คึกคัก! วันแรกไทยช่วยไทยพลัส 60/40 พ่อค้าแม่ค้าปลื้มยอดขายพุ่ง แต่ประชาชนบางส่วนชี้แค่มาตรการระยะสั้น

คึกคัก! วันแรกไทยช่วยไทยพลัส 60/40 พ่อค้าแม่ค้าปลื้มยอดขายพุ่ง แต่ประชาชนบางส่วนชี้แค่มาตรการระยะสั้น
📆6/1/2026 4:08 AM
📰INNNEWS
บรรยากาศวันแรกของโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ใน จ.สตูล คึกคัก พ่อค้าแม่ค้าปลื้มยอดขายเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชาชนบางส่วนมองว่ายังไม่แก้ปัญหาค่าครองชีพสูง และเป็นเพียงมาตรการระยะสั้นที่ต้องการการพัฒนาเชิงโครงสร้าง

วันแรกของโครงการ "ไทยช่วยไทยพลัส 60/40" ภายใต้การดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 โดยบรรยากาศในตลาดสดเทศบาลเมืองสตูล จังหวัดสตูล คึกคักตั้งแต่เช้าตรู่ มีประชาชนทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเวลาจะเพิ่งผ่านไปเพียงไม่กี่ชั่วโมง แต่หลายร้านค้าต่างรายงานยอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เมื่อเทียบกับช่วงก่อนหน้านี้ที่เศรษฐกิจซบเซา นางสาวสมศรี ใจดี อายุ 45 ปี แม่ค้าขายผักสดในตลาด เปิดเผยว่า ตนรู้สึกดีใจที่โครงการนี้ช่วยให้ลูกค้ากล้าจับจ่ายมากขึ้น โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มักจะประหยัด แต่ตอนนี้กล้าซื้อของในปริมาณมากขึ้น "เมื่อก่อนลูกค้าจะซื้อทีละน้อย แต่พอมีสิทธิ์สแกนจ่าย 60 บาท รัฐบาลช่วยอีก 40 บาท ทำให้เขาซื้อของเพิ่มขึ้น เช่น ซื้อผักหลายอย่าง น้ำมันพืช ข้าวสาร ของแห้ง ยอดขายผมเพิ่มขึ้นเท่าตัวเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่แล้ว" นางสาวสมศรีกล่าวด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม ขณะเดียวกัน นางทองคำ มั่นคง อายุ 68 ปี เจ้าของร้านขายของชำเก่าแก่ในตลาดกว่า 30 ปี กล่าวว่า โครงการนี้ไม่เพียงช่วยลูกค้า แต่ยังช่วยให้ร้านค้าขนาดเล็กอย่างตนมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยสินค้าที่ขายดีที่สุดในวันนี้ ได้แก่ น้ำมันพืช ไข่ไก่ ปลากระป๋อง และเครื่องปรุงรสต่างๆ "แต่ก่อนลูกค้าชอบต่อรองราคา หรือซื้อแต่นิดเดียว แต่ตอนนี้เขาซื้อเยอะขึ้น เพราะเขารู้ว่ามีส่วนลดจากรัฐบาล ทำให้ร้านผมขายดีขึ้นมาก" นางทองคำกล่าวด้วยความพอใจ อย่างไรก็ตาม เสียงสะท้อนจากผู้ใช้สิทธิบางส่วนกลับมีมุมมองที่แตกต่าง นายดำรงค์ แซ่เตียว อายุ 35 ปี พนักงานบริษัทเอกชนที่มาใช้สิทธิ์ในตลาดแห่งนี้ กล่าวว่า แม้โครงการจะช่วยเบาในช่วงสั้น แต่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่แท้จริงได้ "ค่าครองชีพตอนนี้สูงมาก ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าน้ำมัน ค่าอาหาร ข้าวของทุกอย่างแพงขึ้น การได้ส่วนลดแค่ 40% จากการซื้อสินค้าสูงสุดไม่เกิน 1,000 บาทต่อวัน ถือว่าน้อยมากเมื่อเทียบกับรายจ่ายทั้งหมดที่เราต้องแบกรับ" นายดำรงค์ยังเสริมว่า โครงการลักษณะนี้เป็นการแจกเงินแบบเฉพาะกิจ ไม่ได้สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ รัฐบาลควรหันมาสนับสนุนการสร้างอาชีพ การฝึกทักษะแรงงาน และการพัฒนาสินค้าท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่ม เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ด้านนางสำเนียง แก้วพิกุล อายุ 52 ปี แม่ค้าขายเนื้อหมูในตลาด กล่าวว่า ตนสังเกตเห็นว่ามีลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาใช้บริการมากขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงใช้สิทธิ์เพียงครั้งเดียวและซื้อเฉพาะของจำเป็น "ผมอยากให้โครงการนี้ขยายระยะเวลาออกไป หรือเพิ่มวงเงินให้มากขึ้น เพราะผมกลัวว่าพอหมดโครงการแล้ว ลูกค้ากลับไปซื้อน้อยเหมือนเดิม อีกทั้งตลาดเรากำลังเผชิญการแข่งขันกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าออนไลน์มากขึ้น" เธอกล่าวอย่างเป็นกังวล สำหรับภาพรวมในจังหวัดสตูล ซึ่งพึ่งพาเศรษฐกิจจากการค้า การประมง และการท่องเที่ยว โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ได้สร้างความคึกคักให้กับตลาดสดอย่างไม่ต้องสงสัย แต่คำถามสำคัญคือ จะรักษาแรงกระตุ้นนี้ให้ยั่งยืนได้อย่างไร ผู้ประกอบการรายย่อยจำนวนมากหวังว่ารัฐบาลจะต่อยอดมาตรการระยะสั้นนี้ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างเป็นระบบ เช่น การลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการ การส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น และการยกระดับสินค้าชุมชน เพื่อให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้อย่างแข็งแรง แม้ไม่มีเงินอุดหนุนจากภาครัฐแล้วก็ตาม ท้ายที่สุด การดำเนินโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับการติดตามประเมินผลและการปรับปรุงมาตรการให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อย่างไรก็ดี ในวันแรกนี้ บรรยากาศที่คึกคักของตลาดสดทำให้เห็นว่า หากมีมาตรการที่เหมาะสม เศรษฐกิจชุมชนก็สามารถฟื้นคืนชีพได้ แม้จะเป็นเพียงชั่วคราวก็ตา

