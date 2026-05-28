Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Shell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into ChaosShell’s Wartime Windfall Sparks Global Fury as Iran Conflict Sends Oil Markets Into Chaos

คิมี อันโตเนลลี: จากเด็กโกคาร์ตสู่ความฝันที่กลายเป็นจริงใน F1

กีฬา News

คิมี อันโตเนลลี: จากเด็กโกคาร์ตสู่ความฝันที่กลายเป็นจริงใน F1
F1คิมี อันโตเนลลีMercedes
📆5/28/2026 11:45 AM
📰INNNEWS
131 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 73% · Publisher: 63%

เรื่องราวของคิมี อันโตเนลลี ดาวรุ่งชาวอิตาลีที่ก้าวจากโกคาร์ตสู่ Formula 1 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์อายุน้อยที่สุด

ในโลกของ Formula 1 ที่เต็มไปด้วยแรงกดดันและการแข่งขันระดับสูง การก้าวขึ้นมาแทนที่ตำนานอย่าง ลูอิส แฮมิลตัน ไม่ใช่เรื่องที่ใครก็ทำได้ง่าย ๆ แต่ อันเดรีย คิมี อันโตเนลลี เด็กหนุ่มชาวอิตาเลียนจากเมืองโบโลญญา กลับพิสูจน์ให้เห็นว่าเขาอาจเกิดมาเพื่อเส้นทางนี้โดยเฉพาะ คิมีเกิดเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ค.

ศ. 2006 ในครอบครัวมอเตอร์สปอร์ต โดยมี มาร์โก อันโตเนลลี อดีตนักแข่งรถและเจ้าของทีม Antonelli Motorsport เป็นคุณพ่อ กลิ่นน้ำมันและเสียงเครื่องยนต์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเขาตั้งแต่วัยเด็ก แม้หลายคนจะเข้าใจว่าชื่อ คิมี ถูกตั้งตาม คิมี ไรค์โคเนน อดีตแชมป์โลก F1 แต่จริง ๆ แล้วมันคือชื่อกลางของเขาตั้งแต่เกิด โดยชื่อเต็มคือ Andrea Kimi Antonelli คิมีเริ่มต้นเส้นทางนักแข่งด้วยการลงสนามโกคาร์ตตั้งแต่อายุเพียง 7 ขวบ และใช้เวลาไม่นานในการแสดงพรสวรรค์ เขาคว้าแชมป์ระดับเยาวชนหลายรายการ จนถูก Mercedes ดึงเข้าสู่โครงการนักขับเยาวชนในปี ค.

ศ. 2019 เส้นทางของเขาแทบพุ่งขึ้นแบบก้าวกระโดด ปี ค. ศ. 2022 คิมีกวาดแชมป์ทั้ง Italian F4 และ ADAC Formula 4 ด้วยผลงานชนะรวม 22 เรซจาก 35 สนาม ก่อนจะต่อยอดด้วยการคว้าแชมป์ Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) ในปีถัดมา พรสวรรค์ระดับพิเศษทำให้ Mercedes กล้าตัดสินใจครั้งใหญ่ ด้วยการให้เขาข้ามจาก Formula Regional ไปสู่ Formula 2 ทันทีในปี ค.

ศ. 2024 โดยไม่ผ่าน Formula 3 ซึ่งถือเป็นเรื่องที่แทบไม่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบัน และคิมีก็พิสูจน์ว่าทีมคิดไม่ผิด หลังคว้าชัยชนะใน F2 ได้ตั้งแต่ฤดูกาลแรก พร้อมสร้างสถิติเป็นนักขับอายุน้อยที่สุดที่ชนะหลายสนามในประวัติศาสตร์รายการ ปี ค.

ศ. 2025 คือจุดเปลี่ยนสำคัญ เมื่อเขาได้เลื่อนขึ้นสู่ทีม Mercedes ในศึก Formula 1 พร้อมความคาดหวังมหาศาลในฐานะดาวรุ่งคนใหม่ของทีม สนามเปิดตัวที่ออสเตรเลีย เขาโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม ไล่แซงจากอันดับ 16 ขึ้นมาจบอันดับ 4 ท่ามกลางสภาพฝนตก ก่อนสร้างสถิติเป็นนักขับอายุน้อยที่สุดที่ทำ Fastest Lap ได้ในรายการ Japanese Grand Prix แม้จะมีช่วงเวลาผิดพลาดและอุบัติเหตุหลายครั้งในฤดูกาลแรก แต่คิมียังจบปีด้วยคะแนนรวม 150 คะแนน กลายเป็นรุกกี้ที่ทำคะแนนสูงสุดภายใต้ระบบคะแนนปัจจุบัน ความสำเร็จนี้มาจากการทำงานหนักและการปรับตัวที่รวดเร็ว เขายอมรับว่าการเปลี่ยนจาก F2 สู่ F1 ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องเรียนรู้ทั้งเส้นทางในสนามและการทำงานกับทีม อีกทั้งแรงกดดันจากสื่อและแฟน ๆ ที่คาดหวังให้เขากลายเป็นแชมป์ตั้งแต่วันแรก ก่อนเข้าสู่ปี ค.

