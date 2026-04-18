คิมซอนโฮ สานฝันแฟนคลับไทย แปลงโฉม 'LOVE FACTORY' สู่ความทรงจำสุดพิเศษ

คิมซอนโฮ พระเอกหนุ่มขวัญใจชาวไทย เตรียมกลับมาสร้างความสุขและใกล้ชิดแฟนๆ ในงานแฟนมีตติ้ง 'LOVE FACTORY' ณ Thunder Dome เมืองทองธานี วันที่ 20 มิถุนายน 2569 พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษและสิทธิพิเศษมากมาย
งาน แฟนมีตติ้ง ครั้งสำคัญของพระเอกหนุ่มสุดฮอต คิม ซอนโฮ ได้รับการเนรมิตให้กลายเป็น ' LOVE FACTORY ' หรือโรงงานผลิตความรัก ที่มุ่งมั่นจะเปลี่ยนทุกช่วงเวลาให้กลายเป็นความทรงจำอันแสนพิเศษที่ตราตรึงใจแฟนคลับชาวไทย โดยภายในงาน แฟนๆ จะได้สัมผัสกับโมเมนต์อันน่าประทับใจหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาแห่งการพูดคุยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ที่เปิดโอกาสให้ได้ทำความรู้จักกับหนุ่มคิม ซอนโฮ ในมุมที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น กิจกรรมบนเวทีที่ถูกออกแบบมาอย่างเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานและสร้างสรรค์ เสียงหัวเราะที่ดังสนั่นหวั่นไหว และเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ทางผู้จัดได้เตรียมไว้เพื่อแฟนชาวไทยโดยเฉพาะ การันตีได้ว่าตลอดทั้งงานจะอบอวลไปด้วยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และช่วงเวลาที่ชวนให้ใจละลายอย่างแน่นอน
เพื่อที่จะให้แฟนๆ หายคิดถึงการรอคอยที่แสนยาวนาน การกลับมาของ คิม ซอนโฮ ครั้งนี้ จึงไม่ใช่เพียงแค่การพบปะกันตามปกติ แต่คือโอกาสอันดีที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับแฟนๆ ที่คอยสนับสนุนและให้กำลังใจเขามาโดยตลอด ให้สมกับการรอคอยที่ได้ยาวนานเหลือเกิน เตรียมพบกับพระเอกหนุ่มแสนดีคนนี้ได้ในวันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2569 ณ Thunder Dome เมืองทองธานี ซึ่งเป็นสถานที่จัดงานที่รองรับแฟนคลับจำนวนมากและให้บรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเอง
สำหรับแฟนๆ ที่ตั้งตารอคอย โอกาสในการเป็นเจ้าของบัตรเข้างานจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2569 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป โดยสามารถซื้อบัตรได้ผ่านช่องทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ออลล์ทิคเก็ต ที่ตั้งอยู่ในร้าน 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ รวมถึงผ่านทางเว็บไซต์ทางการ www.allticket.com บัตรเข้างานมีให้เลือกหลากหลายราคา เพื่อให้แฟนๆ สามารถเลือกสรรได้ตามความเหมาะสม โดยราคาบัตรจะอยู่ที่ 6,500 บาท, 5,500 บาท, 4,500 บาท, 3,500 บาท และ 2,500 บาท นอกจากนี้ ทางผู้จัดยังได้เตรียมสิทธิพิเศษสุดพิเศษมากมายเพื่อเอาใจแฟนคลับตัวจริง อาทิ สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม Hi-Bye, รับ Official 2 Photo Cards, Signed Poster, Signed Polaroid ที่จะทำให้การมาเยือนครั้งนี้มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น และที่พิเศษไปกว่านั้นคือ การเปิดโอกาสให้ลุ้นสิทธิ์ถ่ายรูปกับ คิม ซอนโฮ ในแบบ 1:10 Photo และ 1:5 Photo ซึ่งเป็นโอกาสอันล้ำค่าที่แฟนๆ ใฝ่ฝัน
งานแฟนมีตติ้ง 'LOVE FACTORY' นี้ จัดขึ้นโดย Grand Prix Xpectrum ซึ่งอยู่ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ผู้จัดที่มากฝีมือและมีประสบการณ์ในวงการบันเทิง พร้อมที่จะมอบประสบการณ์แฟนมีตติ้งระดับพรีเมียมให้แก่แฟนๆ ชาวไทย ได้สัมผัสและใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การจัดงานในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจของทีมผู้จัด ที่ต้องการสร้างสรรค์งานอีเวนต์ที่มอบความสุขและความประทับใจสูงสุดให้กับแฟนคลับ พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานการจัดแฟนมีตติ้งในประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้นไปอีก
