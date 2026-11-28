คิปโชเก้ ร่วมงาน ATMBKK 2026 ลงวิ่ง 10 กม. กับคีริน ตันติเวทย์
เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาร่วมงาน ATMBKK EXPO 2026 พร้อมประกาศลงแข่งขันระยะ 10 กม. คู่กับ คีริน ตันติเวทย์ ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 ที่สนามหลวง
เอเลียด คิปโชเก้ ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาร่วมงาน ATMBKK EXPO 2026 พร้อมประกาศลงแข่งขันระยะ 10 กม. คู่กับ คีริน ตันติเวทย์ ในงาน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 ที่สนามหลวง
คิปโชเก้ รับหมายเลขวิ่งในงาน ATMBKK EXPO
เอเลียด คิปโชเก้ (Eliud Kipchoge) ตำนานนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยา เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิก 2 สมัย และอดีตเจ้าของสถิติโลกมาราธอน ได้เดินทางมายังงาน ATMBKK EXPO 2026 ภายใต้มหกรรมการแข่งขัน Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 presented by TOYOTA ครั้งที่ 9 เพื่อรับหมายเลขวิ่ง (BIB) สำหรับลงแข่งขันระยะ 10 กิโลเมตร ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569Also readนักลงทุนต้องรู้ 4 คำถามสำคัญก่อนฝากเงินกับ Exchange คริปโต ปลอดภัยจริงไหม
บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยแฟนคลับที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่น โดยเอเลียด คิปโชเก้ ได้พาครอบครัวซึ่งประกอบด้วยภรรยาและลูกชาย รับบิบพร้อมกัน สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง
ในระหว่างการรับหมายเลขวิ่ง เอเลียด คิปโชเก้ ได้เขียนข้อความสร้างแรงบันดาลใจลงบนบัตรรับบิบว่า "Talent + Discipline = Success" หรือ "พรสวรรค์ + วินัย = ความสำเร็จ" เพื่อสะท้อนแนวคิดที่เป็นหัวใจสำคัญบนเส้นทางอาชีพนักวิ่งของเขา
ไฮไลต์สำคัญร่วมกับ คีริน ตันติเวทย์ ที่สนามหลวง
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของมหกรรมวิ่งผ่าเมือง Amazing Thailand Marathon Bangkok 2026 คือการที่เอเลียด คิปโชเก้ จะลงสนามในระยะ 10 กิโลเมตร ร่วมกับ คีริน ตันติเวทย์ ยอดนักวิ่งทีมชาติไทยลูกครึ่งไทย-อเมริกัน โดยกำหนดปล่อยตัวในเวลา 06.00 น. วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569 ณ บริเวณหน้าศาลฎีกา ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน
นับเป็นการกลับมาร่วมมหกรรมวิ่งผ่าเมืองของเอเลียด คิปโชเก้ เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน หลังจากเคยลงวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร ในปี 2024 และระยะฮาล์ฟมาราธอน ในปี 2025 แสดงให้เห็นถึงความผูกพันกับงานวิ่งในประเทศไทย
ความคาดหวังต่อการแข่งขันและการเตรียมตัว
การเข้าร่วมงานครั้งนี้ของเอเลียด คิปโชเก้ ไม่เพียงแต่เป็นการรับหมายเลขวิ่ง แต่ยังเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักวิ่งชาวไทยจำนวนมาก ที่ต่างหวังจะเห็นตำนานระดับโลกลงสนามร่วมวิ่งในรายการระดับนานาชาติเช่นนี้
คิริน ตันติเวทย์ ในฐานะเพื่อนร่วมทีมและนักวิ่งทีมชาติไทย ย่อมได้รับกำลังใจสำคัญจากการได้ลงวิ่งเคียงข้างเอเลียด คิปโชเก้ ในระยะ 10 กิโลเมตร ซึ่งเป็นการแข่งขันที่ต้องอาศัยความเร็วและความเร็วสูงสุด
แผนการลงแข่งขันและตารางเวลา
เอเลียด คิปโชเก้ และ คีริน ตันติเวทย์ จะเริ่มเส้นสตาร์ทบริเวณหน้าศาลฎีกา ท้องสนามหลวง ถนนราชดำเนินใน เวลา 06.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2569
เส้นทางระยะ 10 กิโลเมตรนี้จะเปิดให้ประชาชนได้ชมความตื่นเต้นของการแข่งขันระหว่างตำนานระดับโลกกับนักวิ่งตัวแทนทีมชาติไทย ซึ่งจะสร้างความคึกคักให้กับพื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครอย่างมาก
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