ศ. 2026 เขาเปิดเผยว่าได้ทำงานร่วมกับนักจิตวิทยา เพื่อพัฒนาสภาพจิตใจและเรียนรู้จากข้อผิดพลาดทั้งหมดในฤดูกาลแรก และผลลัพธ์ก็ปรากฏทันทีในรายการ Chinese Grand Prix 2026 คิมีสร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นนักขับอายุน้อยที่สุดที่คว้าโพลโพซิชันใน F1 ก่อนจะคว้าแชมป์กรังด์ปรีซ์แรกในชีวิต พร้อมกลายเป็นผู้ชนะอายุน้อยที่สุดอันดับ 2 ตลอดกาล รองจาก แม็กซ์ เวอร์สแตพเพน การแข่งขันครั้งนั้นเต็มไปด้วยความกดดัน แต่คิมีสามารถควบคุมรถและจัดการยางได้อย่างยอดเยี่ยม แสดงให้เห็นถึงวุฒิภาวะที่เกินวัย ปี ค.

ศ. 2026 นี้เขามุ่งมั่นที่จะท้าทายเพื่อนร่วมทีมและคู่แข่งอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าบางคนจะมองว่าเขายังเด็กเกินไป แต่คิมีพิสูจน์แล้วว่าอายุเป็นเพียงตัวเลข ผลงานในสนามคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ตำนานของคิมี อันโตเนลลีเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และโลก F1 กำลังจับตาดูเขาอย่างใกล้ชิ

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

INNNEWS /  🏆 18. in TH

F1 คิมี อันโตเนลลี Mercedes ดาวรุ่ง Formula 1

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ปรากฏการณ์ใหม่จาก “สนามแข่ง Formula 1” สู่ “ชุดตัวต่อ” LEGO® จับมือ F1® เสิร์ฟคอลเลคชั่นสุดพิเศษปรากฏการณ์ใหม่จาก “สนามแข่ง Formula 1” สู่ “ชุดตัวต่อ” LEGO® จับมือ F1® เสิร์ฟคอลเลคชั่นสุดพิเศษLEGO Group และ Formula 1® ผนึกกำลังเชื่อมต่อโลกของ LEGO® เข้ากับโลกแห่งความเร็ว Formula 1® อย่างเต็มรูปแบบผ่านชุดตัวต่อสุดล้ำ เพื่อพาแฟน ๆ รุ่นจิ๋วและครอบครัวทั่วโลกไปสัมผัสประสบการณ์การแข่งรถที่ตื่นเต้นเร้าใจอย่างสมจริง พร้อมเปิดตัว LEGO® F1® คอลเลคชั่นใหม่ในปี 2025 ควบคู่กับการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 75 ปี ของการแข่งขัน FIA Formula 1® World...
Read more »

บอสใหญ่ F1 จะมากรุงเทพ คุยเรื่องจัดแข่งในประเทศไทยบอสใหญ่ F1 จะมากรุงเทพ คุยเรื่องจัดแข่งในประเทศไทยบอสใหญ่ของการแข่งขัน F1 จะเดินทางมาที่กรุงเทพในสัปดาห์หน้า เพื่อมาดูด้วยตัวเองว่าประเทศไทยมีโอกาสจัดการแข่งขันรถแข่ง F1 มากแค่ไหน
Read more »

รัฐบาลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน F1 ในอนาคตรัฐบาลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้เพื่อให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขัน F1 ในอนาคตรัฐบาลพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน Formula One (F1) ได้ในอนาคต สอดคล้องนโยบายรัฐบาลยกระดับไทยให้เป็นจุดหมายปลายทางสำคัญของการจัดงานระดับโลก
Read more »

รัฐบาลดันไทยเจ้าภาพจัดแข่งรถ F1 ปี 71 ชงครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้ารัฐบาลดันไทยเจ้าภาพจัดแข่งรถ F1 ปี 71 ชงครม.ไฟเขียวสัปดาห์หน้ารัฐบาล ประกาศพร้อมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรถยนต์สูตรหนึ่ง Formula 1 (F1) ในประเทศไทย ปี 2571 เตรียมชงรายละเอียดเข้าครม.ไฟเขียว สัปดาห์หน้า
Read more »

BlockDag: การรวม Formula 1 และ Blockchain สู่การปฏิวัติ Web3BlockDag: การรวม Formula 1 และ Blockchain สู่การปฏิวัติ Web3BlockDag สร้างพันธมิตรกับทีม BWT Alpine F1, ผสานวิศวกรรมประสิทธิภาพและนวัตกรรมบล็อกเชน, นำเสนอการเข้าถึง Web3 ผ่านการเปิดใช้งานในกีฬา Formula 1, และคาดการณ์ว่าเป็น crypto ชั้นนำที่จะซื้อในปี 2025 ด้วยการระดมทุนล่วงหน้า $410 ล้าน
Read more »

มิก้า ซาโล ยันไม่ได้ถูกทำร้าย คาดแผล 28 เข็มเกิดจาก จยย.เฉี่ยวกลางกรุงเทพฯมิก้า ซาโล ยันไม่ได้ถูกทำร้าย คาดแผล 28 เข็มเกิดจาก จยย.เฉี่ยวกลางกรุงเทพฯอดีตนักขับ F1 “มิก้า ซาโล” เข้าให้ปากคำตำรวจหลังบาดเจ็บเย็บ 28 เข็มกลางกรุงเทพฯ ยืนยันไม่มีการชิงทรัพย์หรือทำร้ายร่างกาย ขณะตำรวจตั้งข้อสันนิษฐานอาจเกิดจากป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์เฉี่ยว
Read more »



Render Time: 2026-05-28 14:45:38