ไทยช่วยไทยพลัส กระตุ้นเศรษฐกิจ ค่าครองชีพ สตูล ผู้ประกอบการรายย่อย

 

‘สายสีแดง’ เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40เริ่ม 1 มิ.ย. 69‘สายสีแดง’ เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40เริ่ม 1 มิ.ย. 69รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เข้าร่วมโครงการ ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 ชำระผ่านแอป “เป๋าตัง” เริ่มวันที่ 1 มิถุนายน – 30 กันยายน 2569
โครงการสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มใช้ในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ โดยจะครอบคลุมในส่วนรัฐร่วมจ่าย 60:40 และการเติมเงินเพิ่มให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจาก 300 บาท เป็น 1,000 บาท
รัฐบาลเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มแรก 1 มิ.ย. ผ่าน G‑Walletรัฐบาลเปิดตัวโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เริ่มแรก 1 มิ.ย. ผ่าน G‑Walletรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูลเปิดใช้งานโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2569 ช่วยลดค่าครองชีพโดยรัฐจ่าย 60% สูงสุด 200 บาทต่อวัน ผ่านแอปเป๋าตังและ G‑Wallet ให้ร้านค้าสแกน QR Code เพื่อชำระส่วนที่ประชาชนต้องจ่าย 40%
ไทยช่วยไทย พลัส 60/40 รัฐจ่ายสูงสุด 1,000 บาท/เดือน 200 บาท/วัน วิธีคำนวณ響Indexไทยช่วยไทย พลัส 60/40 รัฐจ่ายสูงสุด 1,000 บาท/เดือน 200 บาท/วัน วิธีคำนวณรัฐบาลเตรียมเปิดใช้โครงการไทยช่วยไทย พลัส 60/40 เริ่ม 1 มิถุนายน 2569 ช่วยลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ระบบร่วมจ่าย รัฐ 60% ประชาชน 40% ใช้แอปเป๋าตัง-ถุงเงิน สแกน QR โครงการ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 วงเงินสูงสุด 1,000 บาท/เดือน 200 บาท/วัน ยกตัวอย่าง 100 บาท รัฐ 60 บาท ปชช. 40 บาท 333 บาท รัฐ 200 บาท (สูงสุด) ปชช. 133 บาท
ท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' และกรณีชาวอิสราเอลท่านนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' และกรณีชาวอิสราเอลโครงการ 'ไทยช่วยไทย พลัส 60/40' เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น โดยภาครัฐอุดหนุนค่าใช้จ่ายให้ประชาชน 60% และประชาชนร่วมจ่าย 40% ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีชาวอิสราเอลที่ต้องการสร้างโบสถ์ยิวที่สุขุมวิท 22 ใจกลางกรุงเทพฯ และมีการตรวจสอบวัตถุประสงค์ของการใช้พื้นที่ให้รอบคอบ-รัดกุม
รัฐบาลไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ลดค่าครองชีพ แบ่งเบาประชาชนรัฐบาล Launch ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ลดค่าครองชีพ แบ่งเบาประชาชน ให้ผู้รับ 26.04 ล้านคน ได้รับเงินเดือนละ 1,000 บาท 4 เดือน รัฐบาลสนับสนุน 60% ไม่เกิน 200 บาท/วัน การใช้ต้องใช้ภายในเดือนไม่สะสม ชุมชน 13.20 ล้านคน ได้เพิ่ม 700 บาท เป็น 1,000 บาท งบประมาณ 200,000 ล้านบาท