'โต้ดณ์ พุฒิพงศ์' กับความสนุกที่มากกว่าคอนเสิร์ต 'TOSE FAN PARTY 2026' 'โต้ดณ์-พุฒิพงศ์ ไพพรรณรัตน์' เตรียมขึ้น Stage ที่เปรียบเหมือนความฝันอีกสิ่งที่ทำได้สำเร็จใน 'TOSE FAN PARTY 2026 : THE UNSCRIPTED Presented by GO HAIR' เพื่อปลุกความสนุกบนเวทีนี้ให้รู้กันว่า 'I DO WHAT I WANT'
'ช่องวัน31' จัดทัพนักแสดง ประชันฝีมือใน 'สอดสร้อยมาลา' ช่องวัน31 พร้อมเปิดม่านละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ สอดสร้อยมาลา หนึ่งในละครแห่งปีที่หลายคนรอคอย และการรวมตัวกันของเหล่านักแสดงชื่อดัง กับการถ่ายทอดเรื่องราวสุดเข้มข้น “เมื่อมิตรภาพของ สองนางรำเพื่อนรัก ต้องพังทลาย เพราะรักเกินเพื่อน” ซึ่งนำแสดงโดยพระเอกหนุ่มตัวท็อป เข้ม หัสวีร์ และ กระทิง ขุนณรงค์ ที่มาประชันบทบาทกับ 2 สาว มาเบล สุชาดา และ เอินเอิน ฟาติมา
Netflix ขอประมวลภาพไฮไลต์จากกิจกรรมในแคมเปญ สงกรานต์นี้ ดูไทยหนำใจที่ Netflix ที่ได้ยกทัพนักแสดงขวัญใจแฟนๆ ไม่ว่าจะเป็น อาโป-ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ จากภาพยนตร์เรื่อง ตี๋ใหญ่ ฤกษ์ดาวโจร, แจ็คกี้-ชาเคอลีน มึนช์ จากภาพยนตร์เรื่อง ดีว่า..ราวี, ท็อป-ทศพล หมายสุข จากภาพยนตร์เรื่อง เส้นตาย สายลวง และ เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ จากละครเรื่อง 7 ประจัญบา
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
ฟิวเจอร์พาร์ค จัดงานตรุษจีน 'LUCK & LOVE' ปีม้าทอง เสริมดวง โชคลาภ และความรักฟิวเจอร์พาร์ค ชวนสัมผัสเทศกาลตรุษจีน 'LUCK & LOVE' เนรมิตพื้นที่แห่งความเชื่อและความรัก พร้อมพบกับ 5 เทพเจ้าเสริมดวง โชว์มังกรทองสุดอลังการ และกิจกรรมเสริมสิริมงคลมากมาย ต้อนรับปีม้าทอง ระหว่างวันที่ 13-18 กุมภาพันธ์ 2569 ณ ศูนย์การค้าสเปลล์
Read more »
ขสมก. เปิด 'Love Line เส้นทางสายรัก' นั่งรถเมล์เติมหวาน - มูรักพุ่งรับวาเลนไทน์ 2569'วันวาเลนไทน์' 14 กุมภาพันธ์ 2569 ขสมก. เปิดวาร์ป 'Love Line เส้นทางสายรัก' ชวนคู่รักนั่งรถเมล์ไปเติมหวานดูพระอาทิตย์ตก - คนโสดมูรักปัง เดินทางง่าย ประหยัด ปลอดภัยตลอดเส้นทาง
Read more »
Love Tempo 2026 : วันวาเลนไทน์ปีนี้ ชวนมาลองหยุดฟังจังหวะรักของตัวเองวาเลนไทน์ 2569 ลองเปลี่ยนความรักที่เป็นแค่เรื่องของคนสองคน และหยุดพักฟังเสียงตัวเอง เสียงของครอบครัวหรือแม้แต่เสียงเพื่อนใหม่ ที่ centralwOrld Love Tempo อาจได้แรงบันดาลใจที่ทำให้ใจเต้นแรงได้
Read more »
เจาะแนวคิด The Elf ทุบยอดขาย 6 ล้านขวด กับ กลยุทธ์ 'Self-Love'The Elf เขย่าสมรภูมิตลาดความงามไทย คว้าตัวแม่ 'อั้ม พัชราภา' นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์ เปิดตัว NANO WHITE DOSE สูตรพรีเมียม ชูกลยุทธ์ 'Celebrity Marketing' และ 'Self-Love' รุกตลาดสกินแคร์ปี 2569
Read more »
ตรวจสกัดลักลอบขนน้ำมันหลังจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2569
Read more »
Prime Video ขนซีรีส์เกาหลีใหม่ 3 เรื่อง ครึ่งหลังปี 2569 เจาะลึกรักแท้และการแข่งขันทำอาหารPrime Video ประกาศเพิ่มซีรีส์เกาหลีใหม่ 3 เรื่อง 'A Love Other Than Yours', 'Final Table' และ 'Nine to Six' ที่จะสตรีมทั่วโลกในช่วงครึ่งหลังปี 2569 นำเสนอเรื่องราวความรักที่สมจริง การแข่งขันทำอาหารสุดเข้มข้น และดราม่าออฟฟิศสะท้อนชีวิตคนทำงานยุคใหม่
Read more »