คิง เพาเวอร์ ยันไม่ปิด ‘รางน้ำ’ ลุยปรับทัพธุรกิจในประเทศ

คิง เพาเวอร์ ยันไม่ปิด ‘รางน้ำ’ ลุยปรับทัพธุรกิจในประเทศ
คิง เพาเวอร์รางน้ำดิวตี้ฟรี
4/10/2026 8:31 PM
คิง เพาเวอร์ ยืนยันข่าวลือปิดสาขา ‘รางน้ำ’ และสาขาอื่นๆ เป็นข่าวปลอม พร้อมปรับกลยุทธ์ธุรกิจ มุ่งเน้นตลาดในประเทศ ผสมผสานธุรกิจดิวตี้ฟรีและอีคอมเมิร์ซ

คิง เพาเวอร์ ยืนยันข่าวลือเรื่องการปิดสาขาหลักอย่าง รางน้ำ และสาขาอื่นๆ ในเมืองว่าเป็นข่าวปลอม พร้อมเดินหน้าปรับกลยุทธ์ ธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศมากขึ้น นาย นิตินัย ศิริสมรรถการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง เพาเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ออกมาปฏิเสธข่าวลือเกี่ยวกับการปิดสาขาดาวน์ทาวน์ ดิวตี้ฟรี 3 แห่ง ได้แก่ รางน้ำ , ซิตี บูทีก (วัน แบงค็อก) และภูเก็ต ภายในเดือนเมษายน 2569 ข่าวดังกล่าวถูกระบุว่าเป็น “เฟคนิวส์” และไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด นายนิตินัยยังกล่าวเพิ่มเติมว่า

หากมีการปิดสาขาดาวน์ทาวน์ในอนาคต จะเกิดขึ้นเมื่อมีการวางแผนการปรับปรุงสาขาเป็นส่วนๆ อย่างชัดเจน ซึ่งยังไม่มีการดำเนินการในขณะนี้ พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามปกติ หลังจากที่ได้ผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาแล้ว บริษัทกำลังมุ่งเน้นไปที่การปรับรูปแบบธุรกิจในสาขาดาวน์ทาวน์ทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศเป็นหลัก\การเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวของคิง เพาเวอร์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการปิดสาขา 3 แห่ง ได้แก่ ศรีวารี พัทยา และมหานคร เมื่อปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมสำหรับธุรกิจใหม่ บริษัทกำลังพิจารณาภาพรวมของรูปแบบธุรกิจใหม่ เพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมในอนาคต นายนิตินัยยังได้เปิดเผยถึงแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคตของคิง เพาเวอร์ ซึ่งจะมุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มธุรกิจที่เน้นตอบสนองความต้องการในประเทศ โดยการปรับสาขาดาวน์ทาวน์ดิวตี้ฟรีให้เป็นสถานที่สำหรับกิจกรรมต่างๆ ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวชาวไทยให้เข้ามาใช้บริการ 2. กลุ่มธุรกิจสินค้าดิวตี้ฟรีสำหรับนักท่องเที่ยว และ 3. กลุ่มธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ โดยร่วมมือกับพันธมิตรด้านการขนส่งและแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสินค้าป้ายฟ้า (สินค้าทั่วไปที่สามารถซื้อได้โดยไม่ต้องมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ) และสินค้าป้ายขาว (สินค้าดิวตี้ฟรีที่ต้องมีเที่ยวบินระหว่างประเทศ และสามารถรับสินค้าได้ที่สนามบิน) นอกเหนือจากนี้ บริษัทจะให้ความสำคัญกับการกำหนดกลุ่มเป้าหมายและธีมที่เหมาะสมกับแต่ละสาขา โดยพิจารณาจากตำแหน่งที่ตั้งและลักษณะของพื้นที่ ตัวอย่างเช่น สาขาที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่ใส่ใจสุขภาพและความงาม ก็จะเน้นขายสินค้าที่เกี่ยวข้อง ในขณะที่สาขาที่เจาะกลุ่มวัยรุ่นก็จะเน้นร้านอาหารและสถานบันเทิงต่างๆ หรือสาขาที่เน้นกลุ่มครอบครัวก็จะมีการสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแนวสวนสนุก\การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ทางธุรกิจของคิง เพาเวอร์ในครั้งนี้ เป็นการผสมผสานระหว่างการรักษาธุรกิจเดิมและการสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอนาคต โดยบริษัทจะนำเสนอแพ็กเกจทางเลือกของแผนธุรกิจทั้งหมดต่อคณะกรรมการ (บอร์ด) ภายในเดือนพฤษภาคม 2569 เพื่อพิจารณาเลือกส่วนผสมที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งจะคำนึงถึงทั้งผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) และความเสี่ยงในอนาคต นโยบายดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของคิง เพาเวอร์ในการปรับตัวและพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดธุรกิจค้าปลีกสินค้าปลอดภาษีและสินค้าทั่วไปอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงการปรับตัวต่อสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตของบริษัท เพื่อให้สามารถเติบโตและประสบความสำเร็จในระยะยา

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ดิวตี้ฟรี ธุรกิจ นิตินัย ศิริสมรรถการ

 

