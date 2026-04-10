คิดแบบเดิมพัน: เปลี่ยนชีวิตให้เหมือนเล่นโป๊กเกอร์ เพื่อรับมือความไม่แน่นอน

📆4/10/2026 9:27 PM
📰Thairath_News
เปิดโลกทัศน์ใหม่ในการใช้ชีวิตด้วยแนวคิด “คิดแบบเดิมพัน” จากหนังสือขายดี “Thinking in Bets” ที่จะช่วยให้คุณรับมือกับความไม่แน่นอนและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชีวิต ไม่ใช่การสอบที่ตัดสินว่าถูกหรือผิด แต่เป็นการเดิมพันที่ต้องใช้การคิดวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยง การใช้ ชีวิต จึงไม่ใช่การค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเลือกวางเดิมพันที่คุ้มค่าภายใต้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ หนังสือ “Thinking in Bets” ของแอนนี่ ดุ๊ก อดีตนักโป๊กเกอร์มืออาชีพและที่ปรึกษาด้าน การตัดสินใจ ระดับโลก ได้นำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจในการใช้ ชีวิต โดยเปรียบเทียบ ชีวิต กับการเล่นไพ่โป๊กเกอร์ ซึ่งต้องมีการประเมินโอกาสและ ความเสี่ยง อย่างรอบคอบ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ในระยะสั้น

เราควรให้ความสำคัญกับกระบวนการตัดสินใจที่ดี และยอมรับว่าความไม่แน่นอนเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต ไม่ใช่ศัตรูที่เราต้องหลีกเลี่ยง การคิดแบบเดิมพันนี้ช่วยให้เราสามารถรับมือกับความผิดพลาดได้ดีขึ้น เรียนรู้จากประสบการณ์ และพัฒนาการตัดสินใจของเราให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในระยะยาว\การตัดสินใจในชีวิตประจำวัน ตั้งแต่เรื่องเล็กๆ น้อยๆ ไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆ เช่น การลงทุน การเปลี่ยนงาน หรือการเลือกคู่ชีวิต ล้วนต้องเผชิญกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์และมีความไม่แน่นอนเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ ดังนั้น การถามคำถามที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่า “ฉันจะชนะไหม?” แต่เป็นการพิจารณาว่า “นี่คือการเดิมพันที่คุ้มค่าหรือไม่?” และ “ถ้าไม่เวิร์กจะเสียอะไรบ้าง?” การคิดแบบเดิมพันเน้นย้ำถึงความสำคัญของการแยกแยะ “โชค” กับ “ทักษะ” และ “ผลลัพธ์” กับ “กระบวนการ” ในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่ดูเหมือนประสบความสำเร็จอาจเกิดจากโชคช่วย ในขณะที่การตัดสินใจที่ไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้หมายความว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ดีเสมอไป การยอมรับความไม่แน่นอนและความเป็นไปได้ที่จะผิดพลาดเป็นสิ่งที่จำเป็นในการพัฒนาตนเองและปรับปรุงการตัดสินใจในระยะยาว การคิดแบบเดิมพันจึงไม่ใช่แค่การเล่นเกม แต่เป็นการปรับเปลี่ยนมุมมองและวิธีการใช้ชีวิตให้มีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง\หัวใจสำคัญของการคิดแบบเดิมพัน คือ การเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับผลลัพธ์ระยะสั้น การมองทุกอย่างเป็นเปอร์เซ็นต์แทนที่จะเป็นขาวหรือดำ และเปิดใจยอมรับว่าตัวเองอาจคิดผิดได้ แนวคิดนี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างรอบด้าน ประเมินความเสี่ยงได้อย่างแม่นยำ และตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลมากขึ้น การยอมรับความผิดพลาดไม่ใช่ความพ่ายแพ้ แต่เป็นการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง การมองชีวิตเป็นเกมระยะยาวช่วยให้เราไม่หลงไปกับผลลัพธ์ในระยะสั้น แต่ให้ความสำคัญกับการวางแผนและกระบวนการตัดสินใจที่ดี การใช้ชีวิตแบบคิดแบบเดิมพันยังช่วยให้เรามีความยืดหยุ่นและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีสติและมั่นใจมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้เราชนะทุกครั้ง แต่สอนให้เราคิดอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจ และพร้อมที่จะเรียนรู้จากทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้

