากปัญหาสุขภาพเช่นเดียวกัน ก็ได้เรียกให้พบกับนายกรัฐมนตรีทันทีที่ทรงมีแรงพอจะรับแขกได้
การพบปะผู้นำระดับตำนานของโลก
การเจรจาแบบไม่เป็นทางการระหว่างประธานเหมาเจ๋อตุงกับนายกรัฐมนตรีไทยใช้เวลาถึงหนึ่งชั่วโมง ซึ่งถือเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก เพราะเป็นการพบปะของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมหาอำนาจอย่างจีน กับผู้นำของประเทศขนาดเล็กอย่างไทย ใช้เวลานานกว่าการพบปะผู้นำประเทศใด ๆ แม้กระทั่งประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในขณะนั้น ก็ยังไม่มีการประชุมที่ยาวนานถึงขนาดนี้
สำนักข่าวต่างประเทศต่างประโคมข่าวว่าประเทศไทยมีความสำคัญต่อจีนมากเพียงใด ทั้งเหมาเจ๋อตุงและโจวเอนไหลต่างให้ความเป็นพิเศษถึงระดับนี้ แม้เรื่องราวจะขยายวงกว้างออกไปจนดูเหมือนจะออกนอกเส้นทาง แต่บทเรียนที่สำคัญยังคงอยู่คือความไม่เสถียรของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่มักมีการโยกย้ายบุคลากรที่ไม่เหมาะสม และการใช้อำนาจในทางที่ผิดจนก่อให้เกิดความกังวลในสังคม
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